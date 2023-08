Filmsucces zorgt voor grote vraag bij Twentse speelgoedreus

Kaskraker Barbie zorgt niet alleen voor volle bioscoopzalen, ook in Twentse speelgoedwinkels merken ze de hype: 'Alles waar Barbie op staat, verkoopt.'

Barbie-tekensetjes, Barbie-föhntjes, Barbie-portemonneetjes: Ruud Schiphorst somt op wat hij aan 'randproducten' verkoopt in z'n speelgoedwinkels. "Naar alles waar Barbie op staat, is op dit moment een verhoogde vraag."

Schiphorst kan het weten: de tukker is eigenaar van Otto Simon, een groothandel in speelgoed uit Almelo. Hij belevert alle speelgoedwinkels van Top1Toys in Nederland, meer dan 110 in totaal. In deze regio heeft Top1Toys fysieke winkels in onder meer Losser, Almelo, Haaksbergen en Nijverdal.

De nieuwe Barbie-poppen, binnenkort ook in Twente verkrijgbaar. Foto: ANP

Paar duizend Barbies

De tukker bestelde onlangs nog een paar duizend nieuwe Barbies, vertelt hij, met de nieuwste personages uit Barbie The Movie. De film van regisseur Greta Gerwig is deze zomer een ongekend succes. In Nederland trok de film al ruim 500.000 bezoekers in amper twee weken tijd. Wereldwijd zorgde de bioscoophit voor een omzet van 750 miljoen dollar. In Vue Enschede draait de film deze zomer zelfs acht keer per dag.

De Twentse speelgoedreus pikt een graantje mee van die hype, vertelt Schiphorst. "Er is zeker sprake van een verhoogde vraag naar Barbies door het filmsucces, dat merken we zowel in de winkels als op de website." Toch is van een stormloop geen sprake. "Een echte rage wil ik het nog niet noemen. Het is niet dat ze hier rijen dik voor de deur staan. Zover is het nog niet."

Altijd in top 10

In speelgoedzaken is Barbie al jarenlang een 'steady' gezicht, schetst Schiphorst. De poppen behoren tot de top 10 van bestverkochte producten, samen met onder meer LEGO en Pokémon. Wat Barbie zo sterk maakt? "Ik denk dat licentiehouder Mattel steeds weer goed inspeelt op thema's die leven in de samenleving. Je hebt tegenwoordig niet meer alleen de perfecte Barbie, maar ook de hedendaagse Barbie, Curvy Barbie en Barbie's met syndroom van Down. Ze gaan mee met de tijd."

En de nieuwe Barbie poppen uit de film? Die verwacht Schiphorst binnen twee weken in de winkels te hebben liggen. Naast alle Top1Toys gaat het ook om 60 Marskramers, die ook geregeld speelgoed verkopen. Goedkoop zijn de poppen dan weer niet, vanaf 49 euro heb je een mini-versie van Margot Robbie (Barbie) of Ryan Gosling (Ken) uit de film. Maar dat zal de echte fan waarschijnlijk een zorg zijn.

Een medewerker van Top1Toys met de Barbie Extra Foto: indebuurt Almelo

In 2020 vond in Almelo een grote Barbie-expositie plaats. Foto: Bert Kamp