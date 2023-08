Slager schrikt zich kapot als hij zijn koelcel opentrekt

Slagerij Jeremy Büttner uit Duiven heeft een vakantie met een heel zure nasmaak. Bij thuiskomst ruikt hij in zijn slagerij een penetrante lucht die verraadt wat hij al vreest: foute boel.

Dit artikel is afkomstig uit de Gelderlander. Elke dag verschijnt een selectie van de beste artikelen uit de kranten en tijdschriften op NU.nl. Daar lees je hier meer over.

Van een prettige thuiskomst was zondagavond voor Büttner allerminst sprake. Na twee weken vakantie wilde de slager alvast wat gaan voorbereiden, zodat zijn winkel dinsdag weer goedgevuld open kon. Maar toen hij bij de koelcel kwam, wachtte hem een onaangename verrassing.



"Ik trok de cel open en er kwam me direct een heel nare, warme lucht tegemoet", zegt Büttner. "De lucht die vrijkwam... Het was alsof er tien rottende lijken in de koelcel waren gelegd. Wat een meur, walgelijk. Echt niet te harden."



De Duivense slager zag meteen het probleem: de koelcel gaf een normale temperatuur aan van liefst 26,4 graden. Véél te warm om vlees in te bewaren. "Volgens de monteur is een ventilator kapotgegaan. Die is net weer gemaakt", zegt de getroffen slager.

Noodgedwongen moest slager Büttner de slagerij een paar dagen dicht houden in Duiven. Foto: Jan Ruland van den Brink

Linea recta de container in

Vlak voor zijn vakantie had Büttner vlees ingeslagen, zodat hij direct aan de slag kon met een voorraad. "Enkel producten die een tijdje in de koeling kunnen liggen en natuurlijk allemaal vacuüm verpakt."

Maar als hij koelcel zondag opentrekt, ziet hij alle verpakkingen compleet bol staan. Büttner weet direct: alles kan linea recta de grote vleescontainer in.

"Ik heb foto's gemaakt van alles. En het gewogen, zodat de verzekering nog wat kon dekken. Maar dit is natuurlijk lang niet alles. Hoeveel dit mij kost? Minstens 10.000 euro. Dat komt bovenop de twee weken omzet die ik mis vanwege mijn vakantie. En de dagen die ik noodgedwongen dicht moet blijven. Dat kost allemaal flink geld. We zijn vorig jaar begonnen en hadden een leuk spaarpotje, maar dat slinkt nu al flink."

De slagerij van Jeremy Büttner in Duiven. Foto: Jan Ruland van den Brink

Alle zeilen bijzetten voor opening

Donderdag gaat de Duivense slagerij weer open, dat is twee dagen later dan de bedoeling was. Dat uitstel moest wel, want de afgelopen dagen is Büttner vooral bezig geweest met schoonmaken. Die penetrante lucht van bedorven vlees moest namelijk uit de winkel.

"Godzijdank is dat gelukt", zegt de slager. "Maar we konden tussendoor helemaal niets, want de koelcel is pas woensdagmorgen gemaakt. Toen kon ook het vlees pas komen."

Het is voor de slager nog alle zeilen bijzetten om donderdag voldoende vlees in voorraad te hebben. Hij krijgt daarvoor wel hulp van een bevriende slager, die de worsten voor hem maakt.

"Helemaal naar mijn recept. Zelf sta ik vandaag (woensdag, red.) nog wel tot een uurtje of negen 's avonds in de zaak om alles klaar te maken. En dan kunnen we gelukkig relatief snel weer met een gerust hart open."