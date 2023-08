Politie had géén idee wat nummer om nek van vermiste man was

Het tiencijferige nummer dat Frans Udink uit Velp samen met twee sleutels aan een touwtje bij zich droeg, werd door Duitse hulpverleners niet herkend als telefoonnummer. Er komen steeds meer details naar boven over de veelbesproken dood van Frans. Hij stierf na een wekenlange vermissing alleen in een Duits ziekenhuis.

Dit artikel is afkomstig uit de Gelderlander. Elke dag verschijnt een selectie van de beste artikelen uit de kranten en tijdschriften op NU.nl. Daar lees je hier meer over.

Het Openbaar Ministerie in Keulen maakt nu voor het eerst bekend waarom pas na het overlijden van de 71-jarige Velpenaar contact werd opgenomen met diens broer, Bennie Udink. Bij de cijfers op het label aan het touwtje stond geen naam. "Ze hebben gewoon zitten slapen daar", vindt Bennie.

Slecht verstaanbaar

Zijn broer Frans was sinds 1 juni vermist. Hij was verstandelijk beperkt en slecht verstaanbaar. Hij liep moeilijk. Frans zou in de trein richting Oberhausen zijn gestapt. Hij zou onder meer zijn gezien in Aalten. Zowel in Velp als in de Achterhoek werd massaal naar Frans gezocht. Tevergeefs.

Op 9 juni werd Frans Udink in verwarde toestand en fysiek verzwakt aangetroffen op het station van Leverkusen, ongeveer 20 kilometer ten noorden van Keulen.

Ambulance

Volgens het OM in Keulen is hij per ambulance naar een ziekenhuis gebracht. Frans had geen identiteitsbewijs bij zich, geen mobiele telefoon en geen pinpas. "Door zijn onduidelijke spraak kon hij zelf ook niet duidelijk maken wie hij was", stelt het OM in antwoord op vragen aan de Gelderlander.

Dat het tiencijferige nummer op het label aan het touwtje om zijn hals een telefoonnummer was, was volgens het OM niet duidelijk omdat er geen landennummer bij de cijfers stond. Voor Nederland is dat nummer 31. Bovendien ontbrak een streepje tussen de verschillende cijfers, zoals gebruikelijk bij een telefoonnummer.

Met de mogelijkheid dat het om een buitenlands telefoonnummer zou kunnen gaan, werd volgens het OM pas na het overlijden van Frans rekening gehouden door de Duitse politie. Frans stierf op 21 juni. Twaalf dagen later werd Bennie Udink door de Duitse politie gebeld. "Je mag best weten dat ik die man helemaal verrot gescholden heb."

Persoonsbewijzen van Frans Udink uit Velp. Foto: DG

'Heel dom'

Udink vindt het onbegrijpelijk dat hulpverleners niet eerder op het idee kwamen dat het nummer om de hals van zijn broer een telefoonnummer was. "Dan ben je wel heel dom, toch. In het ziekenhuis hebben ze het niet willen zien. Hij is geopereerd, aan zijn buik, aan zijn nieren. Daarna is hij in coma geraakt. Ze hebben helemaal niks geen moeite gedaan om erachter te komen wie hij was. Schandalig."

Bijna twee weken lag Frans Udink alleen in het Duitse ziekenhuis, zonder afscheid te kunnen nemen van zijn familie. "Pas toen hij was overleden, ben ik gebeld", zegt Bennie Udink. "Stel dat het label met mijn telefoonnummer weg was geweest, dan had ik over tien jaar nog niet geweten wat er met mijn broer was gebeurd."

'Opsporing complex'

Politiewoordvoerder Sven Strijbosch wil niet speculeren over de vraag hoe het kan dat de ketting met het telefoonnummer van Bennie pas na het overlijden van Frans Udink is opgevallen. "Dat is gissen. Op het moment dat iemand vertrekt met helemaal niks, zonder telefoon, zonder pinpas, maakt dat de opsporing in elk geval complex."

Volgens het OM in Keulen werd door het ontbreken van persoonsgegevens de link met de vermiste Frans uit Velp niet gelegd. "Frans stond internationaal gesignaleerd", aldus politiewoordvoerder Strijbosch. "Duitse collega's is diverse keren om specifieke hulp gevraagd. Hier kwam echter niets uit."

Jannes

De familie heeft inmiddels afscheid genomen van Frans Udink. Bennie kijkt met een goed gevoel op de uitvaart terug. "We hadden gerekend op twintig mensen, er zaten er wel zestig. Het was netjes, met muziek van Jannes. Daar hield Frans van. Paradijs op aarde en nog een paar mooie nummers. En er waren heel veel bloemen."