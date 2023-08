Frank zit gevangen in eigen lichaam

Frank van Grunsven (46) heeft het Locked-in syndroom (LIS) en kan na drie herseninfarcten niet meer bewegen en praten. Partner Vanda de Oliveira vertelt zijn verhaal. 'Frank zegt dat er áltijd iets is om voor te leven.'

Dit artikel is afkomstig uit het Brabants Dagblad. Elke dag verschijnt een selectie van de beste artikelen uit de kranten en tijdschriften op NU.nl. Daar lees je hier meer over.

In Oostenrijk, tijdens een tot dan toe zorgeloze vakantie, sloeg vorig jaar augustus het noodlot toe. "Frank was met onze zoon Tiago aan het zwemmen. Ik maakte een wandeling met de hond toen Tiago me in paniek belde. Hij dacht dat papa doodging. Ik hoorde Frank op de achtergrond met dubbele tong praten. Foute boel", vertelt Vanda de Oliveira (46) thuis in Nuland. Haar man, eigen baas en aannemer van beroep, is er niet bij. Die revalideert sinds vorig jaar oktober in Zuid Limburg.

Intensieve therapie heeft helaas weinig effect gehad. "Zijn derde en laatste herseninfarct trof de hersenstam. Hierdoor heeft Frank het zogenaamde LIS, het Locked-in syndroom. Hij zit gevangen in zijn eigen lichaam", legt zijn partner uit. "Lopen en praten kan hij niet. Hij kan alleen zijn ogen bewegen en zijn hoofd een beetje, maar is wel volledig bij bewustzijn. Al zijn zintuigen functioneren gewoon. Voeding krijgt hij via een sonde. Frank was geen man van veel woorden. Deed alles met zijn handen. Dat kan hij niet meer." Vanda is even stil.

Zenuwslopende weken in Oostenrijk

Na een paar zenuwslopende weken in Oostenrijk is de Nulander overgebracht naar het ziekenhuis in 's-Hertogenbosch. "Daar wilden ze na een paar weken van hem af. Frank maakte geen vorderingen en hield een bed bezet. Hij was wel een interessant studieobject, LIS-patiënten zijn er namelijk niet veel."

Vanda verbijt haar boosheid. Het was een periode waarin ze zich machteloos en alleen voelde staan. Ze belde zelf allerlei klinieken. "Niemand durfde het aan. Frank zou te weinig prognose hebben." Bij zorggroep Adelante in Hoensbroek kreeg ze het gevoel weer met mensen te praten. "Die minder uitgaan van protocollen en meer naar de persoon kijken."

Frank leerde 'praten' met zijn ogen

Hoewel niet fysiek, maakt Frank toch stappen in Hoensbroek. Hij werkt elke dag keihard en zit zeker niet in een rustoord, stelt Vanda. Fysiotherapie, logopedie, ergotherapie, massages en gesprekken met de psycholoog. Het vraagt veel van hem. "Inmiddels beweegt Frank met veel inspanning zijn hoofd een beetje. Daarnaast heeft hij leren 'praten' met zijn ogen via een computer. Als hij iets typt denk ik; dat is typisch Frank. Met zijn ogen kan hij zelfs appen en met zijn hoofd bedient hij de rolstoel."

Als persoon is haar man weinig veranderd. "Misschien wat emotioneler, maar mentaal is hij sterk. Frank weet alles nog. Is scherp. Wachtwoorden van de PlayStation, facturen die nog betaald moeten worden. Hij deed ook alles in huis. En eigenlijk doet hij nog heel veel, alleen voer ik het uit." Ze lacht hardop. "Hoe is het daarbinnen, vraag ik hem wel eens. 'Ik doe niet mee, maar ik maak het mee', is dan zijn antwoord. Hij heeft nog veel om voor te leven". Niet in de laatste plaats voor zijn zoon. Die wil hij zien opgroeien.

Trots op hun zoon, die zich kranig houdt

Dinsdag, vrijdag en in het weekend rijdt de Nulandse dik vijf kwartier naar het zuiden. Met alle liefde, benadrukt ze. Het trekt wel een wissel. Ook in de portemonnee. Ze werkt door al het geregel en gereis minder in haar eigen voedings- en coachingspraktijk. Hoe ze het volhoudt? "Je gaat door. Dat doe je gewoon!" Energie put ze uit haar werk en sporten. Trots is ze op haar zoon die zich kranig houdt en het goed doet op school. "Tiago haalt alles uit het contact met zijn vader."

Binnenkort verhuist Frank naar verzorgingstehuis Mariaoord in Rosmalen waar de hoofdbewoners ouderen zijn. Geen plek voor een jonge vent van 46 jaar. Hij is dan wél dichterbij zijn gezin. Vrienden zijn via gofoundme een crowdfunding gestart om geld in te zamelen voor een rolstoelbus, zodat Frank er op uit kan. Meer leefruimte heeft. Naar een voetbalwedstrijd kan gaan met zijn zoon. Met zijn vrienden Formule 1 kan kijken en naar een verjaardag kan.

Iedereen laten zien dat hij er nog steeds is

Geluk zit, zeker voor de Nulander, in kleine dingen. Er is inmiddels ruim veertigduizend van de benodigde vijftigduizend euro binnen. Zo'n duizend mensen deden een duit in het zakje, variërend van vijf tot 1.000 euro. "De bus staat voor vrijheid en kwaliteit van leven."

Daarnaast is de Stichting 'Frank z'n leven met locked-in' in oprichting. Via die weg wil het stel donaties werven voor meer onderzoek, aandacht en begrip voor LIS. "Frank wil 'zijn kop' voor alles inzetten. Voorheen was hij wars van sociale media, maar nu wil hij iedereen laten weten dat hij er nog steeds is!"