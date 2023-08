Zorgen over Nederlandse scouts in Zuid-Korea door hitte

De duizenden Nederlandse scouts die deze week naar Zuid-Korea zijn afgereisd naar de World Scout Jamboree krijgen extra bescherming tegen hitte en de wateroverlast op het grote terrein.

Er worden onder meer veel meer schaduwplekken gecreëerd op het jamboree-terrein, een ingepolderd stuk land in het westen van Zuid-Korea. Deze week arriveren er 50.000 scouts vanuit de hele wereld voor de World Scout Jamboree de jongeren beter te beschermen tegen de verzengende hitte.

Er waren de afgelopen grote zorgen over de situatie op het jamboree-terrein omdat er nauwelijks schaduwplekken op het terrein waren, terwijl het wel rond de 35 graden was. Bovendien was er niet voldoende drinkwater voor de scouts die er al vroeg waren. De NOS meldde maandag dat enkele deelnemers, die al hun tentjes hadden opgezet in de brandende zon, naar het ziekenhuis moesten vanwege de hitte.

Mail aan alle ouders

Om die reden besloot het Nederlandse contingent een dag later dan gepland af te reizen naar het terrein, dat recent is ingepolderd. De ouders en verzorgenden van de bijna 2.000 Nederlandse scouts in Zuid-Korea kregen maandag aan het eind van de middag een brief over de zorgwekkende situatie op het terrein en de maatregelen daartegen.

‘De troepen voorzien we van een grote schaduwtent om extra schaduwvoorzieningen op hun troepterrein te creëren, naast de twee overkappingen die zij van de Koreaanse organisatie krijgen’, staat er in de mail te lezen. ‘Daarnaast is op verschillende plekken op het terrein voorzien in schaduw, onder andere in de vorm van schaduwtunnels over paden.’

Een groep scouts bij hun vertrek uit Zwolle, afgelopen weekend. Foto: Frans Paalman

Scouts krijgen het advies om een hoofddeksel te dragen en veel te drinken. Met enige vertraging is er inmiddels voldoende drinkwater beschikbaar. Het water heeft wel een chloorsmaak, maar is drinkbaar, aldus de mail.

Tenten op pallets, tegen wateroverlast

Behalve de warmte, hebben de scouts ook te maken met veel neerslag. ‘Bij hevige buien blijven op sommige plekken op het terrein plassen staan’, staat er in de mail. ‘Daarom komen de tenten op een verhoging (pallets) te staan, om zo te zorgen dat in tenten geen wateroverlast ontstaat. Op dit moment is het terrein redelijk droog.’

De Nijmeegse scout Merel Bronkhorst (16) laat dinsdagochtend per app weten dat ze net aangekomen is op het jamboree-terrein. ‘Het is superleuk hier, we hebben onze tent al opgezet. Verder is het superheet hier. Er zijn er een paar met hoofdpijn, omdat ze te weinig hadden gedronken. Op drie veldjes zijn er drinkpunten.’

Noodscenario’s

Mocht de situatie toch nog verslechteren, zijn er noodscenario’s voorhanden. ‘Het Nederlands contingent staat in nauw contact met Scouting Nederland, de Koreaanse organisatie, de wereldorganisatie en de Nederlandse ambassade. Voor het World Scout Jamboree-terrein is een calamiteitenplan uitgewerkt met diverse noodscenario’s, waaronder evacuatie.’