Silvia's wasmiddel groeit gewoon bij haar in de tuin

De inflatie is op het hoogste niveau sinds meer dan veertig jaar. En dat merken we onder meer in de supermarkt. Hoe kunnen we in deze dure tijden nog een beetje leuk - lees voordelig - boodschappen doen? Nou, daar weet Silvia Ratering uit Apeldoorn wel wat op. 'Mijn wasmiddel groeit in de tuin. Dat kost mij dus helemaal niets.'

Dit artikel is afkomstig uit het de Stentor. Elke dag verschijnt een selectie van de beste artikelen uit de kranten en tijdschriften op NU.nl. Daar lees je hier meer over.

Ze geeft gelijk toe: zij werkt bij een bso (buitenschoolse opvang) die het nu - het is vakantie - trouwens drukker heeft dan ooit. "Mijn man heeft een goede baan. Ons huis is afbetaald. Natuurlijk merken we dat de boodschappen duurder zijn, maar wij hoeven echt niet elk dubbeltje om te keren." Dat is voor mensen met een krappere beurs wel anders, weet ze. Wie weet kunnen zij hun voordeel doen met wat zij doet.

Niet verspillen

Want dat scheelt volgens haar echt best wat en is ook nog eens beter voor de natuur en de wereld. "Het gaat allemaal om consuminderen (wat je niet gebruikt hoef je ook niet te kopen, red.) en niet verspillen."

"Als we wat groente overhouden, bijvoorbeeld boontjes, dan gooi ik dat niet weg maar verwerk dat de volgende dag in een salade." Of nog zo eentje: "Veel mensen gooien de kapjes van een brood weg, ik eet die gewoon op." Over consuminderen: "Ik heb twee puberzoons en die houden van frisdrank en snoepen graag." Ze lacht. "Daar ben ik dan wel weer iets minder streng in." Bij de toetjes zet ze wel door: "Gewoon yoghurt met wat fruit en niet van die kant-en-klare plastic bakjes uit de super."

Die ze eigenlijk toch veel te zoet vindt. Sowieso mijdt zij verpakkingsmateriaal. "Als het even gaat, neem ik zelf zakjes mee. Bij AH verkopen ze ook onverpakt brood en dat stop ik dan in een stoffen broodzak."

Klapstuk klimop

En dan haar klapstuk: wasmiddel plukt ze gewoon uit de tuin. "In klimop zitten stofjes waar je ook heel goed de was mee kunt doen. Gewoon eraf plukken, in stukken knippen, in een wasnetje doen en wassen maar." Niet dat dat voor alles 'goed' werkt, zegt ze er gelijk bij. "Bij sommige vlekken moet je even wat ossengalzeep erop doen of citroenzuur omdat die er anders niet uitgaan."

Voor de afwisseling gebruikt zij ook biologische wasmiddel of geraspte zeep. "5,50 euro voor zakjes van 500 gram, gewoon bij de WAAR-winkel of Dille & Kamille en daar doe je dus heel lang mee."

Dat zakje zeep 'duurt' al drie jaar. Op buurtbijeenkomsten van Zero Waste - een organisatie die 'staat voor een wereld waarin afval niet bestaat' en waar Ratering zich met hart en ziel bij aansloot - zijn de geraspte zeep en klimop altijd een hit, weet zij. En al helemaal als ze erbij vertelt dat een Zero Waste-collega eens uitrekende dat je bij wijze van spreken uit eten kunt als je er serieus werk van maakt.

"De meeste schoonmaakmiddelen bestaan voor 80 procent uit water. Moet je je dat eens voorstellen. Daar betaal je dan wel voor." Dan kiest zij er liever voor om 'alleen de werkzame stof' (de geraspte zeep) te kopen.

De rest van de inkopen gaat net zo scherp langs haar boodschappen-ballotage. Geen gemaksvoeding, wel huismerken in de super en groenten uit een eigen (kleine) moestuin. Waar de courgettes dit jaar wel heel zuinig uit de grond schieten en de aardbeien het helemaal lieten afweten. Het gezin eet een paar keer per week vegetarisch en groenten van het seizoen. Die optelsom is 'veel goedkoper' dan vlees.

Zelf eet zij trouwens helemaal geen vlees, 'niet uit principe maar ik geef er gewoon niks om'. Al dat besparen kost haar helemaal geen moeite en dat van dat vlees dus al helemaal niet.