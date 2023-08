Tess van Zwol heeft al 10 jaar een eigen Prideboot

Amsterdammer Tess van Zwol (43) vaart dit jaar voor de tiende keer met een particuliere boot mee met de Canal Parade. Dat jubileum wordt gevierd met een expositie van foto’s en portretten in De Hallen. 'Iedereen moet de kans krijgen om mee te varen: zowel mensen uit de gemeenschap als allies.'

Dit artikel is afkomstig uit het Het Parool. Elke dag verschijnt een selectie van de beste artikelen uit de kranten en tijdschriften op NU.nl. Daar lees je hier meer over.

Weinig mooiers dan een caleidoscoop, vindt Tess van Zwol. De gekleurde kralen, de mandalavorm, de manier waarop talloze fragmenten één groot kleurenspectrum vormen. "Hoe je hem ook draait: de vakverdeling blijft gelijk en het resultaat is prachtig. Een metafoor voor een inclusieve samenleving."

De caleidoscoop is dan ook het thema van Van Zwols praalboot, die zaterdag voor de tiende keer meevaart met de Canal Parade. Op het dek is een grote koker met lens gebouwd - de zogenaamde caleidoscoop. De passagiers eromheen vertegenwoordigen de kralen. Op de zijkant van de boot staan twaalf portretten, gemaakt met een caleidoscopische lens, die vanaf 1 augustus worden geëxposeerd in De Hallen (zie kader).

Wat de Prideboot van Van Zwol bijzonder maakt, is dat het een van de weinige particuliere initiatieven is tijdens de botenparade. Het leeuwendeel van de tachtig deelnemers bestaat uit commerciële en non-profitorganisaties; dit jaar varen zeven particuliere boten mee.

Maatschappelijk belang

"De eerste jaren deed ik ook mee namens commerciële organisaties," vertelt Van Zwol. "Op een gegeven moment kwam er een omslag. Voorheen hadden mijn boten thema's als 'sterren' of 'roze'. Ik wilde geen onderdeel meer uitmaken van een partyboot, maar een maatschappelijk belang dienen. Mijn boot gaat ergens over, en alle passagiers omarmen dat belang."

Ja, het is ongelooflijk veel werk, zegt ze. Naast haar baan als marketing- en merkadviseur en ondernemer, is Van Zwol vanaf januari druk met voorbereiden. Eerst het conceptplan schrijven en dan, als de aanmelding rond is, de aftrap - een jaarlijks feest genaamd Chili con carneval - in maart. In de tussentijd: nieuwsbrieven, briefings, nog meer bijeenkomsten, en natuurlijk de versiering en organisatie van de boot zelf. "Het klinkt cliché, maar het is het echt meer dan waard."

Brug naar normalisatie

Op de Tess van Zwol-Prideboot passen zo'n 120 passagiers: een vaste kern vrienden, maar elk jaar ook veel nieuwe gezichten. "Ik vind het belangrijk dat iedereen de kans krijgt om mee te varen. Zowel mensen uit de gemeenschap als allies. Zij vormen de brug naar normalisatie en dat is mijn uiteindelijke doel."

Dat de boot succesvol is, blijkt wel uit de vriendschappen en liefdesrelaties die door de jaren heen zijn ontstaan. Van Zwol: "Er zijn zelfs kinderen geboren van mensen die elkaar op de boot hebben ontmoet."

De boot wordt bekostigd door partners, een eigen bijdrage van de passagiers, en het geld dat Van Zwol er zelf in steekt. Alle boten die deelnemen aan de Canal Parade betalen inschrijfgeld, variërend van 125 euro voor de kleinste particuliere initiatieven tot een ondergrens van 45.000 euro voor multinationals. "Doordat grote bedrijven meedoen en betalen, kunnen wij dat ook," zegt Van Zwol. "Maar het zou heel tof zijn als meer gewone Amsterdammers de moed verzamelen en zich aanmelden."

Portret uit ‘Kaleidoscope: From Each Perspective You Are Included’ van Anne van Zantwijk, gefotografeerd met een caleidoscopische lens. Foto: Anne van Zantwijk

Portretten en jubileumfoto's in De Hallen

Ter ere van het tienjarig jubileum van de Prideboot van Tess van Zwol, maakte fotograaf Anne van Zantwijk (32) twaalf portretten van passagiers in caleidoscopisch thema, die op de zijkant van de praalboot worden afgebeeld. "Een kaleidoscoop zien wij als symbool voor de wereld," zegt de fotograaf. "Elke kraal is gelijkwaardig én onmisbaar in het grotere geheel."

De twaalf geportretteerden zijn elk op hun eigen manier verbonden met de lhbtq+-gemeenschap en hebben uiteenlopende verhalen: van dragqueen Miss Icy tot Sam, een non-binair persoon, en een heteroseksuele man die getrouwd is met een lesbische vrouw. "Ik wilde mensen portretteren die we niet vaak zien in kunst of media," zegt Van Zantwijk. "Het is natuurlijk een druppel op de gloeiende plaat, maar hopelijk zorgen de persoonlijke verhalen ervoor dat bezoekers zich meer verbonden voelen."

Naast de twaalf portretten van Van Zantwijk wordt in de Hallen ook werk geëxposeerd van Arenda de Hoop: foto's uit alle tien de jaren van de Tess van Zwol-Prideboot.

Expositie 'Kaleidoscope: From Each Perspective You Are Included' is van 1 augustus tot en met 30 september gratis te zien in de Passage in De Hallen.