Dit ijsbedrijf maakt elke dag honderden liters ijs

Als de zon gaat schijnen weten de zussen Didi en Gioia Granucci: dat wordt keihard werken. Zij leveren ambachtelijk gemaakt Italiaans ijs aan zo’n zeventig ijssalons.

Nog twee minuten, dan is de pasta klaar", roept Edi Granucci (78). "Buon appetito!" De gepensioneerde ijsmaker uit Italië maakt elke middag een warme lunch voor de medewerkers van Gelati Granucci in het Betuwse Bemmel. Dan gaan de ijsmachines uit en wordt er een uur lang geen chocolade of cookiecrumble door de bakken roomijs (naar eigen recept) geschept.

Bedrijfsleider Didi Granucci houdt tijdens de lunch de weer-app nauwlettend in de gaten. Het Hollandse zomerweer is de laatste dagen wat minder. Dat scheelt stress, maar het scheelt ook omzet. En die moet wel in de zomermaanden worden gedraaid, in de winter ligt de ijsbereiding stil. "Wordt het volgende week mooi weer, dan draaien we overuren. Op een drukke dag bereiden we hier honderden vijfliterbakken ijs."

Een ijssalon die vandaag ijs bij hen bestelt, heeft dat overmorgen in de vitrine liggen. In totaal maken ze hier in Bemmel zo'n zeventig verschillende smaken ambachtelijk ijs, die worden geleverd aan zeventig ijssalons van Zeeland tot Ameland.

De traditie van het ijsbereiden gaat ver terug. Luigi Granucci, de vader van Edi, kwam in 1929 naar Nederland. Hij maakte samen met zijn vrouw Anna zelf Italiaans schepijs en trok door de Tilburgse straten met zijn ijskar. In de koude wintermaanden verkochten ze devotiebeeldjes vanuit diezelfde kar. Edi leerde het ijs maken van zijn vader en opende een ijssalon in Wageningen. En met succes. In 1996 won hij zelfs de Coppa d'Oro, de wereldbeker voor ijsbereiders.

Pistache-ijs van echte pistachenoten

Hun dochters Didi en Gioia stonden al vanaf hun tienerjaren in de ijssalon om te helpen. "We weten niet beter, in de zomervakantie waren we altijd druk met ijs scheppen", vertelt Gioia. Sinds 1999 maakt Granucci ook ijs voor andere ijssalons en een paar jaar later besloten zich daar volledig op te richten. Nog altijd doen ze dat ambachtelijk en met échte smaken. "Pistache-ijs van echte pistachenoten. Dat blijft toch mijn favoriet", zegt Gioia.

In de zomer is het alle hens aan dek. Overdag de productie, in de avonduren vaak nog de administratie en het maken van de planning. Vakantie? Dat komt voor de zussen in het najaar weer, als de herfst hier zijn intrede heeft gedaan.

De hele familie werkt mee in het bedrijf, zo ook Gioia's dochter Giulia (16). Maar er is meer personeel nodig. "Gelukkig komen veel onze medewerkers na de winter als een boemerang terug", aldus Gioia. Het bereiden van ijs is fysiek zwaar werk en het is een enorme logistieke klus om al die soorten ijs in de salons te krijgen. Daarom heeft Gelati Granucci een eigen transportdienst met chauffeurs die het ijs overal bezorgen. Sinds kort werken er ook twee Oekraïense vrouwen bij het bedrijf.

De ijsmakerij probeert zo goed mogelijk voor het personeel te zorgen. Zo wordt er dus dagelijks een verse lunch bereid, en er komen regelmatig een masseuse en een fysiotherapeut. In de winter gaan ze met z'n allen naar de grootste ijsbeurs van de wereld in Rimini om inspiratie op te doen.

Om het Granucci-ijs te kunnen maken, leren ze van de familie de kneepjes van het vak. Dat kost veel tijd, liefde voor het ijs en de nodige ervaring. Tijd om stil te zitten is er niet. Behalve als Edi roept dat de pasta klaar is. Want hoe druk het ook is: er is altijd tijd voor een goede Italiaanse lunch.

La Dolce Invasione: honderd jaar Italiaans ijs

Vanwege de economische crisis in Italië kwamen zo'n honderd jaar geleden de eerste Italiaanse ijsbereiders naar Nederland, uit de regio's Veneto en Toscane. Met hun ijskar werden ze een vertrouwd gezicht in de Nederlandse straten.

Later werden er honderden ijssalons geopend, die nog altijd zeer populair zijn. De foto-expositie 'La Dolce Invasione' in Huis73 in Den Bosch (tot 20 augustus) laat de migratiegeschiedenis van een aantal van deze Italiaanse families zien.