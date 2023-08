Kim stak haar spaargeld in een onbewezen therapie in de VS

Al 700 Nederlanders met blijvend letsel na een hersenschudding reisden naar de VS voor een peperdure therapie, die hier niet wordt erkend en dus niet vergoed. Het wetenschappelijk nut is (nog) niet bewezen. Kim Nieuwenhuis (39) uit Deurningen ging ook. 'Ik heb wel mijn leven terug.'

Het gaat om de zogenoemde CFX-behandeling in Utah. Dat is een therapie voor mensen die traumatisch hersenletsel hebben opgelopen als gevolg van een zware hersenschudding. Zo'n 10 tot 30 procent van die patiënten houdt ernstige klachten. Zoals zware hoofdpijn, ernstig geheugen- en concentratie verlies, overgevoeligheid voor licht en geluid, evenwichtsstoornissen.



Die patiënten zijn vaak ten einde raad. De zorg beperkt zich hier vooral tot het leren omgaan met de klachten. Want een behandeling gericht op genezing is er niet. Maar in Utah beloven ze de kans op een snel herstel, in vijf dagen tot twee weken. De patiënten zijn voor de trip op eigen kosten zo rond de 25.000 euro kwijt. Artsen in Nederland volgen dat met argusogen.

Wetenschappers van het UMC (Amsterdam) en UMCG (Groningen) doen inmiddels een onderzoek naar de effecten. De Hersenstichting betaalt mee aan de studie. Ook voetbalbond KNVB heeft grote interesse. Veel voetballers lopen immers hersenschuddingen op. De resultaten worden eind dit jaar verwacht.

Marsh Königs, neurowetenschapper bij UMC: "Het onderzoek is maatschappelijk van groot belang. Mensen zijn kwetsbaar. Sommigen nemen zelfs een extra hypotheek. En dat voor een therapie, zonder enig onafhankelijk wetenschappelijk bewijs dat het echt werkt. En ondertussen komen er in Nederland ook al klinieken, die vergelijkbare therapieën aanbieden. Dat vind ik wel zorgelijk."

'Geef me dan maar een spuitje'

Ook voor Kim Nieuwenhuis uit Deurningen voelde de VS in 2021 als een laatste strohalm. "Ik zat er helemaal doorheen. Ik heb de dokters gezegd: als dit voortaan mijn leven is, geef me dan maar een spuitje."

Maar haar situatie vóór en ná haar reis naar Amerika is een wereld van verschil, zegt ze nu twee jaar later. Het is niet zo dat ze alles weer kan. "Maar het is wel leefbaar en ik kan weer een moeder zijn voor mijn kind. Ik kan in elk geval weer twee uurtjes op visite of naar een verjaardag. Ik zeg wel eens: ik heb een beetje verrot leven, maar het is wel leven!"

Op haar onderarm heeft ze zelfs dolblij een tatoeage laten zetten van een Amerikaanse adelaar, met daaronder de tekst 'Utah 2021'. Kim is wel min of meer platzak, vertelt ze. De Twentse financierde haar VS-trip met crowdfunding, wat verzekeringsgeld en ze sloeg haar spaarvarkentje stuk. "Maar het was wel mijn beste besluit ooit."

Want daarvoor heeft ze drie jaar lang in een uitzichtloze situatie geleefd, vertelt ze. In 2018 knalde een busje met hoge snelheid vol op haar stilstaande auto. Behalve kneuzingen had ze een zware hersenschudding. Ze herstelde niet.

"Ik hield bonkende hoofdpijn. Na 20 minuten praten begon ik te stotteren en de simpelste dingen kon ik niet onthouden. Licht kon ik ook niet verdragen. Daarom zat ik de hele dag maar met de gordijnen dicht en droeg binnen en buiten een zonnebril. Bovendien: ik kwam ook amper nog buiten. Want ik verloor de hele tijd mijn evenwicht en viel aan de lopende band. Ik dacht dat ik gek werd."

Uiteindelijk werd ze opgenomen in revalidatiecentrum Roessingh. Eind van het liedje: de Twentse moest vooral leren leven met haar beperkingen. Er werd zelfs gesproken over het zoeken van een pleeggezin voor haar achtjarige dochtertje, in elk geval voor een aantal dagen in de week. "Ik zat er helemaal doorheen. Ik dacht: mijn leven is voorbij."

Overprikkelen, dat helpt

Zoekend op Google ontdekte ze de CFX-behandeling in Utah. De keus was snel gemaakt. In Utah claimen ze een snelle kans op herstel. Door in plaats van rust voor te schrijven, zoals in Nederland, de patiënten dag in dag uit te overprikkelen met allerlei oefeningen. Rekensommetjes of puzzels maken in heftig lawaai, bijvoorbeeld. Het zou het brein zo uitdagen dat het functies herstelt.

Kim is nu dus één van de vele patiënten die verhalen over het succes van 'CFX'. Zoals er talrijke positieve verhalen rondzingen op sociale media. Bijvoorbeeld ook in een levendige Facebook-groep van lotgenoten. Kim is daar lid van. Ze helpt met raad en daad. "Ik heb geen enkel belang in de kliniek, maar wat ik ervaar dat gun ik ook anderen."

Gepensioneerd gezondheidswetenschapper Eric Hermans schreef recent ook een boek over het CFX-fenomeen: Hersenherstel in Utah. Hij beschrijft de behandeling en sprak - zegt hij - met honderd patiënten die de afgelopen vier jaar naar Utah zijn geweest. Zijn conclusie: de medische wetenschap mag CFX niet langer negeren.

Hermans stelt dat acht op de tien mensen ook na drie jaar nog een verbetering ervaren. Van twaalf mensen schreef hij ervaringen op. Onder anderen van de Almelose Annemiek, een lerares op een basisschool. Net als Kim is ze dolgelukkig dat ze naar Utah is geweest.

Neurowetenschapper Marsh Königs durft nog geen indicatie te geven welke kant het opgaat. Het onderzoek zal ook geen ultiem uitsluitsel geven of CFX een goede behandeling is, maar wel een indicatie geven. "Als dat gunstig is, moet er een groot vergelijkend onderzoek komen. Daarna kunnen we pas echt aantonen of het zinvol deze therapie ook in Nederland te doen."

'Kan een placebo zijn'

Het kan nog alle kanten op: "Er kan sprake zijn van een placebo-effect. Bijvoorbeeld door al die positieve berichten die er over rondgaan, waardoor er een gekleurd beeld ontstaat. Als je zelf ook veel moeite moet doen om naar de VS te gaan kun je een 'verwachtingseffect' niet uitsluiten."

Maar aan de andere kant, erkent hij, zijn er wel vaker behandelingen geweest 'waarvan we de werking medisch niet begrepen, maar die nu gemeengoed zijn geworden'. "Denk aan EMDR."

Kim is uitgesproken. "Het kan me eigenlijk niet schelen of het een soort placebo-effect is. Iedereen die mij kent, die ziet een wereld van verschil tussen voor en na Utah. De zorgverzekeraars zijn kortzichtig. Zonder Utah was ik een veel duurdere patiënt." De hersenstichting zit ook op dat spoor. Ze wil CFX het liefst meteen in de basisverzekering.