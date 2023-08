Wat je wel en niet mee terug mag nemen van je vakantie

Een mooi souvenir of de oogst van een uit de hand gelopen shopsessie: niet alles wat je koopt op vakantie mag zomaar mee naar huis. Sharona Dagevos (33) is vaktechnisch coördinator bij de douane op Schiphol en vertelt hoe het zit. "Onlangs vonden we een dode aap in een koffer.''

Gaat het vaak mis?

"Het komt inderdaad regelmatig voor dat we zaken in koffers vinden die eigenlijk niet mee mogen. Dat is niet altijd opzettelijk, mensen zijn zich er soms niet van bewust dat iets niet mag. We zien na twee coronajaren weer meer backpackers. Dat zijn vaak jongere mensen die naar exotische bestemmingen gaan en niet altijd goed checken wat ze mee terug mogen nemen naar huis. Armbanden van slangenleer, een kettinkje met een slagtand of een paté van zebra kun je beter laten liggen.''

Welke producten mogen niet mee?

"Dat zijn bijvoorbeeld dierlijke en plantaardige producten, zoals vlees, kaas, worst of groente en fruit. Dat mag alleen mee vanuit een land buiten de Europese Unie als er een certificaat bij zit. Hoe je zo'n certificaat aanvraagt, verschilt per land. In dit soort producten kunnen namelijk schadelijke gewassen of bacteriën in zitten. Het is niet om te pesten, maar we willen Nederland daartegen beschermen. We voeren ons werk uit in opdracht van andere overheidsorganisaties, in dit geval in opdracht van de NVWA - de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit.''

In Turkije hebben ze een bepaald soort koffie waar salep in zit. Dat is een extract gemaakt van orchideeën en mag niet mee naar huis.

En verder?

"Naast zaken die vreemde bacteriën en ziektes kunnen bevatten, zorgen we ook dat beschermde dieren of planten dat ook blijven. In Azië verkopen ze bijvoorbeeld gezichtsmaskers waar berengal in zit. Beren zijn hier een beschermde diersoort en die maskers mogen dus niet zonder vergunning ons land in. Of in Turkije hebben ze een bepaald soort koffie waar salep in zit. Dat is een extract gemaakt van orchideeën. Daarvoor geldt hetzelfde.''

Als je aankomt en je moet iets aangeven, hoe werkt dat?

"Als je je koffer hebt gepakt bij de bagageband, loop je naar de uitgang. Dat kan via een groen kanaal - niets aan te geven - of via een rood kanaal waar je aangifte kunt doen. Als je bijvoorbeeld meer sigaretten meeneemt dan de slof die belastingvrij is toegestaan, dien je daar nog accijnsbelasting over te betalen. Als je iets bij je hebt dat helemaal niet het land in mag, nemen we het in beslag. Dat geldt natuurlijk ook als we wapens en drugs aantreffen in bagage. Of namaakkleding die bedoeld is voor de handel. In sommige gevallen krijg je een boete. We controleren ook mensen die door het groene kanaal heen gaan. Als blijkt een reiziger iets bij zich heeft wat niet is toegestaan en geen aangifte heeft gedaan, nemen we het in.''

En dan zijn er nog invoerrechten. Over welke zaken betaal je belasting?

"Als jij een laptop koopt in bijvoorbeeld de Verenigde Staten en die is meer dan 430 euro waard, moet je het aangeven en daar belasting (btw) over betalen. Hetzelfde geldt voor kleding. We kijken altijd of er een factuur bij zit, er nog kaartjes aan zitten en - zo niet - wat de marktwaarde is van de spullen. Kom je met de auto de Europese Unie binnen, dan mag je maximaal spullen ter waarde van 300 euro belastingvrij meenemen. Daarnaast kunnen er invoerrechten worden geheven.''

Wat is het vreemdste dat je hebt aangetroffen?

"Onlangs vonden we een dode aap in een koffer, helemaal onder het bloed. Er zijn blijkbaar mensen die dat meenemen. Een aap is sowieso beschermd, maar daarnaast kunnen er ook schadelijke bacteriën meekomen. Die hebben we dus in beslag genomen.''

Tips van de expert

1. Download de Reisapp.

Op deze mobiele applicatie van de douane en Buitenlandse zaken staan reisadviezen per land, maar staat ook per land en per categorie uitgelegd wat je wel of niet mag meenemen.

2. Bij twijfel: laten liggen.

Twijfel je, bijvoorbeeld of je dat zwaard mag meenemen om thuis aan de muur te hangen? "Ik zou zeggen: laat het lekker liggen en maak een foto om als souvenir mee te nemen. Er kan in sommige gevallen ook nog sprake zijn van cultuurgoed waar je speciale toestemming voor nodig hebt van het land van vertrek.''

3. Raadpleeg de douane.