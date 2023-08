Pat Naoum werkte zeven jaar lang aan een game over Claude Monet

De videogame The Master’s Pupil laat je de kunstwerken van de Franse schilder op een heel andere manier beleven. De Volkskrant sprak de maker vanuit Sydney.

Een wit poppetje wandelt door een geschilderde fantasiewereld vol groene kronkels en slurfachtige wezens die kleur opsnuiven. Plots valt hij door een enorm gat, een... oogbal? In een videogame door het oog van de impressionistische schilder Claude Monet wandelen, om zo spelenderwijs zijn kunst beter te leren begrijpen: dat idee bedacht Pat Naoum toen hij begin twintig was. Drie jaar later offerde de Australiër zijn avonden en weekenden op voor de videogame The Master's Pupil. Het kostte hem zeven jaar, want hij schilderde het hele spel met de hand. Op papier. Met verf, en penselen.

Als hij zijn kunstwerken voor de camera houdt, wordt de schaal van dit project in één klap duidelijk. Een ontelbare hoeveelheid papier met gedetailleerde strepen, achtergronden en figuren. Pat Naoum, inmiddels 33, belt met zijn laptop in vanuit Sydney. Zijn spel zit vol met bewegende puzzelelementen: levende deuren die pas opengaan als ze de juiste kleur 'ruiken', bijvoorbeeld. Elke beweging is een opeenvolging van met de hand geschilderde elementen.

'Om de tekeningen over te zetten naar de computer maakte ik foto's, maar dat bleek te korrelig. Dus schafte ik een filmnegatiefscanner aan, een gigantisch ding. Daarmee kun je een postzegel tot een huis opblazen.' Op de computer was het monnikenwerk nog niet voorbij: daar begon het animeren, knippen, schuiven, toch weer terug naar de tekentafel, lijmen, vergroten, verkleinen.

The Master’s Pupil Foto: -

Naoum is afgestudeerd aan de filmschool en kunstacademie. Hij schilderde al jaren, maar had geen flauw benul van coderen, het ontwerpen van levels. Hij youtubede zich overal doorheen. 'Een videogame trok me aan omdat je er in je eentje aan kunt werken. Elke avond een stukje, als een soort beeldhouwer die flinters uit een brok marmer hakt. Bij een film kan dat niet.' Drie jaar lang offerde hij een groot deel van zijn avonden en weekenden op, naast zijn freelancewerk als grafisch ontwerper. 'Als zelfstandige kon ik mijn eigen uren bepalen, dus na de eerste drie jaar begon ik steeds eerder met het spel. Eerst om vier uur, dat werd half vier. Op een gegeven moment meteen na de lunch.'

In het spel wordt geen woord gezegd, geen letter geschreven. Na het opstarten begin je als vanzelf met de pijltjestoetsen te lopen, en ontdek je gaandeweg wat er van je wordt verwacht. Je springt van platform naar platform, vliegt door luchtstromen omhoog. Kleuren spelen een sleutelrol: al snel loop je tegen gekleurde deuren aan die alleen openen als je ze hun eigen kleur 'voert'. Het begint met de primaire kleuren, maar al snel ga je mengen.

En daar zit de magie van het spel: door zo bewust met kleuren bezig te zijn, zonder context of uitleg, kijk je als vanzelf met een heel andere blik naar Monets schilderijen, waarvan er meer dan zestig in het spel zijn verwerkt. Je speurt naar het groen, geel, paars - hoe die samenkomen, van het doek springen - en wordt daardoor helemaal in het schilderij gezogen. Na verloop van tijd gebeurt dat ook letterlijk: waar de kunstwerken aanvankelijk los van de omgeving staan, versmelten ze steeds meer met de omgeving. Je loopt er doorheen, rommelt wat met losgesneden elementen, het is alsof je het gras bijna rúíkt.

'Het bijzondere aan een videogame is dat je één wordt met het personage', zegt Naoum. 'Als je je poppetje in een ravijn laat vallen zeg je: shit, ik ben dood. En niet: het poppetje is dood. Je komt in een flow, waar je de toetsen of controller onder je vingers vergeet en met de wereld versmelt.' De keuze voor Monet draagt daar verder aan bij, denkt hij. 'Zijn werk is toegankelijk, niet te abstract, maar Monet was geobsedeerd door kleur. Zijn vrouw had een heel lang sterfbed - dit is een beetje een morbide verhaal, maar hij raakte gefascineerd door de kleur die haar lippen kregen. Zijn portret van haar op bed bestaat uit alle paarstinten die hij bij haar ontdekte.'

Een letterlijke biografie is het niet, maar de keuze en volgorde van de werken vertellen samen wel het levensverhaal van Monet; zijn werken veranderen met hem mee. En op een bepaalde manier geldt dat ook voor Naoum, die op sociale media tientallen filmpjes van zijn maakproces deelt. Hij kijkt als jonge twintiger de camera in. Een korte coupe, gladde wangen. Met een knip is zijn haar plots twintig centimeter langer en heeft hij een volle baard.