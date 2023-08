Dodelijk ongeluk door loslopende hond, baasje voor ‘zware’ rechter

Een dodelijke val met de fiets door een loslopende hond. Hoe zwaar kan dat het baasje van de hond worden aangerekend? Daar buigt de rechtbank zich nu over. "Het verwijt is gering, maar de gevolgen zijn groot."

Op een mooie zomeravond in juli 2022 laat een op dat moment 61-jarige man uit Heerewaarden rond 8 uur zijn elf jaar oude hond uit. Meestal doet hij dat lopend, maar soms pakt hij de fiets. Zo ook op deze avond. Op de Heerewaardense Afsluitdijk langs de rivier de Waal, waar alleen fietsers en voetgangers mogen komen, laat hij de hond los en fietst rustig verder. Loslopen mag daar, want het is buitengebied.

Het slachtoffer komt ongelukkig terecht

In de verte komt hem een ouder echtpaar tegemoet gefietst. De man roept zijn hond bij zich en laat het dier rechts naast hem lopen, aan de kant van de berm. Het echtpaar nadert, de vrouw voorop. Het gaat langzaam. Zij passeert zonder problemen.

Maar bij haar 78-jarige echtgenoot gaat het mis. In een onbewaakt moment stapt de hond achter de fiets van haar baas het fietspad op. De 78-jarige schrikt en remt. Hij komt tot stilstand, valt vervolgens opzij en komt ongelukkig terecht.

Uit het dossier blijkt dat zowel de echtgenote van het slachtoffer als de baas van de hond niet weten of het daadwerkelijk tot een botsing is gekomen. Beiden kijken pas om als ze de hond horen piepen en het slachtoffer horen vloeken. Feit is dat het slachtoffer valt, naar het ziekenhuis wordt gebracht en later aan de gevolgen van het ongeluk overlijdt. De hond bleef ongedeerd.

Als hondeneigenaar ben je aansprakelijk voor je viervoeter, dus ook voor de schade die het dier veroorzaakt. In dit geval is dat door de verzekeringen van beide partijen afgehandeld: de nabestaanden hebben het bedrag gekregen waar zij recht op hebben. Maar daarmee is de kous voor de hondeneigenaar nog niet af. Nu, een jaar later, volgt er ook nog een strafzaak. Niet voor de 'simpele' politierechter, maar voor de meervoudige kamer, die over de zwaardere zaken gaat.

Tijdens de zitting in Arnhem blijkt al snel dat zaken over loslopende honden geen dagelijkse kost zijn voor de meervoudige kamer van de Rechtbank Gelderland. "Wat een aparte zaak. Ik kan geen vergelijkbare zaken in het strafrecht vinden", zegt officier van justitie J. Schouten.

'Zeer onoplettend en/of onachtzaam gedrag'

Hij blijkt wat anders tegen de kwestie aan te kijken dan zijn collega's bij het Openbaar Ministerie die de zaak hebben voorbereid en de tenlastelegging hebben geformuleerd. Daarin gaat het over 'zeer onoplettend en/of onachtzaam gedrag'.

"Maar heeft de verdachte zich wel zo gedragen?", vraagt de officier van justitie zich af. "Ik denk van niet. Het is meer een moment van onoplettendheid. Ja, dat een loslopende hond de weg op loopt, is voorzienbaar. De verdachte had de hond kunnen vastpakken. Maar dat hij had kunnen voorzien dat het slachtoffer zou overlijden, gaat een stap te ver."

Op meeste punten vrijspraak geëist

Voor de meeste punten in de tenlastelegging eist de officier dan ook vrijspraak. Uiteindelijk blijft er van de oorspronkelijke aanklacht alleen over dat verdachte 'gevaar op de weg heeft gesticht'. "Het verwijt is gering, maar de gevolgen zijn groot", zegt de officier. "En omdat het belangrijk is dat de verkeersregels worden nageleefd en dat ook de samenleving dat weet, eis ik daarvoor een boete van 1000 euro."

Dat de inmiddels 62-jarige hondenbaas geen strafblad heeft, hij het bewusteloze slachtoffer heeft ondersteund tot de hulpdiensten kwamen en dat zijn hond nog nooit voor problemen heeft gezorgd, zijn omstandigheden die de rechtbank zal meewegen. Advocaat Meeuwsen benadrukt in zijn pleidooi nogmaals dat de hond daar los mocht lopen en dat niemand heeft gezien wat er precies is gebeurd.

"Het causale verband tussen de hond en de val is niet overtuigend bewezen. Een zeer kort moment van onoplettendheid is geen schuld. Het slachtoffer had niet meer de motoriek van een jonge man, hij is letterlijk omgevallen", aldus de advocaat. Hij eist vrijspraak op alle punten.

Hulp bij de verwerking

Het ongeluk is niet alleen een drama voor de nabestaanden; ook de hondenbaas is het niet in de koude kleren gaan zitten. Tijdens de zitting, waarin hij meerdere keren geëmotioneerd raakt, blijkt dat zijn gezondheid onder de gebeurtenis heeft te lijden en dat hij hulp heeft gezocht bij de verwerking. Hij heeft geprobeerd in contact te komen met de nabestaanden, maar die hebben daar geen behoefte aan.