Michelle (26) raakte door haar drugsverslaving alles kwijt

Ketamine, Michelle Lenselink (26) kon geen dag zonder. Haar leven werd beheerst door de constante zoektocht naar drugs. Nu is ze sinds twee jaar clean. "Trek hebben aan het middel kun je niet voorkomen, maar ik weet ook dat mijn leven nuchter veel mooier en leuker is."

Dit artikel is afkomstig uit Tubantia. Elke dag verschijnt een selectie van de beste artikelen uit de kranten en tijdschriften op NU.nl. Daar lees je hier meer over.

Wie haar op straat tegenkomt, ziet een vlotte jonge vrouw met felblauwe ogen en knalrood haar. Maar wie haar vijf jaar geleden had zien lopen, had een hele andere kant gezien van de 26-jarige Michelle uit Enschede. Jarenlang was ze verslaafd aan de harddrug ketamine: een middel dat ook gebruikt wordt bij narcoses voor operaties. Voor Michelle was het een poedervormig tripmiddel dat, na het op te snuiven, hallucinaties veroorzaakt. Op 18 juni is de jonge Enschedese twee jaar clean, en daar is ze trots op: "Met veel tijd en de juiste motivatie kan het écht."

Onstuimige jeugd

Op de bank in haar huurappartement in de Enschedese wijk Boswinkel doet Michelle haar verhaal. Klaar om de stad waar ze haar hele leven al woont te vertellen over haar verleden. Of ze bang is voor de reactie van mensen? "Ja, maar het stigma rondom verslavingen moet verbroken worden. Want waar je ook vandaan komt, dit kan iedereen overkomen", vertelt ze. "Succesverhalen mogen ook gezien worden, in plaats van alleen maar negatief in het nieuws als junks."

Michelle omschrijft haar jeugdjaren als onstuimig. "Ik had het thuis niet fijn. Mijn moeder was weinig thuis omdat ze werkte als vrachtwagenchauffeur en daarom ging ik zelf de straat op uit verveling. Daar ontmoette ik de verkeerde mensen." Zo komt ze voor het eerst in aanraking met drugs: "Een jointje was voor mij een vorm van ontsnapping aan de werkelijkheid." Op jonge leeftijd ontvlucht ze daarom haar ouderlijk huis, om bij een vriendje te gaan wonen. "Ik kon het nergens vinden, er was altijd gedoe thuis."

'Samen konden we de hele wereld aan'

Als de therapiesessies niets uithalen en ze uitgekeken raakt op de jointjes, maakt ze de overstap naar ketamine. "Eerst vooral recreatief. Maar al snel werd ketamine hét spul voor mij. Het gebruik ervan maakte mijn leven leuker en fijner." Michelle vindt in ketamine de steun die ze nodig heeft, denkt ze. "Samen konden we de hele wereld aan. Ik had niemand anders nodig."



Michelles omgeving ziet haar echter steeds verder afglijden als verslaafde. "Maar ik was het daar niet mee eens, ik voelde me geweldig." Er zijn slechts korte momenten waarop Michelle niet goed in haar vel zit: "Dat was als ik geen drugs in huis had. Ik belde dan iedere dealer in de stad af. Het gaf me een geruststellend gevoel als ik een voorraad in huis had."

Afscheidsbrief

Behalve dat het gebruik haar veel geld kost, gaat ook haar gezondheid er drastisch door achteruit. Steeds vaker realiseert ze zich dat ze met haar drugsgebruik de verkeerde kant opgaat. Ze krijgt last van vage klachten als buikpijn, hoofdpijn en tinnitus. "Ik heb meerdere keren in het ziekenhuis gelegen omdat ik dacht dat ik doodging, maar dan werd ik naar huis gestuurd met een strip paracetamol. In het ziekenhuis konden ze me niet helpen omdat ik mijn drugsgebruik verzweeg."

Ze besluit een afscheidsbrief te schrijven, niet voor haar naasten, maar voor de ketamine: "Die brief heb ik ook echt gericht aan ketamine. Ik voelde me zo schuldig dat ik vastbesloten was om te veranderen. Ik heb zo vaak geprobeerd te stoppen zonder succes, maar genoeg is genoeg. Ik ben door mijn verslaving alles kwijtgeraakt." Bij Tactus Verslavingszorg wordt haar voor het eerst een spiegel voorgehouden: "Ik was zwaar depressief en op deze manier had mijn leven geen nut. Ik móést mijn levensstijl veranderen."

Langzaam vindt Michelle de handvatten die ze nodig heeft om te veranderen. "Dat was heel moeilijk, maar het was nu of nooit. Ik heb mijn dagelijks leven helemaal moeten omgooien."

Overal in haar huis hangt ze memoblaadjes op: "In ieder kastje wat ik opentrok, lag een memoblaadje met een motiverende tekst 'Ik kan dit' en 'Geen keta meer'. Ik deed er alles aan om mijn verslavingsgedachten tegen te werken."

Nieuw begin

Naast haar gevecht tegen de verslaving begint ze weer met werken bij de fietswerkplaats van Tactory, een werk- en dagbestedingactiviteit van Tactus Verslavingszorg. "In het begin kon ik nooit op tijd komen, maar op den duur was ik gewoon vier dagen in de week stabiel aanwezig. Al snel merkten ze daar dat ik veel meer in me had. Ik werd daarom vrijwilliger bij Tactus, maar wilde liever doen waar ik ook daadwerkelijk voor geleerd had."

In de tussentijd heeft Michelle namelijk een opleiding tot financieel-administratief medewerker afgerond aan het ROC van Twente. Zo lukt het Michelle om uit het diepe dal te klimmen. "Bij Tactus ben ik naar een hulpgroep gegaan om over mijn verslaving te praten met mensen die dezelfde problemen hadden. Dat gaf me enorm veel zingeving."