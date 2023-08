Museum toont twee kapotte VanMoof-fietsen

Twee fietsen van het überhippe, maar failliete VanMoof komen binnenkort in het Design Museum in Den Bosch te staan. De peperdure tweewielers staan symbool voor de eenheidsworst van de 'havermelk-elite' in Amsterdam, aldus de curator.

Zelden zal een faillissement van een fietsenmerk voor zoveel verkneukeling hebben gezorgd als dat van VanMoof. Aanvankelijk werd het Amsterdamse bedrijf nog geprezen om haar minimalistische design en slimme marketing. Maar door het torenhoge prijskaartje en pretentieuze rijdersgilde werd het fietsenmerk al snel mikpunt van spot, helemaal nu een faillissement is uitgesproken.

Curator Bao Yao Fei van het Design Museum in Den Bosch was net in gesprek met het bedrijf om twee peperdure fietsen te mogen lenen voor een nieuwe tentoonstelling. "Daar reageerden ze aanvankelijk enthousiast op, maar toen hoorde ik niks meer", vertelt hij zuchtend.

Fei doet daarom een oproep aan het publiek. Of twee bezitters van de modellen S5 en A5 (nieuwprijs: 3500 euro per stuk) hun fiets willen uitlenen aan het museum. "De fietsen mogen ook kapot zijn. In ruil mag je je fiets onbeperkt komen bezoeken in het museum en kan je toch blijven genieten van het ontwerp."

Elitaire, linkse jongeren

Maar waarom zijn de fietsen zo bijzonder dat ze in een museum horen? Dat heeft er volgens Fei alles mee te maken dat de fietsen méér zijn dan een normale fiets, maar symbool zijn komen te staan voor de 'havermelk-elite'. "Op VanMoof-fietsen rijden alleen elitaire, linkse jongeren die op status uit zijn. Ze ontbijten met zuurdesembrood, nemen voor lunch een cruffin en doen 's avonds aan ro-cycle (fietsen in het donker)", schetst hij het stereotype beeld.

De curator, die zelf onlangs naar Amsterdam is verhuisd, merkt in de hoofdstad 'veel eenheidsworst'. "Je zou verwachten dat je in een grote stad meer unieke stijlen tegenkomt. Maar ik merk juist dat er een grote sociale druk is om allemaal dezelfde coole kleding te dragen of naar dezelfde restaurants te gaan."

In Brabant is men daar wars van, ziet Fei dankzij zijn werk bij het Design Museum. "Den Bosch is daar zeker weten wat losser in. Ik merk hier bovendien een andere stijl. Mensen genieten hier van een goede borrel, nemen de tijd voor de lunch. Het is allemaal wat minder gedwongen."

'Typische ANWB-stelletjes'

De tentoonstelling waarvoor hij de fietsen gebruikt, gaat over de manier waarop liefde is ontworpen. "Iedereen kent het typische ANWB-koppel wel: oudere mensen in dezelfde regenjas en op dezelfde fiets. Maar eigenlijk zie je in Amsterdam bij stelletjes de elitaire versie daarvan: stelletjes die hun jack, tas en sneakers tot in perfectie op elkaar afstemmen. Het gaat zover dat zelfs hun fietsen hetzelfde moeten zijn."

In de haast om erbij te horen, vergeten ze zo om zichzelf te zijn. "Het aanpassen kan je relatie versterken. Maar tegelijkertijd kan je zo je persoonlijke identiteit verliezen. Als je je naar iemand anders vormt, wie ben je zelf dan nog?" concludeert Fei.