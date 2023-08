Thuis wonen geen keuze meer in Twente en Achterhoek

Twente en de Achterhoek krijgen er de komende jaren geen verpleeghuisbedden bij, terwijl alleen al in Twente het percentage ouderen tot 2040 verdubbelt. Thuis blijven wonen is steeds minder vaak een keuze, het zal wel moeten.

Dat de regio's het moeten doen met het huidige aantal bedden is landelijk beleid. Het Rijk stelt geen geld beschikbaar voor extra capaciteit, met één uitzondering: vervangende nieuwbouw mag nog wel. Voorbeelden van dat laatste zijn de nieuwe Stoevelaar in Goor en in Hengelo Het Hof, op het Gezondheidspark.

Beide zijn verpleeghuizen die in de plaats komen verouderde wooncomplexen. "We hebben het met de huidige situatie te doen", zegt bestuursvoorzitter Heidi de Bruijn van Carintreggeland, de grootste aanbieder van ouderen- en thuiszorg in Twente. "Uitbreiden is geen optie meer. Het zorgkantoor van Menzis vergoedt het niet."

Omdat de vergrijzing doorzet, hebben veel meer ouderen zorg nodig. Carintreggeland speelt sinds kort op die trend in met een nieuwe vorm van verpleeghuiszorg. Hij werkt hierin samen met ZorgAccent, Zorggroep Sint-Maarten en TriviumMeulenbeltZorg. De hulp bestaat uit meer dan het pakket aan wijkverpleging dat cliënten tot nog toe gewend waren te krijgen. Het gaat om het zogenaamde Volledig Pakket Thuis, wat te omschrijven valt als 'verpleeghuiszorg achter de voordeur'.

Diverse andere zorgaanbieders in de regio bieden het al langer aan. "Het is één van de antwoorden op het uitblijven van meer verpleeghuiszorg binnen de muren van een instelling", zegt medebestuurder Inge Zwijnenberg. Vrijblijvend is het niet. "We kijken eerst wat de cliënt zelf nog kan. Maar daarnaast is mantelzorg onmisbaar. Elkaar helpen is een voorwaarde in de toekomst."

Die toekomst is deels al realiteit. Hulpbehoevende ouderen kunnen nu al veel moeilijker dan in het verleden een indicatie voor het verpleeghuis krijgen. De regels zijn strenger. Gevolg is dat de populatie die er woont, in slechtere gezondheid verkeert.

