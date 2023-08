Fred heeft als enige zijn huis versierd voor vrouwenelftal

Oranje vlaggetjes, leeuwen en toeters: als het Nederlands elftal speelt trekken veel liefhebbers alles uit de kast. Althans, voor het mannenelftal. Bij het wereldkampioenschap voor vrouwen blijft de versiering vaak op zolder liggen. Daar wil de 62-jarige Fred verandering in brengen.

Dit artikel is afkomstig uit de Gelderlander. Elke dag verschijnt een selectie van de beste artikelen uit de kranten en tijdschriften op NU.nl. Daar lees je hier meer over.

Wie door de straten van Arnhem rijdt, merkt eigenlijk niet dat het Nederlands vrouwenelftal dinsdag tegen Vietnam speelt. Tot je langs het huis van Arnhemmer Fred Kasteel in Malburgen-Oost komt. Hij heeft zijn voortuin namelijk wél versierd. En dat anderen dat niet doen, daar begrijpt hij niks van.



"Bij mannenvoetbal is dat de normaalste zaak van de wereld", zegt Kasteel. "Iedere straat kleurt dan oranje. En nu onze eigen meiden spelen, zie je er weinig van. Terwijl ze het juist verdienen. Ze spelen ontzettend goed."

'Minder 'stoer? Ik vind vrouwenvoetbal juist leuker'

Waarom er zo weinig aandacht voor is, durft Kasteel niet te zeggen. "Ik ken wel mensen die naar de wedstrijden kijken, maar dat staat niet in verhouding tot de aandacht voor het mannenvoetbal. Misschien vinden sommigen het minder 'stoer'. Ik denk juist dat vrouwenvoetbal leuker is om naar te kijken. Die meiden hebben respect voor elkaar en winnen ook nog."



De wedstrijden van de Oranjevrouwen slaat Kasteel niet over. Ook niet als ze midden in de nacht spelen. "Dan zet ik mijn wekker, of ik blijf wakker", vertelt hij. "En als er wordt gescoord, horen de buren mijn gejuich. Gelukkig kunnen die ermee lachen."

Enige in de buurt

Toch heeft niemand anders in de straat zijn huis versierd. "Ik ken eigenlijk maar één persoon die ook zijn huis heeft versierd en dat is mijn broer. Hij woont in Elderveld."



Voor Kasteel is het fijn dat zijn broer ook enthousiast is. "Ik heb eind vorig jaar mijn vrouw verloren. Daar heb ik het heel moeilijk mee", vertelt hij. Hij wijst naar een foto van hen samen, die boven de televisie hangt. "Het vorige kampioenschap keken we nog samen. Ze vond het prachtig. Daar denk ik vaak aan terug."

'Dat is mijn grote wens'