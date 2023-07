Met haar eigen coderingssysteem winkelt Beppie plasticvrij

Sinds een maand moet iedereen eraan geloven: extra betalen voor een plastic verpakking. Dit moet zwerfafval tegengaan en hergebruik stimuleren. Een pleidooi voor plasticvrij winkelen, dus. Maar hoe doe je dat eigenlijk? 'Als er systeem inzit, merk je pas hoe makkelijk het is.'

Extra betalen voor een plastic bakje op de markt? Dat is aan Beppie de Vries niet besteed. De Amersfoortse leeft al jarenlang plastic-arm en wist daarmee kilo's plastic te besparen. Door die inspanningen is zowel de PMD-bak (plastic, metalen en drankkartons) als de kliko de deur uit, en gaat er hoogstens één keer per kwartaal een zak bij het restafval. De Vries: "En dat is het dan ook echt."

Haar levensstijl sluit naadloos aan bij de ambitie van de overheid. Die wil het gebruik van plastic terugdringen en hergebruik stimuleren. Sinds 1 juli geldt er dan ook een verbod op gratis wegwerpservies. Dit betekent dat ondernemers in de horeca en (super)markt een meerprijs mogen rekenen voor plastic artikelen. 5 cent voor een beker, 50 cent voor een maaltijdbak en 5 cent voor een sausbakje.

'Wilde mijn afval verkleinen'

Maar daar heeft De Vries, wanneer zij op de markt in Amersfoort staat, geen last van. Zij weet inmiddels precies wat ze moet doen om plasticafval te voorkomen. "Ja", knikt ze, "al is het bij mij ook niet van de één op de andere dag gelukt, hoor. Ik wilde altijd al iets doen om mijn afval te verkleinen, maar wist niet hoe. En toen stuitte ik tien jaar geleden op een blog van iemand die het deed. 'Het kan dus tóch', wist ik. Heel inspirerend."

De grootste lessen? Beter plannen, heel veel hergebruiken en vooral anders winkelen. "Ik ga niet meer naar reguliere supermarkten, maar koop alles op plekken waar je met je eigen verpakkingen kunt winkelen. Op de markt en in speciaalzaken dus, maar vooral in de verpakkingsarme supermarkt De Nieuwe Graanschuur. In die winkel, gevestigd op de Bloemendalsestraat, kun je van alles - pasta, rijst, shampoo, noem maar op - 'tappen' in eigen potjes en zakjes. Dat scheelt enorm veel afval."

Code-systeem

Om dat proces soepel te laten verlopen, bedacht De Vries ook een eigen coderingssysteem. Op haar boodschappenlijst wordt iedere boodschap standaard van een letter voorzien. Een f voor flesje, z voor zakje, p voor pot en n voor netje. De Vries: "Daardoor weet ik altijd precies welke herbruikbare verpakking ik mee moet nemen." Ze wijst glimlachend naar de zakjes in haar tas. "Zo ook vandaag, dus."

Aangekomen bij groentemarkt kan ze daardoor de aanwezige plastic zakjes direct links laten liggen. "Handig toch?", zegt ze, terwijl ze sperziebonen inlaadt. "Afval-armer winkelen kost in het begin absoluut iets meer tijd, maar daarna wordt het makkelijker. Een systeem helpt. En neem kleine stapjes - want verandering kost nou eenmaal tijd. Een eigen bakje meenemen naar de markt is al een mooie stap."

Die tip wordt iets verderop, bij Cikikyan delicatessen, direct in de praktijk gebracht. Daar overhandigt Ans nét haar eigen plastic bakje aan eigenaar Sant Cikikyan. "Dit is de tweede week dat ik zelf mijn bakje meeneem", zegt ze. "Waarom? Omdat ik het milieu belangrijk vind en daar zelf ook iets aan wil doen. Een eigen bakje is een mooie stap. Ik stop hem nu gewoon altijd in mijn tas - dan kan ik hem ook niet vergeten."

Een ontwikkeling waar Cikikyan, net als De Vries, alleen maar blij van wordt. "Ik vind het prachtig", glimlacht hij, "steeds meer mensen komen op deze manier langs. En ik kan niet anders dan dit aanmoedigen. Bakjes, glazen potten, zakjes: ze zijn allemaal welkom. Alle beetjes helpen."

Afvalvrij leven? Dat doe je zo

- Ga naar de markt of naar speciaalzaken

"Boodschappen inslaan op de markt of bij speciaalzaken is de makkelijkste stap om plasticafval terug te dringen", aldus De Vries. "Op deze plekken kun je namelijk vrijwel altijd met een meegebracht zakje, potje of bakje terecht. Dit voelt in het begin wellicht wat ongemakkelijk, maar geloof me: het wordt vanzelf gewoon."

- Haal zakjes en potjes in huis

"Plasticvrij winkelen gaat natuurlijk niet zonder verpakkingen om de producten in kwijt te kunnen. Haal dus (stoffen of gehaakte) zakjes, herbruikbare bakjes en glazen potten en flessen in huis. Deze kun je meenemen naar de winkellocaties en keer op keer bijvullen en hergebruiken."

- Zorg voor een handig systeem

"Winkelen zonder plasticafval vraagt eigenlijk om één ding: een goede planning. Maak voordat je gaat winkelen een boodschappenlijstje, waarop je opschrijft welke verpakking hiervoor nodig is. Zo wordt in één oogopslag duidelijk hoeveel zakjes, bakjes of potjes je mee moet nemen. Daarnaast is het sowieso handig om altijd een tasje of zakje bij de hand te hebben. Stop je 'marktbakje' standaard terug in je 'markttas' - zo vergeet je 'm nooit."

- Maak zoveel mogelijk producten zelf

"Het lijkt soms alsof het veel extra moeite kost, maar veel producten kun je prima zelf maken. Appelmoes of zeepproducten zijn bijvoorbeeld echt niet ingewikkeld om te maken. Leuk om te doen, en het scheelt meteen veel afval."

