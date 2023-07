Stilgelegd veebedrijf mag weer aan het werk, maar durft niet

Het was een uitzonderlijke situatie: een veehandelaar die werd geschorst naar aanleiding van heimelijke videobeelden. Inmiddels mag het bedrijf uit Oudemolen het werk weer oppakken van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit, maar de ondernemers zijn huiverig: 'Ze maken ons kapot.'

In april wordt het Moerdijkse gehucht in één klap landelijk nieuws. De aanleiding zijn videobeelden die de activistische dierenorganisatie Ongehoord illegaal maakte bij het bedrijf Firma Dane en Zoon in Oudemolen. Daarop is te zien dat medewerkers stokken, een hooivork, een stroomstootwapen en een shovel gebruiken om koeien in transportwagens te krijgen, ook dieren die daar te zwak of te ziek voor waren.

Zwaarste middel

Er werd geschokt gereageerd op de beelden. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) vond het 'volstrekt onacceptabel' en trok de erkenning van het bedrijf voor de handel en export van vee in. Een uitzonderlijke situatie, want de NVWA zet haar zwaarste middel nauwelijks in.

In de afgelopen drie jaar is het twee keer gebeurd. "Ons toezicht is gericht op herstel en verbeteringen. Doet een bedrijf dat niet, dan grijpen we in", aldus woordvoerder Bjorn Elsebrock.



Begin juli werd de schorsing opgeheven nadat het bedrijf maatregelen nam. Het verbeterplan werd twee keer afgekeurd, in de derde versie had de NWVA 'voldoende vertrouwen'. Firma Dane en Zoon hing onder meer camera's op waarop de toezichthouder elk moment kan meekijken. "Onze dierenartsen en inspecteurs zagen bij controles al een tijdje dat het daar niet lekker ging. We houden het nauwlettend in de gaten. Het bedrijf ligt onder een vergrootglas."

Verdriet én angst

Maar voorlopig gebeurt er niks op het erf in Oudemolen. Het is een surrealistisch beeld. De stallen zijn leeg, net als de grote transportwagens die er geparkeerd staan. Het is zoeken naar medewerkers. Uiteindelijk komt een van de eigenaren het kantoor uit. "Kom maar even binnen."

Het is een vriendelijke ontvangst, maar het verdriet is van het gezicht te lezen. Én angst. "Ze blijven bezig, kijk maar op Facebook bij Ongehoord. Ze maken ons kapot. We hebben weer een vergunning, maar durven niks te doen." Maar wat is er misgegaan? Hoe kon het zover komen? "We gaan er niet verder op in. Alles wordt tegen je gebruikt."

Ook collega-bedrijven in de regio zwijgen over de situatie bij Dane. Willen ze wel wat zeggen over NVWA-dierenartsen die, volgens Ongehoord, soms een oogje toeknijpen? Dat wordt ontkend. Verder houden de veeboeren de lippen stijf op elkaar. Is het uit angst? Of zijn ze loyaal aan Firma Dane en Zoon?

Het is gissen. "Zieke dieren mogen niet op transport, dat weet iedereen", zegt iemand. "Wat ook niet mag, is illegaal camera's ophangen op particulier terrein, zoals Ongehoord deed. Daar zou justitie eens naar moeten kijken."

'Deze zaak is niet uniek'

Maar op dit moment buigt justitie zich enkel over een strafrechtelijk onderzoek naar aanleiding van een aangifte van dierenmishandeling op het erf in Oudemolen, gedaan door dierenwelzijnsorganisatie House of Animals. Het Openbaar Ministerie denkt volgend jaar een beslissing te nemen over al dan niet vervolging. Een woordvoerder noemt deze zaak 'niet uniek'. "We doen meer onderzoeken waarin dierenwelzijn een factor is."



Volgens House of Animals zijn de beelden van 'uitgemolken melkkoeien die kreupel of te ziek zijn om overeind te komen, helaas niet uitzonderlijk'. De dierenwelzijnsorganisatie verwijst naar onderzoek van de NVWA waaruit blijkt dat 30 tot 75 procent van de uitgemolken koeien licht ziek of gewond is en 5 procent een ernstige afwijkingen heeft.

Het was Caroline van der Plas van de BoerBurgerBeweging die eerder haar bewondering uitte over het bedrijf in Oudemolen. In een debat zei ze 'zeer open' te zijn ontvangen. "Ik mocht alles vragen. Dat vind ik een compliment waard."

Deze woorden waren voor dierenorganisatie Ongehoord de reden om heimelijk camera's op te hangen. "Wij willen niet de rotte appels pakken. Wij willen juist laten zien hoe de 'beste bedrijven' te werk gaan", zegt woordvoerder Johan Boonstra. "Wij wisten niet dat het bedrijf onder verscherpt toezicht staat."

'Beelden waren eyeopener'

Voorlopig blijft Firma Dane en Zoon onder een vergrootglas liggen. "Maar onze capaciteit is niet oneindig", zegt Elsebrock van de NVWA. "We hebben een tekort aan dierenartsen, al jaren. En als wij overdag langs komen, zien wij niet wat er 's nachts gebeurt. Dat is buiten ons gezichtsveld. In dat opzicht waren de beelden van Ongehoord een eyeopener voor ons."



Op dit moment heeft de toezichthouder zeshonderd dierenartsen in dienst. Het werven van nieuwe medewerkers is moeilijk, dierenartsen runnen liever een praktijk in een gezellige buurt. "Maar qua dierenwelzijn en voedselveiligheid kun je in de wereld van vee en slachterijen juist wél het verschil maken. Het maatschappelijk belang is groot."

Boer is zwakke koe liever kwijt dan rijk

Een verzamelplaats zoals in Oudemolen is een plek waar koeien uit heel de regio naartoe komen voordat ze naar de slachterij gaan. Er zijn strenge regels voor het transporteren van levende dieren. Ze mogen niet onnodig lijden.

Daar is iedereen in de keten verantwoordelijk voor, zegt Helma Lodders van brancheorganisatie Vee&Logistiek Nederland. "Dat begint op de boerderij. Als een koe verzwakt is, moet een boer die niet aanbieden. Hetzelfde geldt voor de handelaar en transporteur." Ze vindt het onterecht dat alle ogen nu gericht zijn op het verzamelcentrum.

Prijskaartje

Er hangt veel af van de keuze om een dier wel of niet op transport te zetten. Zo mag het aantal koeien dat overlijdt in een melkveebedrijf niet te hoog zijn. Anders volgen er sancties van de Nederlandse Zuivel Organisatie. Daarom is een boer een zwakke koe liever kwijt dan rijk. "Ze proberen het gewoon", beweert Johan Boonstra van Ongehoord. "En er is een kans dat het dier geld oplevert in het slachthuis."

Dat is toch al gauw een paar honderd tot 1.000 euro, weet Ria Derks van Land- en Tuinbouw Organisatie Nederland. Als een koe niet transportwaardig is, moet er een dierenarts komen voor euthanasie. En een bedrijf moet het kadaver ophalen. Daar hangt een prijskaartje aan.

Derks wil, net als Lodders, nadrukkelijk afstand nemen van dieren die niet transportwaardig zijn. "Ze moeten zonder lijden verplaatst worden." Ook wil ze af van het beeld af dat alleen zwakke koeien naar de slacht gaan, maar erkent wel dat er een probleem is.

"We zoeken naar oplossingen. Want er zijn dieren die wel in de voedselketen kunnen, maar bijvoorbeeld minder sterk zijn door ouderdom. We onderzoeken of die in een aparte kar en korte afstanden vervoerd kunnen worden."

Op zoek naar oplossingen

Ook bij Vee&Logistiek zoeken ze naar oplossingen. Nu heeft 'heel de sector last van die beelden' en soms is winst te halen bij het laden en lossen van dieren door eenvoudige maatregelen te nemen.

Lodders: "De inrichting van de weg die de koe aflegt van de stal naar de veewagen, heeft invloed. Als er kleurverschil is tussen de vloeren of een drempel, verandert het gedrag van het dier. Door het uitstrooien van zaagsel en stro zien ze het niet en verplaatsen ze zich makkelijker. Dit geldt ook voor veranderingen in licht of wind. Simpele aanpassingen kunnen het laden en lossen eenvoudiger maken."