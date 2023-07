De deze rivier ligt vol maandverband en vochtige doekjes

De oevers van de grote rivieren liggen vol met gebruikte tampons, wattenstaafjes en ander sanitair afval. Dat blijkt uit onderzoek van milieuorganisatie Schone Rivieren, die pleit voor biologisch afbreekbaar materiaal. De Nederrijn nabij Arnhem spant nu de kroon.

Dit artikel is afkomstig uit de Gelderlander. Elke dag verschijnt een selectie van de beste artikelen uit de kranten en tijdschriften op NU.nl. Daar lees je hier meer over.

Tijdens de jaarlijkse schoonmaakbeurt van de rivieroevers dit voorjaar hebben de ruim duizend vrijwilligers van Schone Rivieren weer 'onvoorstelbaar veel' sanitair afval gevonden, meldt de milieuorganisatie op haar site.

Door de wc in plaats van in de vuilnisbak

Vochtige doekjes, menstruatieproducten en wattenstaafjes komen op rivieroevers terecht doordat gebruikers ze door de wc spoelen in plaats van in de vuilnisbak te gooien, legt projectleider Noï Boesten van Schone Rivieren uit. Het sanitaire afval verdwijnt in het riool. Als een riooloverstort bijvoorbeeld door een hevige regenbui overloopt, belanden de producten rechtstreeks in de rivieren.

"Wat op de oevers wordt gevonden, is nog maar een klein deel. Er raakt ook afval verstrikt in struikgewas langs het water en er blijven spullen onder water hangen. Overal zit plastic in en dat vergaat niet", aldus Boesten.

Vooral hier veel afval

Overal in het land is sanitair afval langs de grote rivieren aangetroffen, maar de oevers van de Nederrijn in de omgeving van Arnhem en de Maasoever in Zuid-Limburg spanden deze keer de kroon (zie kader onderaan). "Bij de Nederrijn zit een hoogwateroverstort voor de Rijn vanuit Lobith. Het afval glipt makkelijk tussen de spijlen van die overstort door", zegt Boesten in een toelichting.

Die bewuste overstort bij Duiven is eigendom van waterschap Rijn en IJssel. Daar reageren ze verbaasd. In extreme situaties, als er heel veel regenwater valt, kan de installatie die het rioolwater zuivert het niet aan en wordt er via een persleiding direct geloosd op de Nederrijn. "Als het echt niet anders kan. Maar dat is de afgelopen acht jaar niet gebeurd", zegt een woordvoerder. Dan is het afval afkomstig van een andere overstort, mogelijk in Duitsland, zegt Boesten.

Billendoekje dat gevonden is op rivieroevers tijdens de schoonmaakactie van Schone Rivieren, voorjaar 2023 Foto: Schone Rivieren

Verplicht biologisch afbreekbaar

Schone Rivieren - een samenwerkingsverband van IVN Natuureducatie en Stichting De Noordzee - wil dat er op Europees niveau maatregelen worden genomen. De organisatie wil dat alle persoonlijke hygiënische materialen zoals tampons, maandverband en wattenstaafjes verplicht biologisch afbreekbaar worden.

Voor billendoekjes is dat al geregeld: die moeten binnen enkele jaren in heel Europa biologisch afbreekbaar zijn. Er bestaan al circulaire wattenstaafjes en tampons. Schone Rivieren gaat daar in campagnes nog meer de nadruk op leggen.

"De beste oplossing is natuurlijk dat mensen al dat materiaal niet meer door de wc spoelen, maar in een afvalbak gooien", zegt Boelen. Waterschap Rijn en IJssel ondersteunt die boodschap. Want wat er niet in zit, hoeven ze er ook niet meer uit te halen bij de zuivering. En dat bespaart geld. "Globaal gaat de helft van de waterschapsbelastingen nu naar de zuivering van rioolwater."

En om een overstort van het rioolwater te voorkomen, kunnen mensen hun regenpijpen afkoppelen. Het regenwater gaat dan niet het riool in maar de eigen tuin. "Dat kan het verschil maken. Een overstort is vaak net wel of net niet", zegt de woordvoerder van Rijn en IJssel.

Dit vonden de onderzoekers op de oevers

Langs de Nederrijn en de Limburgse Maas werd in vergelijking met de rest van de rivieroevers in Nederland dit voorjaar relatief veel sanitair afval gevonden. Langs de Nederrijn vonden de vrijwilligers van Schone Rivieren op ruim een kwart van de oevers gemiddeld 14 sanitaire doekjes per 100 meter. Op een derde van de oevers werd maandverband gevonden.

Een gedeelte bij Angeren spande de kroon. Hier werden 90 doekjes gevonden op 100 meter rivieroever en bijna 80 plastic wattenstaafjes. Niet veel verderop bij Millingen aan de Rijn werden 43 vochtige doekjes aangetroffen.

Schone Rivieren heeft in maart en februari onderzoek verricht op twintig tot veertig plekken langs de Nederrijn.

Op de helft van de onderzochte oevers van de Limburgse Maas werden plastic wattenstaafjes aangetroffen: gemiddeld 13 stuks per 100 meter. Ook lag op meer dan een kwart van de oevers maandverband: gemiddeld 3 stuks per 100 meter. Op bijna 1 op de 5 rivieroevers liggen per 100 meter zo'n 5 tampons.

Billendoekjes die gevonden zijn op rivieroevers tijdens de schoonmaakactie van Schone Rivieren, voorjaar 2023 Foto: Schone Rivieren

Maandverband dat gevonden is op rivieroevers tijdens de schoonmaakactie van Schone Rivieren, voorjaar 2023 Foto: Schone Rivieren