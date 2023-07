Rijkste wint in Engelse ontuchtzaken: OM kan niet op tegen topadvocaten van sterren

Rechters in Engeland spraken deze maand drie multimiljonairs, onder wie acteur Kevin Spacey en voetballer Ryan Giggs, vrij van ontucht en mishandeling. Spelen diepe zakken en roem een rol hierbij?

Dit artikel is afkomstig uit het AD. Elke dag verschijnt een selectie van de beste artikelen uit de kranten en tijdschriften op NU.nl. Daar lees je hier meer over.

Vijf leden van de jury wachtten Kevin Spacey op na zijn vrijspraak van ontucht en machtsmisbruik voor de ingang van Southwark Crown Court, als fans op de rode loper bij een filmpremière. De entourage van de acteur stuurde hen naar het foyer van de rechtbank in Londen, waar een ontmoeting met de Hollywood-acteur volgde. Het opmerkelijke tafereel vormde het sluitstuk van een voor de Engelse justitie pijnlijke maand.

Voetballer Ryan Giggs Foto: ANP

Spacey, vooral bekend van zijn rol als president Frank Underwood in de serie House of cards, werkte in Londen ruim tien jaar als artistiek leider van theater Old Vic. Intern onderzoek leerde dat de Amerikaan structureel mannen lastigviel. Vier van de vermeende slachtoffers stapten naar de politie. Spacey, in 2017 uit de kast gekomen, zou hen hardhandig in het kruis hebben gegrepen en in hun slaap hebben misbruikt.



Het Openbaar Ministerie presenteerde het dossier als waterdicht bewijs, maar kon niet op tegen advocaat Patrick Gibbs, die van het bijstaan van rijke verdachten zijn specialiteit heeft gemaakt. Op instructie van Spacey liet hij de gangen van de slachtoffers nagaan door een leger privédetectives. Bevriende sterren, onder wie zanger Elton John en diens echtgenoot David Furnish, fungeerden als getuigen.

'Geld, geld en nog meer geld'

Acteur Kevin Spacey. Foto: EPA

Met dezelfde tactiek lukte het Spacey eerder in de VS om beschuldigingen van seksueel misbruik van tafel te vegen. "Geld, geld en nog meer geld", noemde de winnaar van twee Oscars de redenen van het kwartet in Londen. Wat zij ongewenst noemden, was volgens hem niet meer dan onhandig flirten of een romantisch moment met wederzijdse goedkeuring. De mannen wilden 'op de golven van MeToo' een graantje meepikken.



Ryan Giggs hanteerde in Noord-Engeland dezelfde strategie. De ex-voetballer stond terecht voor het mishandelen van zijn vriendin en haar zus. De Welsh Wizard slaagde er met een topjurist aanvankelijk onvoldoende in om haar af te schilderen als een wraakzuchtige en hebberige partner. Giggs bekende een notoire vreemdganger met tirannieke trekken en een aartsleugenaar te zijn. Maar gewelddadig? Nee.



De jury kon vorig jaar niet tot een oordeel komen, waarna het OM opdracht gaf om de zaak over te doen. Kort voor het begin hiervan sprak de rechter hem vrij. Het slachtoffer weigerde te getuigen. Volgens de raadsman van Giggs besloot ze hiertoe door de vondst van ontlastend bewijs. De vrouw zou voordat foto's van haar gehavende gezicht opdoken in kranten een cosmetische behandeling hebben ondergaan aan haar lippen.

Elk discutabel detail

Slachtofferorganisaties spraken schande van de vaak terugkerende handelswijze. Kon het de dame kwalijk worden genomen dat ze aanvankelijk haar telefoongegevens niet wilde afstaan? Elk discutabel detail van haar leven werd uitvergroot om haar onderuit te halen. Giggs kreeg steun van Alex Ferguson, zijn trainer bij Manchester United. Zijn 'temperament', verklaarde de Schot aan de jury, was altijd voorbeeldig.

De tranen van blijdschap van Benjamin Mendy na zijn vrijspraak moeten justitie nog meer hebben gestoken. De Fransman vergreep zich volgens het OM als speler van Manchester City op ziekelijke wijze aan vrouwen. In totaal zou hij acht verkrachtingen hebben gepleegd in zijn villa. Mendy verbleef na zijn arrestatie maandenlang in een gevangenis in Liverpool. Ondanks schrijnende getuigenissen zag de jury geen reden hem te veroordelen.

Net als bij Spacey en Giggs lukte het zijn juridische team om gaten te prikken in de verhalen van de vermeende slachtoffers. "Leugens, tegenstrijdigheden en zeer vreemde dingen", vatte advocaat Eleanor Laws samen. Mendy was weliswaar een rokkenjager met een opgeblazen ego, maar geen 'seksueel roofdier', zoals het OM bepleitte.

Critici zagen een lugubere trend. Kunnen beroemdheden zich vrijkopen? Zo eenvoudig ligt het niet. Jaarlijks komt in Engeland slechts 1,3 procent van de aangiften van verkrachting voor de rechter. Daarvan leidt gemiddeld de helft tot een veroordeling, soms ten onrechte. Afgelopen week bleek Andrew Malkinson zeventien jaar onschuldig achter de tralies te hebben gezeten. De juryleden die als groupies om aandacht van Spacey smeekten, zorgden niettemin voor opgetrokken wenkbrauwen. Geld en faam lijken in de Engelse rechtbank een voornaam wapen.