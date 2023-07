Deze musici leven zich uit op zomerfestivals

In de zomer leven musici zich uit op festivals. Ook zij genieten van buiten spelen in een informele setting. Soms levert dat de meest geïnspireerde muziek op.

Nino Gvetadze, artistiek leider van het Delft Chamber Music Festival (28 juli t/m 4 aug)

Niet alleen voor het publiek, ook voor de músici is het genieten op het beroemde kamermuziekfestival in Delft. "Ik nodig altijd topmusici uit die interessant zijn voor elkaar en die bijvoorbeeld een mooi duo zouden vormen", zegt Nino Gvetadze. Sinds 2021 zet zij de artistieke lijnen van het festival uit. "Soms is het een gok, dan spelen musici voor het eerst samen. Maar juist dan kunnen er op het podium heel spannende dingen gebeuren. Je luistert dan extra goed naar elkaars klank, en ook de timing kan heel bijzonder uitpakken."

Wat zeker ook helpt, gaat Gvetadze verder, is de fijne sfeer op het festival. Die is te danken aan de beeldschone oude binnenstad en aan het aandachtige publiek. Daar krijg je als musicus veel energie en inspiratie van, weet ze uit ervaring.

De grote verscheidenheid aan concertlocaties vindt ze ook een troef. De Prinsenhof, waar de meeste concerten plaatsvinden, is haar favoriet. "Alles klinkt er heerlijk. De ruimte is precies goed voor kamermuziek. Ook de grotere Oude Kerk is een prachtige locatie. Daar komt het Orkest van de 18de eeuw optreden. En op de Markt speelt het Carel Kraayenhof Quartet tijdens het openluchtconcert voor iedereen."

Dit jaar staat het festival in het teken van het thema 'Op reis'. Het wordt een reis door de muziekgeschiedenis en over de wereldbol. "Voor elk gebied vertellen we iets over de geschiedenis van de muziek ter plekke", legt Gvetadze uit. Tijdens de Noorderlicht-avond komen de Scandinavische componisten Sibelius, Nielsen en Grieg langs, maar er klinkt ook een traditioneel Zweeds volksliedje. "Een ander concert is gewijd aan de Zijderoute: een tocht van de Oost naar het Westen, waarbij onder ander Cleopatra klinkt, een werk van de Turkse componist Fazil Say. Na al die omzwervingen komen we tijdens het slotconcert weer thuis in Wenen en Parijs, de steden waar de klassieke muziek de diepste wortels heeft."

Als pianiste laat Gvetadze dit jaar ook stevig van zich horen, onder meer met Haydns Pianotrio nr. 39 en Poulencs Sextet voor piano en blaaskwintet. Op de Amerikaanse avond, deels gewijd aan jazz-invloeden, soleert ze in Gershwins Rhapsody in blue. Bij veel concerten is er een mondelinge toelichting te horen op de muziek die het betreffende gebied kenmerkt.

"Voor het publiek wordt het zowel interessant als leerzaam", zegt Gvetadze. "Ik hoop dat de bezoekers verrijkt naar huis gaan, vol muzikale ontdekkingen en vol inspiratie voor de vakantie van volgend jaar."

Jeroen den Herder: 'We willen alle grenzen opheffen tussen muzikale stijlen en tussen musici en luisteraars'

Jeroen den Herder, artistiek directeur van het Internationaal Cellofestival Zutphen (23 t/m 29 aug)

Hij was aanvankelijk op zoek naar een podium waar hij zich met bevriende musici kon uitleven. En waar alles draaide om de vraag: wat betekent muziek nou echt, wat raakt je werkelijk? Vanuit die gedachte richtte cellist Jeroen den Herder in 1999 het Internationaal Cellofestival Zutphen op. Het werd een succes. Het tweejaarlijkse evenement beleeft deze zomer zijn twaalfde editie en heeft nog steeds dezelfde intieme sfeer als toen, met de oude Hanzestad Zutphen als schilderachtig decor.

"Het is echt een uitstapje om een paar dagen in deze prachtige stad te vertoeven, zeker met cellomuziek erbij", zegt Den Herder. "We hebben wandelroutes uitgezet langs de concertlocaties. Dit jaar hebben we voor het eerst ook een fietsroute."

Aan de vooravond van het festival speelt Den Herder zelf in het Wöhrmannhofje, opmaat tot de officiële opening. Dat doet hij samen met het carillon van de klokkentoren: één musicus beneden, de ander op grote hoogte. "Heel bijzonder om te doen", zegt hij. "Het heeft sowieso iets magisch om buiten te musiceren."

Veel bezoekers laten hem weten dat ze cello het mooiste instrument vinden dat er bestaat. Begrijpelijk, want door de ronkende diepte en de zangerige hoogte heeft het instrument een uitgesproken lyrisch karakter. Qua klankkleur en bereik komt de cello van alle instrumenten bovendien het dichtst in de buurt van de menselijke stem. Het geluid spreekt meteen tot de verbeelding.

Het succes van het festival is mede te danken aan de verdiepende thema's. Dit jaar is het 'humility': bescheidenheid. Den Herder vat het op als 'terughoudendheid in meningsvorming', als 'luisteren naar elkaar'. Met de musici, zoals de cellisten Jakob Koranyi en Harriet Krijgh, heeft hij vooraf over het thema gesproken. Samen zijn ze tot een toepasselijke programmering gekomen. Het Narration String Quartet speelt bijvoorbeeld Boccherini, de bescheidenheid bij uitstek. "Een componist die zichzelf nooit op de borst slaat, maar die altijd zoekt naar verfijning, naar het kleine gebaar."

Naast traditionele muziek is er ook volop ruimte voor vernieuwing. Zo klinkt het stuk Goed leven en goed sterven van de Chinese componist Xiaoyong Chen. Het is gecomponeerd in opdracht van het festival en gebaseerd op het Tibetaanse Dodenboek. Een boventoonzanger en het stadskoor schuiven er speciaal voor aan. Ook klinkt een dubbelconcert van de Chinees-Amerikaanse componiste Man Fang: een wereldpremière met Chinees mondorgel en het orkest Sinfonia Rotterdam.

"Op het festival willen we alle grenzen opheffen", verklaart Den Helder. "Grenzen tussen muzikale stijlen en periodes. Tussen musici onderling: beroeps of amateur. Maar ook tussen de musici en de luisteraars, die elkaar na afloop kunnen ontmoeten. Het wordt een prachtig feest."

Daniel Rowland: 'Mensen ervaren zo'n festival als een reis door verschillende gebieden en langs allerlei emoties'Beeld Marco Borggreve Foto: Marco Borggreve

Daniel Rowland, artistiek leider van het Stiftfestival in Twente (19 t/m 27 aug)

Als driejarige verhuisde Daniel Rowland met zijn ouders vanuit Londen naar Twente. Ze belandden in Het Stift, een beschermd dorpsgezicht. Vanuit zijn kamer, waar hij viool begon te spelen, had hij zicht op de prachtige middeleeuwse Stiftskerk. Daar gaf hij als tiener ook zijn eerste recitals. In 2004 richtte hij in die kerk het Stiftfestival op, met financiële steun van zijn familie.

Inmiddels is het festival uitgegroeid tot een 9-daags evenement met 35 concerten door heel Twente, onder meer in kastelen en in Muziekcentrum Enschede.

"Alle gedroomde ingrediënten komen samen", zegt Rowland. "Beeldschone natuur, Twentse gastvrijheid, schitterende locaties met een geweldige akoestiek en musici van internationale allure. Van koffieconcert tot late-night­concert en alles ertussenin. Voor elk wat wils."

Het thema van dit jaar is de Middellandse Zee. Er klinkt muziek met mediterrane invloeden, van oude sefardische liederen uit Andalusië tot muziek die Arabisch of zelfs Perzisch is geïnspireerd. Ravels ­Bolero en Mozarts Milanese strijkkwartetten komen voorbij, maar ook Sjahrazade's Verhalen van 1001 nachten met Abdelkader Benali als verteller.

Ook Sicilië krijgt volop aandacht, want dat eiland blijkt rond 1100 een artistieke vrijplaats te zijn geweest waar veel kruisbestuiving plaatsvond.

Op het festival is van oorsprong ook altijd veel nieuwe muziek te horen. "Mijn vader was een avantgarde-componist", verklaart Rowland. "Ik vind het daarom belangrijk om naast de vertrouwde Bach en Schubert ook wereldpremières te brengen. Het is een spannende tegenstelling: vlammend, grensverleggend nieuw werk in zo'n sprookjesachtig, bucolisch landschap waar je alleen oude muziek zou verwachten."

Vanwege de ongedwongen sfeer is het voor de musici aan de ene kant ontspannen om op Stift te spelen. Aan de andere kant hebben ze vaak maar weinig repetitietijd voor veel concerten, wat juist stress oplevert.

"Maar er heerst zo'n positieve energie dat je elkaar vleugels geeft", weet Rowland uit ervaring. "Dingen die normaal niet mogelijk zijn, lukken in zo'n prachtige, hartelijke omgeving ineens wel."

Het publiek is op zich welkom om één concert te bezoeken, vervolgt hij. "Maar het is nog leuker om je uitgebreider onder te dompelen en te profiteren van de lange tafels waar we samen aan eten, bijvoorbeeld tijdens de Andalusische of de Perzische avond."

"Van mensen die meerdere concerten bezoeken, hoor ik vaak dat ze het festival hebben ervaren als een reis. Een reis door verschillende gebieden en langs allerlei emoties. Dat is de meerwaarde van een festival. Je kwam voor Schubert, maar werd onverwacht het meest geraakt door iets moderns. Van zulke verrassingen word ik altijd heel blij."

Meer muziekfestivals

Zeister Muziekdagen (12 t/m 26 aug)

Op dit festival, dat zich hoofdzakelijk afspeelt in de Grote Kerkzaal van de Evangelische Broedergemeenschap Zeist, zijn vooral strijkkwartetten te horen, zoals het beroemde Jeruzalem Quartet. Zang, piano en gitarist staan ook op het programma. Verder zijn er diverse masterclasses voor jong talent.

Via Musica (10 t/m 13 aug)

Via Musica bestaat uit zestien concerten en voorstellingen door heel Flevoland, inclusief de Noordoostpolder. Het thema 'Apollo en de Muzen' is in goede handen bij uitvoerenden als pianist Hannes Minnaar, het Dudok Quartet, het Hollands Collectief, bariton Henk Neven, sopraan Renate Arends en het Apollo Ensemble. Behalve muziek programmeert Via Musica ook film, muziektheater en dans.

