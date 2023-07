Zwarte Cross start experiment om plasticsoep op te lossen

Als een van de weinige grote festivals in Nederland, werkt Zwarte Cross nog niet met een recycle-token voor drinkbekers. Daardoor verdween wegwerpplastic vorige week nog geregeld 'ouderwets' op de grond. Dat moet anders, maar hoe? Zwarte Cross start komende week met experimenten: 'Wat nou als je die hele afvalberg in een bak water doet?'

Het zal bezoekers van Zwarte Cross niet zijn ontgaan: het gebruik van drinkbekers op het evenement gebeurde nog op de 'oude' manier. Geen recyclemunt, geen papieren bekers, geen hardcups: bier kwam op de Zwarte Cross gewoon uit wegwerpplastic.

Ja, er stonden overal vuilnisbakken op het terrein om afval door bezoekers zelf te laten scheiden. En ja, een prikploeg struinde het terrein geregeld af om de ergste rotzooi op te ruimen. Maar zeker later op de dag veranderde het terrein op sommige plekken nog in een 'plastic soep'.

Maatregelen

Dat moet anders, maar hoe? Volgend jaar worden alle evenementen - ook Zwarte Cross - verplicht 75 procent van de plastic wegwerpbekers te recyclen, of gebruik te maken van een herbruikbaar bekersysteem. Dat recyclepercentage loopt jaarlijks verder op, tot 90 procent in 2027.

Die regels worden opgelegd door de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT). Zij gaan ook daadwerkelijk handhaven, laten ze weten. "Als festivals zich onvoldoende inspannen om de regels na te leven, dan neemt de ILT aanvullende maatregelen", zegt een woordvoerder van het overheidsorgaan. De maatregelen gaan in vanaf 1 januari 2024.

'Basisprincipe onder druk'

In de Achterhoek breken ze hun hoofd nog over de vraag wat ze moeten doen. De oplossing is namelijk niet eenvoudig. Zwarte Cross kent een enorme omvang met ruim 230.000 bezoekers in een weekend. De overgang naar een recyclemunt, zoals veel andere evenementen met succes deden, zien ze in Lichtenvoorde in eerste instantie niet zitten. Bij zo'n systeem krijgt de bezoeker bij entree op het festival een muntje, die hij aan de bar kan inwisselen voor een drinkbeker. Bij elk nieuw drankje moet de bezoeker vervolgens een lege drinkbeker of muntje inwisselen.

"Een recycletoken doet naar ons idee te veel geweld aan een aantal basisprincipes van ons evenement", zegt projectleider Marcus ten Zijthoff van De Feestfabriek. "Neem het ultieme noaberschap: een rondje geven aan een onbekende. Dat vinden wij een soort cultureel erfgoed van het festival. Dat basisprincipe komt onder druk te staan als je werkt met zo'n systeem, los van alle logistieke uitdagingen."

Een prikploeg ging geregeld het terrein over. Desondanks belandde veel afval nog op de grond. Foto: Jesper Peeters

Niet iedereen bezig met duurzaamheid

Op 65 verschillende bars een werkwijze invoeren met inwisselbare glazen is complex, vertelt hij. Daarbij noemt Ten Zijthoff de Zwarte Cross 'geen gewoon festival': "Daarmee bedoel ik de schaalgrootte, maar ook ons publiek. Niet iedereen zal hier altijd het meest begaan zijn met verduurzaming, zo eerlijk moeten we zijn. We zijn geen North Sea Jazz."

Zwarte Cross deed in het verleden al een aantal aanpassingen om duurzamer te worden en te kunnen voldoen aan nieuwe richtlijnen. Zo werd in 2019 een nieuwe, logovrije drinkbeker ingevoerd die beter te recyclen is. Ook werd dat jaar achter de schermen door een ploeg live plastic uit het restafval gescheiden. Dat lukte, maar de teller bleef steken op 'slechts' 19 procent.

Afvalberg in bak water

Om uiteindelijk de 75 procent voor volgend jaar te halen, is dus een grote opgave. Maar Zwarte Cross zou Zwarte Cross niet zijn als het niet op een creatieve manier naar oplossingen zou kijken. Alle 'soep' die op het terrein is ingezameld door zuigwagens van deze editie is bewaard; komende week begint een aantal experimenten.

Ten Zijthoff: "Ons uitgangspunt is: we zamelen al 99 procent van alle wegwerpplastic in. Die blijven namelijk niet liggen op het terrein, die zijn ergens. Komende week gaan we kijken: op welke manier kunnen we die bekers uit de afvalberg halen? We geloven erin dat als we met een aantal knappe koppen bij elkaar gaan staan, we iets kunnen bedenken."

Het grote probleem is om het ingezamelde plastic schoon genoeg voor recycling te krijgen. De drinkbekers zijn namelijk vervuild geraakt met modder, gras of ander afval en daardoor niet meer geschikt voor hoogwaardige recycling. "Maar wat als we de hele afvalberg in een bak water doen, vervolgens een groot net ophalen en dan kijken wat er overblijft?"

Marcus ten Zijthoff, hier tijdens de Zwarte Cross in 2018. Foto: Jan Ruland van den Brink

Ook gaat Zwarte Cross experimenten doen met afvalscheiding door middel van wind en door floating, waarbij het restafval naar de bodem zakt en plastic - als het goed is - blijft drijven. "We gaan de komende maanden onderzoeken of we hiermee kunnen voldoen aan die richtlijn van 75 procent."

Gedragsverandering

Daarnaast wordt onderzocht hoe festivalbezoekers beter 'opgevoed' kunnen worden. Want een vervuild terrein ziet de organisatie ook zelf liever niet. Bij zusterfestival Mañana Mañana speelde dat ook veel minder, ondanks hetzelfde 'oude' systeem. "Dat onze bezoeker een gedragsverandering moet ondergaan, lijkt me logisch. Alleen zal dat bij ons misschien wat langer duren."

Het mega-evenement zegt achter de nieuwe harde richtlijnen van de overheid te staan. Festivals en evenementen worden door de inspectie als voorbeeld gesteld van hoe het moet. "Festivals zijn een mooi klein ecosysteem, een wereld op zichzelf. Bewustwording daarin is alleen maar goed."

Wel maakt de projectleider zich zorgen dat op deze manier het organiseren van feesten een exclusieve aangelegenheid voor experts wordt. "Een dorpsfeest of iemand die iets moois wil doen voor de omgeving, moet nu gaan nadenken over hele complexe zaken zoals een veiligheidsplan, recycling en stikstof. Het wordt niet echt leuk meer om vrijwillig een evenement te organiseren. Voor ons is dat oké, maar voor kleine organisaties wordt het niet makkelijker."