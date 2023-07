Winnares Heel Holland Bakt opent eigen zaak

Door het winnen van Heel Holland Bakt ontbrandde bij Mercedes Roggen (27) haar altijd al sluimerende liefde voor bakken. Ze opende met zus Melissa zelfs een eigen zaak in Rotterdam. 'Ik heb mezelf in het verleden tekortgedaan.'

Als de ouders van Mercedes Roggen vroeger polsten wat hun dochter het liefst wilde doen op haar vrije dag, dan verkoos ze een bezoek aan winkel Het Kookpunt in Rotterdam steevast boven Diergaarde Blijdorp. Bakken trok de nu 27-jarige Mercedes op jonge leeftijd al aan, maar het bleef toch vooral bij taarten maken als er iets te vieren viel. Haar deelname aan het populaire tv-programma Heel Holland Bakt verbaasde sommigen zelfs. Want zo veel bakte Mercedes toch helemaal niet?

Maar van alle deelnemers was ze wél de beste. Begin februari zagen 3,1 miljoen mensen dat ze door tv-sterren André van Duin, Robèrt van Beckhoven en Janny van der Heijden uitgeroepen werd tot winnaar van het tiende seizoen van Heel Holland Bakt.

Het zette haar leven op zijn kop. Op Koningsdag in Rotterdam mocht ze al een taart bakken voor Willem-Alexander, Máxima en de prinsessen. En sinds 1 juli zet ze vijf dagen per week tussen 05.30 en 6.30 uur de ovens aan in haar nieuwe zaak Bakkit, die ze samen met zus Melissa Ravestein (34) opende. In het Zwaanshals in Rotterdam. Inderdaad: de straat waar ook Mercedes' geliefde kookwinkel zit.

'Ik werd zo gelukkig van bakken'

Op aanraden van anderen schreef Mercedes zich in voor het tv-programma. "Ik wilde niet per se op televisie, maar wel iets creëren. Toffe dingen doen." Deelname aan Heel Holland Bakt bevestigde haar passie voor bakken. "Ik werd er zo gelukkig van. Ik merkte dat ik mezelf in het verleden tekort heb gedaan."

Deelname aan het programma bracht haar nog veel meer. "Ik heb er vriendschappen gesloten. Je beleeft met elkaar een intensieve periode waardoor je elkaar begrijpt." Zo was oud-kandidaat Ingrid Faust uit Hellevoetsluis recent nog in de nieuwe zaak, is er veel contact met Anouk Glaudemans (winnaar 2020) en hielpen oud-kandidaten Ben, Geraldine en Sander met klussen.

Ook met de juryleden zijn de banden warm. "André van Duin heeft nog een lief filmpje naar me gestuurd en ook met Robèrt is er contact. Hij is een vakman, ook als ondernemer. Ik ben er heel dankbaar voor hoe hij zijn kennis en ervaring deelt."

Strandpaviljoen te koop

Mercedes en Melissa studeerden allebei Bedrijfskunde en zijn geboren en getogen in badplaats Hoek van Holland. Als er weer eens een strandpaviljoen te koop stond, stuurden ze elkaar altijd de link toe. "Maar we belden nooit de makelaar", zegt Melissa.

Maar toen ze de advertentie voor hun huidige pand zagen, ondernamen ze wél snel actie. Op 31 maart zegde Mercedes haar baan bij KNGF Geleidehonden op, 1 mei kregen ze de sleutel en na twee maanden klussen ging Bakkit al open.'

De finalisten van Heel Holland Bakt 2023: Amel, Zineb, Mercedes en Jan (vlnr.) Foto: Omroep Max

Als aanhangers van de kreet 'niet lullen, maar poetsen', en om de kosten te drukken, deden de twee zelf veel klusjes in hun nieuwe pand. Door bijvoorbeeld zelf randjes te kitten en creatief te zijn, hoefden de twee niet aan te kloppen bij een bank. Ze zijn dankbaar voor de vele hulp die ze kregen van vrienden en familie bij het klussen.

'Voelt niet als werk'

De in Rotterdam woonachtige Mercedes is 's ochtends als eerste in de zaak. Melissa, die in Hoek van Holland drie kinderen in huis heeft, is er iets later. Dan volgt een uitgebreide baksessie, vertelt Mercedes. "Alles bij ons is handgemaakt, vers en uit eigen oven." De winkel is van woensdag tot en met zondag open, maar toch zijn de zussen zeven dagen per week in de weer. Want alleen al het maken van croissantdeeg neemt drie dagen in beslag. "Het is hard werken, maar het geeft wel energie. Het voelt voor mij niet als werk, het is een bepaalde levensstijl."

Melissa was oorspronkelijk 'niet zo van het bakken'. "Maar ik heb het hele Heel Holland Bakt-avontuur natuurlijk meegemaakt en gezien hoe gelukkig Mercedes ervan werd. Ik kan haar heel goed helpen en leer nu veel qua bakken. We vullen elkaar goed aan."

Specialiteiten

De specialiteiten van het huis? Mercedes: "De Rotterdamse rol, dat is een rol van croissantdeeg met daarop bijvoorbeeld citroen-meringue of hazelnoot. En we hebben de Bakkit Wafel. Dat is een croissant die in een ijzer gaat, met bovenop de suiker die je over een wafel strooit. Onze is veel krokanter dan een gewone wafel."

Tot nu toe verkopen de zussen iedere dag uit. Nadat een kort filmpje over Bakkit voorbijkwam in RTL 4-talkshow Renze, stond er een dag later een rij voor de deur. De productie is sinds de opening al verviervoudigd.

Eerst nog even de puntjes op de i in Bakkit, daarna willen de eigenaren echt werk maken van het verder verspreiden van het bak-evangelie. "We willen op een later moment starten met bakworkshops. Het is onze missie om mensen gelukkig te maken met bakken." Ook zijn ze van plan om klanten die bijvoorbeeld vragen om plantaardige (vegan) en glutenvrije lekkernijen te bedienen.

Ontspannend

Wat is het nu dat ervoor zorgt dat bakken zo gelukkig maakt? "Dat je bezig bent met iets maken: dat is ontspannend. Behalve als je het in een tent doet natuurlijk", hint Mercedes lachend op de plek waar Heel Holland Bakt-deelnemers onder tijdsdruk recepten moeten maken. "En een baksel is vaak ook voor een 'viermoment', dat je met andere mensen beleeft. En het eindproduct maakt je trots."

Mercedes met de trofee van Heel Holland Bakt Foto: Elvin Boer

In Bakkit komen geregeld mensen speciaal langs voor de winnares van Heel Holland Bakt. "Vandaag nog iemand uit Zwolle. Ik voel me echt vereerd dat ze de moeite nemen, daar ben ik heel dankbaar voor."

Vooralsnog verkopen de zussen geen producten die Mercedes tijdens Heel Holland Bakt maakte. "Maar er wordt wel gevraagd naar de hazelnootschuimtaart", zegt ze. "Misschien dat we die nog wel een keer maken, als 'Heel Holland Bakt-special' in het weekend. Maar dit is wel echt ons zaakje. Het programma heeft deuren geopend, maar dit is een nieuw hoofdstuk."