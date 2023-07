Ernstig verwaarloosd vee: oudere boer in isolement vaker in problemen

Oudere veehouders groeit het werk op de boerderij soms zó boven het hoofd, dat het leidt tot ernstige verwaarlozing van vee. De afgelopen tijd stonden meerdere boeren voor de rechter. Henk Slagman en Jeannette van de Ven proberen ernstige gevolgen voor boer en vee juist te voorkomen. 'We zeggen niet: 'wat ben je een stomkop dat je het hebt verkloot'.'

Dit artikel is afkomstig uit de Stentor. Elke dag verschijnt een selectie van de beste artikelen uit de kranten en tijdschriften op NU.nl. Daar lees je hier meer over.

Rechtbank Zwolle, 13 juli 2023.

Onrustig tikt de 83-jarige boer uit Nieuwleusen met zijn bruine klompen op de vloer. Hij schudt zijn hoofd en zegt: "Ik zorg wél goed voor mijn dieren." Hij staat terecht voor het verwaarlozen van 438 dieren, waaronder koeien, schapen en paarden. Volgens het OM stond zijn vee tot de enkels in de mest, aan hun vacht kleefde aangekoekte stront. Er zat plastic tussen het voedsel, water was smerig of ontbrak. "Dit moet stoppen", zei de officier. Hij eiste 180 uur taakstraf. Uitspraak op 14 september.

Tijdens de rechtszaak wordt al snel duidelijk dat het verzorgen van zijn vee de bejaarde boer uit Nieuwleusen boven het hoofd is gegroeid. Herkenbaar, zegt Henk Slagman van Zorg om Boer en Tuinder, een organisatie die boeren in problemen helpt. "Relatief vaak gaat het om mensen op leeftijd, die in een sociaal isolement zitten. Er is geen vrouw, kinderen zijn er niet of zijn uitgevlogen. Dan is er niemand die ze corrigeert en zegt: 'Zo kan het niet meer, je moet de boel anders aanpakken.' Die boer verwaarloost zijn vee niet moedwillig. Hij doet zijn best, maar kan het simpelweg niet meer bolwerken."

Henk Slagman uit Laren van Zorg om Boer en Tuinder. "Kamp je als boer met problemen, dan kun je contact opnemen met Taboer, de hulplijn van Zorg om Boer en Tuinder en LTO." Kijk op taboer.nl of bel 088-8886608. Foto: Arjan Gotink

Dat merkt ook Jeannette van de Ven. Zij runt een melkgeitenhouderij en is voorzitter van het Vertrouwensloket Welzijn Landbouwhuisdieren. Professionals van deze organisatie, betaald door bedrijven in de agrosector, komen in actie wanneer er duidelijke vermoedens zijn dat het dierenwelzijn op een boerderij in het gedrang is.

"Ik wil geen stereotiep beeld neerzetten, maar het klopt dat oudere veehouders relatief vaak in problemen komen", vertelt Van de Ven. "Niet getrouwde mannen op gevorderde leeftijd, met weinig sociaal netwerk. Ze kunnen het vele werk, de dagelijkse stress en routine niet meer bijbenen."

De redenen om in een sociaal isolement te raken, zijn volgens Van de Ven divers. Vaak speelt persoonlijke tegenslag een rol. Een partner die overlijdt, mindere gezondheid, een echtscheiding, financiële zorgen, onzekerheid over de toekomst. "De verraderlijke reflex is vaak: nog harder werken. Dat zit in de boerencultuur ingebakken. Zo'n boer verliest zich in het werk, zegt sociale afspraken af en raakt geïsoleerd. Dan komt er een moment dat het niet langer gaat. Dierverwaarlozing is daar een uiting van."

Een deel van de koeien die de NVWA in beslag nam bij een veehouder in Nieuwleusen. Foto: NVWA

Rechtbank Zutphen, 9 mei 2023.

"Wablief?, klinkt het vanuit het beklaagdenbankje. De plat pratende veeboer (66) uit Emst snapt niks van de verwijten. Hij zijn koeien verwaarlozen? "Klopt niets van. Ik word als een dierenbeul neergezet en dat is echt flauwekul." De rechter ziet het anders. Die veroordeelt de boer tot 80 uur taakstraf, waarvan 50 voorwaardelijk.

Soms speelt mee dat oudere boeren zijn ingehaald door de tijd. "'Ik doe het al veertig jaar zo, en nu is het ineens niet goed meer?' hoor je dan", zegt Slagman, die zelf dertig jaar een melkveehouderij runde in Laren. "Dan worden ze er op gewezen om het anders te doen, maar weigeren ze te veranderen. Sommige boeren zijn heel eigenwijs."

Maar tijden veranderen. De maatschappij is kritischer, de lat ligt hoger als het op dierenwelzijn aankomt. "Kijk naar actiegroepen die hun vergrootglas richten op de agrarische sector", zegt Van de Ven. "Je dieren niet tiptop verzorgen was twintig jaar geleden misschien nog acceptabel, tegenwoordig kom je er niet mee weg."

Is er sprake van dierverwaarlozing, of lijkt het daar sterk op, dan komt het Vertrouwensloket Welzijn Landbouwhuisdieren in beeld. Erfbetreders, zoals dierenartsen of voedseladviseurs, doen een melding als ze merken dat het niet pluis is. Van de Ven: "Wij bieden de bewuste boer hulp aan, maar hij is niet verplicht die te accepteren. We zijn oordeelvrij en zeggen niet: 'wat ben je toch een stomkop dat je het hebt verkloot'."

Een kalf snuffelt tussen plastic rommel in de wei. Foto: NVWA

Zijn ze welkom, dan gaat een team van twee professionals langs. Meestal is de boer opgelucht dat er eindelijk iemand luistert. "Soms is het een kwestie van extra handjes inschakelen, soms liggen oorzaken dieper", vertelt Van de Ven. "Dan proberen we het netwerk rond de boer te activeren. Een familielid, een veearts, een vertrouwenspersoon van de kerk. Iemand die een vinger aan de pols houdt."

Soms is rustiger aandoen het advies. Is het nog zinvol zoveel koeien te houden? "Als dat de beste oplossing is, zullen we het bespreken. Uiteindelijk is het aan de boer om een keuze te maken."

Rechtbank Zwolle, 12 oktober 2022.

Een 76-jarige veehouder uit Willemsoord staat terecht voor het verwaarlozen van zijn dieren. Geiten en pony's, maar ook kippen en konijnen verbleven in hokken vol stront. Ook was er weinig of geen drinkwater. "Allemaal niet fraai", beaamde de vrouw van de boer (74), die eerder zelf een boete kreeg. Ook haar echtgenoot komt er niet mee weg. Hij krijgt een maand voorwaardelijke gevangenisstraf.

Veehouders die structureel hun dieren verwaarlozen krijgen de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit op hun dak. Soms wordt al het vee in beslag genomen. Henk Slagman van Zorg om Boer en Tuinder heeft moeite met deze rücksichtslose aanpak. "Zo'n boer kan vaak niet zonder wat dieren op zijn erf, het is zijn leven. Laat iemand helpen om orde op zaken te stellen, zodat die boer nog een paar dieren heeft om voor te zorgen als hij 's ochtends wakker wordt. De NVWA mag ons vaker inschakelen, maar wij horen bijna nooit wat."

Een koe in een smerige stal. Foto: NVWA

In 2022 kreeg het Vertrouwensloket Welzijn Landbouwhuisdieren 106 meldingen over dierverwaarlozing op boerenerven. Dat aantal was de afgelopen jaren stabiel, maar voorzitter Van de Ven verwacht de komende jaren een forse toename. "De agrarische sector staat onder zware druk. Boeren voelen zich de paria's van de maatschappij. Door de enorme onzekerheid zien sommigen het niet meer zitten. Het eerste wat ze in zo'n situatie schrappen, zijn hun sociale contacten. Een signaal dat het de verkeerde kant op gaat. Als snel komt dan het welzijn van dieren in het gedrang. We houden er sterk rekening mee dat dierverwaarlozing de komende jaren veel vaker voor zal komen."

NVWA pakt notoire veeverwaarlozers streng aan

Inspecteurs van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) voerden vorig jaar 951 inspecties uit bij veehouderijen. In 250 gevallen was het dierenwelzijn niet op orde en werden overtredingen geconstateerd. "We kunnen niet alle veehouderijen in Nederland controleren", zegt NVWA-woordvoerder Bjorn Elsebrock. "Daarom gaan we af op meldingen en controleren we risicogericht bij bedrijven waar al eerder iets mis was."



Inspecteurs kunnen waarschuwingen en boetes uitdelen. Dat gebeurt volgens het bestuursrecht. "De veehouder krijgt vier weken de tijd om problemen op te lossen. Is de situatie bij hercontrole alsnog schrijnend, dan kunnen we de dieren in bewaring nemen. Het vee gaat dan naar opvanglocaties verspreid over het land."



In ernstige gevallen komt een veehouderij onder verscherpt toezicht en wordt er proces-verbaal opgemaakt. Het Openbaar Ministerie bepaalt dan of de veehouder zich voor de rechter moet verantwoorden. "Notoire dierverwaarlozers zijn het beste aan te pakken via het strafrecht", zegt Elsebrock. "De rechter kan straffen opleggen, maar ook besluiten dat de veehouder geen dieren meer mag houden, zodat hij niet meer in fout kan gaan."

De NVWA laadt in beslag genomen koeien in een vrachtauto. Foto: NVWA