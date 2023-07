Angstcultuur heerst in opvang voor Oekraïners

De spanning loopt op in de opvang voor Oekraïense vluchtelingen in Helmond. Bewoners en vrijwilligers spreken over een angstcultuur, intimidaties en gebrek aan privacy door het regime dat gevoerd wordt in de opvang. VluchtelingenWerk zegt dat er iets moet veranderen.

Bewoners hebben het over een schrikbewind. De regels zijn te streng, de handhaving nog strenger. Er hangt altijd straf boven hun hoofd, dat treft ook kinderen. Privacy hebben ze niet. Medewerkers zijn gemeen en misbruiken volgens de Oekraïners hun macht en hebben geen empathisch vermogen.

Overal in het land ziet VluchtelingenWerk de spanningen toenemen in opvanglocaties voor Oekraïners, maar noemt de situatie in Helmond uitzonderlijk. "Daar speelt veel, er is onrust. Wat we horen is heel heftig. Er lijkt een grens bereikt wat betreft inperking van de privacy en vrijheden en te strenge regels en straffen", zegt een woordvoerder.

Bewoners in de Helmondse opvanglocaties zijn gestrest, bang om iets verkeerd te doen en als straf (tijdelijk) op straat gezet te worden. Ze kunnen al gedoe krijgen als niet goed is geregistreerd dat ze hun poetsbeurt hebben gedaan. "Kinderen die vallen, maken zich drukker om de straf die ze kunnen krijgen dan om hun verwondingen. Ze vertrouwen volwassenen niet meer en trekken zich terug", vertellen bewoners en vrijwilligers.

Vrijwilligers die Oekraïners op weg helpen in de stad ondersteunen het relaas en halen tal van incidenten aan. "Wij worden ook vervelend behandeld en uitgefoeterd als we daar komen. Daar hebben we veel stress van, kun je nagaan hoe dat is voor de mensen die er wonen." Ze zien een groot verschil met andere opvangplekken waar ze komen. Dus het kan anders, willen ze maar zeggen.

"De signalen die we krijgen zijn ernstig. Als het klopt wat we horen, moet er iets veranderen", zegt VluchtelingenWerk. De organisatie neemt de klachten serieus en heeft een paar weken geleden bij de gemeente aan de bel getrokken. Er moeten spelregels zijn, dat snapt iedereen. In Helmond lijkt het te ver te gaan.

Geregeld incidenten

De gemeente neemt afstand van het beeld dat de bewoners schetsen. "De frustraties en emoties lopen soms hoog op. Dat er structureel sprake is van getreiter en een angstcultuur spreek ik tegen", aldus een woordvoerder. "Er gaan dingen mis en er kunnen dingen beter. Daar doen we ons best voor. Maar leidt het gedrag van ons personeel ertoe dat mensen zich zo voelen?"

Ze stelt dat er geregeld incidenten zijn en grensoverschrijdend gedrag en geweld worden niet getolereerd. "We maken veel mee. Als je regels overtreedt heeft dat consequenties. Dat moet ook, anders word je een tandeloze tijger."

Oekraïners hebben huis en haard achter zich moeten laten op de vlucht voor het oorlogsgeweld. Ze zijn heel dankbaar dat ze een dak boven hun hoofd hebben in een veilig land. Dat neemt niet weg dat ze zich steeds ellendiger voelen in de opvanglocaties in Helmond. De sfeer is verziekt door de manier waarop de opvang wordt geleid, zegt een groep bewoners en vrijwilligers.

De meeste Oekraïners in de grote opvanglocatie in het vroegere Dr. Knippenbergcollege en twee kleinere plekken in de stad werken en proberen hun leven te leven, voor zover dat mogelijk is. Ze hebben veelal banen in ploegendiensten in de productie of schoonmaak. Kinderen gaan naar school. Maar waarom kan de opvang niet humaner, vragen ze zich af.

'Onmenselijk regime'

"Managers en begeleiders misbruiken hun positie. Ze laten duidelijk merken dat we naar ze moeten luisteren en dat ze macht hebben over ons. Ze zeggen: Als je gaat klagen over ons komen er nieuwe managers die nog veel erger zijn. Of: als je klaagt, sluiten ze de opvang en kunnen jullie nergens naartoe."

Het gaat al van begin af aan niet goed, zeggen de bewoners. "We wisten eerst niet beter en zijn er bijna aan gewend geraakt." Hoe langer driehonderd vluchtelingen met verschillende achtergronden, gezinssamenstellingen en leefritmes in de noodopvanglocaties met een volgens hen onmenselijk regime op elkaars lip zitten, hoe groter de frustraties.

Keuken op slot

De groep is ten einde raad. Het vertrouwen in de medewerkers in de gemeentelijke opvang is weg. Op het stadhuis vinden ze geen gehoor, zeggen ze. Zij doen daarom hun verhaal aan het Eindhovens Dagblad, anoniem. Ze vrezen dat er niets verandert als ze zwijgen, maar zijn ontzettend bang dat het erger wordt als bekend is dat zij gepraat hebben. "Ze weten je naar de rand te duwen en wij kunnen geen kant op."

Bewoners vertellen dat ze geen eten kunnen maken als ze tot laat moeten werken of vroeg moeten vertrekken. De keuken is dan op slot. Als ze een poetsbeurt hebben en niet goed afgevinkt wordt dat het werk is gedaan, moeten ze meer poetsen en anders krijgen ze een gele kaart. Twee keer geel is rood, en dat betekent dat ze tijdelijk uit de opvang moeten.

Overal camera's

"Het kantoor is vaak dicht en dan kunnen we het niet melden. Soms wordt het vergeten omdat we het na onze avonddienst doen. Maar op de camera's die overal hangen kunnen ze zien dat we gepoetst hebben." Als ze erover in discussie gaan, wordt gedreigd met straf, zeggen de Oekraïners.

Medewerkers komen kamers binnen wanneer ze willen, vertellen de Oekraïners. "Als zij vinden dat we moeten komen, moeten we meteen alles uit onze handen laten vallen. Als wij willen praten, moeten we een paar weken wachten op een afspraak. Als ze iemand te lastig vinden, dreigen ze met een gele kaart."

Terug naar De Knip

VluchtelingenWerk houdt sinds kort weer een inloopspreekuur bij de opvanglocatie in het vroegere Dr. Knippenbergcollege, met 268 Oekraïners veruit de grootste opvangplek in de regio. Ze weet dat de bewoners geen vertrouwen meer hebben in instanties, maar hoopt toch dat ze komen praten. Dan kan VluchtelingenWerk een beter beeld krijgen en de vinger aan de pols houden.

"Wij zijn er niet om voor de gemeente klachten af te handelen. Wij zijn onafhankelijk en we zijn er voor de belangen van vluchtelingen. In overleg met de gemeente willen we kijken wat we kunnen doen", aldus de woordvoerder.

Geen ervaring met opvang

De organisatie signaleert dat overal in het land de spanningen toenemen in opvanglocaties voor Oekraïners. De uitzichtloosheid en het gebrek aan privacy werken irritaties in de hand. De locaties zijn ingericht als noodvoorziening en niet geschikt voor langdurige bewoning met groepen mensen. "Mensen zien hun leven wegsijpelen. Vooral jongeren hebben steeds meer problemen."

Daarbij ontbreekt bij veel gemeenten de expertise, stelt ze. Vluchtelingenopvang valt meestal onder het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA). Overal worstelen gemeenten met de vraag: hoe lang duurt de oorlog nog en hoe moeten we verder met de opvang?

'Als de regels niet meer in balans zijn, moeten we er iets aan doen'

Vluchtelingenopvang was geen dagelijkse kost voor de gemeente. Toen de oorlog in Oekraïne zo'n anderhalf jaar geleden uitbrak, richtte Helmond in allerijl noodopvang in. "Ik denk dat we daarin goed geslaagd zijn. We kijken steeds hoe het beter kan", begint een woordvoerder haar verhaal als reactie op de klachten van de Oekraïners.

De problemen zoals die worden geschetst door een groep bewoners en vrijwilligers die hen bijstaan, herkent zij niet. "Er gaan dingen fout. Dat het structureel beleid is, daar neem ik afstand van. We doen er alles aan om mensen te helpen." Ze schetst dat ze 'mensen zien met stevige problemen waar ze de handen aan vol hebben'. "Er zijn bewoners die elkaar onder druk zetten. Er zijn vernielingen. Er is geweld, ook tegen het personeel."

Bewind met angst

Het vraagt iedere dag aandacht, stelt burgemeester Elly Blanksma. Ze heeft ervoor gekozen niet bij het gesprek met het ED te zijn, maar belt 's avonds toch nog om een reactie te geven. "We zijn heel gastvrij, maar we zijn ook van de regels. Sommigen voelen dat meer als vrijheidsbeperkend. Als het niet meer in balans is, moeten we kijken wat we kunnen doen. Als er onrust is, grijp ik in. Ik ben niet voor een bewind met angst. Als zij dat wel zo voelen, moeten we met elkaar in gesprek."

Ingrijpen bij conflicten

De afgelopen tijd heeft het locatie-management diverse keren moeten ingrijpen bij irritaties en conflicten. "We denken anders over wat normaal gedrag is en hoe we kinderen opvoeden. Er is een groep die de grenzen overschrijdt. Dat moeten we corrigeren", zegt de woordvoerder.

Volgens de gemeente zijn er tot nu toe twaalf gele kaarten uitgedeeld en is er vier of vijf keer iemand uit de opvang gezet. Bij de bewoners die aan de bel trekken, speelt juist de angst vanwege de voortdurende dreiging van straffen en dat ze geen kant op kunnen. Op verzoekjes komt standaard een 'nee'. Na je nachtdienst de keuken in, kan bijvoorbeeld niet. "Ze kunnen een broodje smeren op hun kamer. Dat zijn de beperkingen van het leven op zo'n locatie", zegt de woordvoerder.

"Niet alles kan. Niet iedereen is ervan gediend dat je nee zegt. Als ze medewerkers de huid vol schelden, worden die minder vriendelijk. Ze hoeven niet alles te slikken."

'Ik wil niets kleiner maken'

Ondanks de incidenten is de situatie in de Helmondse opvanglocaties volgens de gemeente beheersbaar. Juist omdat er regels zijn en wordt opgetreden. "Ik wil niets kleiner maken", zegt de woordvoerder. "Als mensen zich rot voelen, moeten we handelen. We hebben de verantwoordelijkheid voor bewoners én mensen die er werken. Ons personeel heeft ook emoties. Wat ze daar voorbij zien komen; ga er maar eens aan staan."

Er loopt op dit moment één klachtenprocedure van 15 bewoners en 4 mensen die hen bijstaan. Die wordt zo snel mogelijk afgehandeld. De gemeente kijkt verder of er een ander loket of vertrouwenspersoon komt voor Oekraïners.

