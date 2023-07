Deze mensen ervaren stress door het klimaat

Mensen ervaren klimaatstress. Angst doordat het minder goed gaat met het klimaat en omdat ze vinden dat er iets aan moet gebeuren. Maar hoe ga je daarmee om? Verslaggever Ellen Willems spreekt daarover tijdens een etappe van haar klimaattocht.

Arvid Volbroth: "Neerslachtig? Soms wel, als mensen het niet als urgent zien"

Arvid Volbroth (24) komt met een vrolijk gezicht en een krantje onder zijn arm aangelopen. Ik kom langs Arnhem gelopen en wil hem graag spreken. De student voerde het woord tijdens acties tegen de directie van zijn hogeschool Van Hall Larenstein en is lid van The Climate Justice Committee Velp. Waarom doet hij dit?

"Ons ecosysteem, dat van ons allemaal dus, staat enorm onder druk." Arvid Volbroth vouwt de krant open en wijst op de kop over het jongste rapport van het VN Klimaatpanel IPCC waarin een onheilspellend toekomstscenario staat. "Het gaat om het leven van ons allemaal, maar er gebeurt niets. Stappen moeten we zetten, geen stapjes. Daarvoor hebben we al vijftig jaar de kans gehad."

Met vijftien studenten vormt hij The Climate Justice Committee. Vlak voor de zomer eiste deze groep dat hogeschool Van Hall Larenstein alle banden met de fossiele industrie verbreekt. Na herhaalde verzoeken om een gesprek hebben ze zich twee dagen met spandoeken en tenten in de aula geïnstalleerd. Ze willen een gesprek over hun eisen. Ook het comité dat het curriculum dat de hogeschool aanbiedt, veel meer over klimaatrechtvaardigheid en klimaatverandering gaat. "Met een bemiddelaar hebben we over een maand een gesprek. Ik begrijp dat het een traject is waarbij niet alles meteen anders kan. Maar laten zien dat je stappen zet, zou wel moeten."

Ik heb een heel leuk leven, zegt Volbroth, met mooie kansen. "Ik weet dat het ook een privilege is om er druk over te maken. Maar het gaat me ook om de klimaatongelijkheid. Wij die consumeren en het andere deel van de wereld die daaronder lijdt. De balans is verkeerd tussen wie verantwoordelijk is en wie lijdt." Depressief is hij niet. Wel zorgelijk. "Maar in onze groep letten we wel op elkaar. Je moet er niet aan onder gaan."

Merel Langenhoff: "Ik voel wel een zwaarte in mijn bestaan"

Merel Langenhoff (56) ontmoet ik in Doetinchem. Anderhalf jaar is ze nu actief voor Extinction Rebellion (XR) en ze voelt dat het nu de tijd is om een Achterhoekse groep te starten. Het is een coming-out, zegt ze. Die ook spannend is.

"Extinction Rebellion zet acties neer met een groot statement", zegt Merel Langenhoff. "Daar kijken mensen met gemeng­de gevoelens naar. Ik wil niet polariseren, ik wil verbinden. Dat maakt ook dat ik twijfelde. Maar om de overheid, banken en grote vervuilende bedrijven te dwingen hun verantwoordelijkheid te nemen in deze enorme, allesomvattende crisis, kan ik niet anders dan de rol van klimaatactivist op me te nemen. In januari was ik bij de blokkade van de A12 en ik voelde dat ik dit moest gaan doen."

Langenhoff nodigt mensen daarom uit op 9 september te verzamelen op het Doetinchem­se station om gezamenlijk naar die blokkade van de A12 te gaan. Wat haar betreft is dat het startsein van de Achterhoekse tak van de activistische beweging. "Ik ben er echt van doordrongen dat we in een enorme crisis zitten. Je kunt er nu, in dit deel van de wereld, nog heel makkelijk doorheen leven. Maar in het zuidelijk deel van de wereld kampen ze met overstromingen en tekorten. Ook al speelt dat niet in mijn dagelijkse leven, mijn ogen zijn wel geopend. Wij moeten verantwoordelijkheid nemen van de lasten die meekomen met de lusten die wij consumeren."

Langenhoff voelt zich thuis bij Extinction Rebellion. Het is niet enkel een verstorende groep, XR gaat ook zeker voor gesprek en luisteren, zegt ze. "Mensen zien het wegslepen van mensen, maar ik ervaar de groep als een warm bad en een mooie gemeenschap waarbij heel zorgvuldig wordt omgegaan met mensen." Voelt ze angst? "Ja, ik ben niet meer onwetend. Het geeft wel zwaarte in mijn bestaan. Maar dit helpt: iets doen. We hebben snelheid nodig en inspiratie. Zodat we een nieuwe toekomst kunnen vormgeven."

Klimaatpsycholoog Sara Helmink: "De klimaatcrisis zou geen individuele last moeten zijn"

Klimaatpsychologen bestaan. Sara Helmink uit Afferden is zo iemand. En ja, ze spreekt zeker mensen die zo gebukt gaan onder de groeiende klimaatcrisis dat ze gespecialiseerde hulp zoeken.

"Ja, ik zie bij mensen paniekgevoelens. Over dat het steeds slechter gaat met de wereld en de natuur. Over de vraag of het nog wel uit te houden is in de hitte, hier en op andere plaatsen. Of over angst voor extreem weer. Mensen ervaren gevoelens van machteloosheid. Maar meer nog zie ik mensen met somberte of systeemonvrede."

Sara Helmink is initiatiefnemer van de website klimaatpsychologie.com waar ze met enkele psychologen kennis deelt. Klimaatpsychologen noemen ze zichzelf, als een statement. Gedragsverandering is nodig als het gaat om de klimaatcrisis te lijf te gaan, zo vinden zij en collega's. En dat is precies waar zij kennis over hebben. Helmink: "Door menselijk gedrag verandert het klimaat en het klimaat verandert de mens. Maar de klimaatcrisis is een collectief probleem en zou geen individuele last moeten zijn. We zitten allemaal in hetzelfde schuitje."

Helmink noemt de term klimaatdepressie 'niet handig'. "Deze concepten zijn nog niet onderzocht in de klinische psychologie en komen meer vanuit de media. Het gaat vaak over bezorgdheid. Dat is een normale reactie op een abnormale situatie, zoals de klimaatontwrichting. Onderzoek toont aan dat de bezorgdheid juist een drijvende kracht is om in actie te komen."

Maar wat als ik angst blijf voelen voor klimaatontwrichting? "Angst is een normaal gevoel, een normale menselijke reactie. Normale emoties die we allemaal kennen en die dus getriggerd worden door klimaatontwrichting. Gevoelens komen en gaan."

Eerste hulp bij klimaatstress

1. Praat erover met iemand die je vertrouwt.

2. Het kan helpen om gelijkgestemden te zoeken. Bijvoorbeeld door bij een milieuorganisatie te gaan.

3. Je gehoord en begrepen voelen, lukt beter in een echt gesprek dan op sociale media. Dus kijk goed naar welke informatie je inneemt, stop met alleen maar negatieve berichten lezen (doomscrollen) en praat in het echte leven met elkaar.

4. Als je in actie komt, ervaar je al snel minder angst.

Kijk voor meer informatie op klimaatpsychologie.com