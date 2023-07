Zijn zaken Ajax met Russische club wel moreel verantwoord?

Een speler van een club uit Rusland staat in de belangstelling van Ajax. De interesse in deze Eduard Spertsyan van FC Krasnodar roept ethische vragen op. Moet de club wel zakendoen met een bedrijf in het land dat oorlog voert met Oekraïne?

Met het vertrek van Dusan Tadic heeft Ajax een karrenvracht aan doelpunten en assists verloren. De club wil zich versterken met aanvallende middenvelder Eduard Spertsyan, 23 jaar en speler bij het Russische FC Krasnodar. Deze interesse in een speler van een Russische club zorgt voor een ethisch dilemma.

Het aantrekken van zo'n speler is iets waar Ajax grote vraagtekens bij moet zetten, zegt Marjan Olfers, hoogleraar sport en recht aan de VU. "Nederland heeft allerlei sancties opgelegd om niet te handelen met Rusland of Russische firma's. Daaraan hebben we ons gecommitteerd en dan zou, los van of het wettelijk gezien mag, Ajax wél een speler uit Rusland halen?"

Een ander bezwaar is volgens Olfers dat het imago van Ajax, dat van een maatschappelijke onderneming met internationale uitstraling, wordt geschaad. "Wereldwijd kennen ze Ajax. De club moet zich afvragen welke rol het wil spelen binnen de wereldpolitiek."

Whitewashing

Het is een lastig dilemma voor een club, zegt Hugo Gruijters, docent sportbussiness aan Fontys hogeschool in Tilburg. "Als je er zeker van bent dat de club onafhankelijk van de Russische regering handelt, dan zou het nog kunnen. Maar dan krijg je veel over je heen." Gruijters verwacht kritiek. "Van de publieke opinie, sponsoren en fans."

Olfers wijst daarnaast op nog een bekend fenomeen binnen de sport en politiek. 'Whitewashing', noemt ze het, het gebruik van sport om de eigen, discutabele reputatie op te poetsen. "Poetin heeft altijd alles op het gebied van sport groot in de etalage gezet. Kijk bijvoorbeeld naar de Olympische Spelen. Dat zal met deze transfer ook gebeuren."

Mislintat begrijpt discussie

Hoewel Ajax niet wil bevestigen dat er al een bod is uitgebracht op de 23-jarige Armeense international met Russische achtergrond, begrijpt technisch directeur Sven Mislintat de discussie. Volgens hem zijn er veel kanten aan de discussie, die ze bij Ajax niet uit de weg gaan. "Het is mijn taak om de beste voetballers voor Ajax te scouten", zegt Mislintat. Tegelijkertijd vraagt ook hij zich af of het ethisch verantwoord zou zijn.

Ajax zou niet de eerste Nederlandse club zijn die handel drijft met een Russische club in tijden van oorlog met Oekraïne. Zo kocht PSV vorig jaar Guus Til voor vier miljoen van Spartak Moskou en huurde Feyenoord Sebastian Szymanski van Dynamo Moskou. Olfers: "Voor alle clubs geldt hetzelfde: je staat als club niet alleen op de wereld."

Dat je daarmee mogelijk je eigen positie verzwakt ten opzichte van de concurrentie, vindt Olfers een zwak argument. "Anders kun je ook tegen IKEA en Heineken zeggen: ga gerust je gang, want het is ontzettend goed voor je concurrentiepositie."

Verderfelijk argument

Wim Dubbink, hoogleraar bedrijfsethiek aan de Tilburg University, is kritisch op de belangstelling. "Sanctietechnisch en juridisch zou het misschien kunnen, maar het morele oogpunt gaat verder dan dat. Dat anderen het wel doen, is moreel gezien oninteressant. Het gaat erom wat je zou móéten doen. Als anderen van een flat springen, doe jij dat toch ook niet?"

Het sportieve argument dat Mislintat aanhaalt, vindt Dubbink ook onzin. "Ajax is gewoon een commerciële onderneming die bezig is met geld verdienen. Een amateurvereniging heeft nog meer recht van spreken. Het is het verabsoluteren van één gedachte en daarmee alle andere gedachten opzijschuiven. Dat vind ik een immoreel verderfelijk argument."

Hoogleraar Olfers zegt ook dat een voetbalspeler het vermogen van de club vertegenwoordigt. "Het is dus niet zomaar een werknemer. Het gaat om vermogen uit een land waar we een slechte verstandhouding mee hebben door de oorlog in Oekraïne. Daarin hebben we als Nederland een kant gekozen. En de vraag is: aan welke kant sta je als club?"

Voetbal als geldmachine

Docent Gruijters ziet de belangstelling van Ajax in Spertsyan als een nieuw voorbeeld van hoe weinig er om ethiek wordt gegeven binnen de voetballerij als geheel. Hij noemt de vele gokreclames, het WK in Qatar en de uittocht van sterren naar Saoedi-Arabië. "Ook Ajax lijkt zich weinig van ethiek aan te trekken: denk aan het terugvliegen van een trainingskamp toen de coronaregels dat verboden. Op deze manier keert een deel van de fans zich af tegen het hedendaagse voetbal, puur omdat het een geldmachine is geworden."

Gruijters vervolgt: "Eigenlijk zou elke sportorganisatie een functionaris moeten hebben die toetst op ethiek. Je kunt toch niet aan de ene kant een goksite als hoofdsponsor hebben en aan de andere kant roepen dat je jongeren van gokken wilt afhelpen? Binnen de voetbalwereld, met veel oud-voetballers op beleidsposities, zijn er maar weinig mensen die daar kaas van hebben gegeten."

Tegelijkertijd ziet Gruijters de voetballerij als een opportunistische wereld. "Als die speler straks de pannen van het dak speelt, is iedereen de bezwaren binnen een paar dagen vergeten."