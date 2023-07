Honderden huizen liggen in opslag zonder bestemming

Dit artikel is afkomstig uit het Brabants Dagblad. Elke dag verschijnt een selectie van de beste artikelen uit de kranten en tijdschriften op NU.nl. Daar lees je hier meer over.

Flexwoningen zijn volgens demissionair minister Hugo de Jonge de snelste oplossing om de woningnood aan te pakken. Omdat ze er in een paar maanden kunnen staan, terwijl daar bij een gewoon huis of appartementencomplex door ingewikkelde procedures vele jaren overheen gaat.

Brabant is een van de weinige provincies die daar voortvarend werk van maakt. Dat wil zeggen: deze provincie heeft met afstand de meeste vergunningen verstrekt, maar ook hier stokt het daadwerkelijke plaatsen van de flexwoningen, die zijn bedoeld voor starters, spoedzoekers en statushouders. Met name door groot verzet van bewoners tegen hun toekomstige buurtgenoten staat eind dit jaar pas twee derde van de reeds vergunde flexwoningen er.

In totaal heeft het Rijksvastgoedbedrijf bij diverse specialisten in prefabwoningen tweeduizend van zulke huisjes ingekocht. "Dat was bedoeld om 'het wachten op elkaar' te doorbreken en de woningen dus alvast te bestellen zonder dat locaties op voorhand beschikbaar zijn. Met veel gemeenten en wooncorporaties, maar ook met het COA zijn we in een vergevorderd gesprek over afname van die woningen", zegt een woordvoerder van de minister.