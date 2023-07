Stormloop in bioscopen door populaire films

Slecht weer? Niet voor bioscopen! De regen en wind zorgen voor massale bezoekjes aan de film. Er zijn zelfs zóveel bezoekers, dat filmhuizen extra voorstellingen draaien. Bekende bioscopen draaien zelfs hun beste weken ooit.

Normaal gesproken ga je met je kinderen op stap in de zomervakantie, zegt directeur Rob van der Meer van Pathé De Kuip, een van de grotere bioscopen in Nederland, en Pathé Schouwburgplein in Rotterdam. "Maar wat ga je doen als het regent?"

Met de hele gezin naar de bioscoop is dan een goed idee voor dat 'warme familiegevoel', zegt hij. "Je bent dan toch gezellig met elkaar." En je hoeft ook niet op te letten waar je kinderen heengaan want ze zitten gewoon op hun stoel, zegt hij. "Een dagje Efteling is leuk, maar je loopt je rot."

Meeste bezoekers ooit

Maar ook draaien er goede films, zegt hij. "Barbie en Oppenheimer zijn een hype. De zalen zijn de hele tijd uitverkocht. Afgelopen week hebben we de meeste bezoekers ooit gehad."

In totaal waren dat er toen 540.000 bij Pathé-bioscopen in heel Nederland. Al die bezoekers kwamen ook af op verschillende nieuwe, populaire kinderfilms die in de ochtenden draaien zoals Elemental, Super Mario en Lady Bug. "Met kleine kinderen kun je het beste vroeg gaan, ergens vanaf 9.30 uur", zegt Van der Meer. "Dan is het nog niet zo vol, en dan kunnen de kinderen wennen aan in de zaal zitten."

Pathé en Kino draaien deze weken extra voorstellingen om aan de grote vraag te voldoen. "We denken erover om vanaf volgende week eerder te starten met films, vanaf een uur of negen 's ochtends", zegt Van der Meer van Pathé. 's Avonds wil hij de laatste voorstelling om 23.00 uur laten starten in plaats van 22.15 uur.

Kino draait ook extra voorstellingen van uitverkochte films zoals de Italiaanse klassieker Amarcord uit 1973 van Fellini, ook op 70mm. "Dat die zo goed zou lopen hadden wij ook niet verwacht", zegt Azman.

Vriendinnen verkleed in roze

Bij LantarenVenster zitten ze ook veel vaker vol dan anders. Ook zij vertonen 'Barbenheimer', grapt programmeur Roderik Lentz, zoals de twee films Barbie en Oppenheimer samen genoemd worden.

Vooral Barbie trekt een ander publiek dan het filmhuis op de Wilhelminapier anders ziet. Families met kinderen vanaf een jaar of negen, waarbij de kinderen volgens Lentz 'heel andere dingen uit die film halen dan hun ouders'. Of groepen vriendinnen die verkleed gaan. "In het roze en met opgestoken blond haar", verduidelijkt hij. En dan gaan ze ook nog op de foto in een levensgrote Barbiebox in de lounge. "Zo'n doos waarin Barbies verkocht worden, er zit een hele merchandise omheen."

De vloedgolf aan bioscoopbezoekers is van harte welkom, zeggen de uitbaters. Maar om nu te denken dat ze daardoor helemaal binnenlopen: nee. "De kosten van energie bijvoorbeeld zijn nu zo hoog dat het moeilijker is om eraan te verdienen", zegt Lentz. Dat zegt ook Van der Meer van Pathé. "Maar het is wel fijn dat het beter gaat."