Deze rampenfilms zijn (een beetje) werkelijkheid aan het worden

Wie moest er bij het nieuws over die microscopisch kleine worm die na 46.000 jaar ontdooit in Siberië en weer tot leven komt, niet ook even denken aan de film Jurassic Park? Of, beter nog, de klassieker The thing? Het is zeker niet de eerste keer dat beroemde sciencefictionfilms uit het verleden - een beetje - werkelijkheid lijken te worden. Hieronder zes beangstigende voorbeelden op een rij.

Dit artikel is afkomstig uit de AD. Elke dag verschijnt een selectie van de beste artikelen uit de kranten en tijdschriften op NU.nl. Daar lees je hier meer over.

De worm in Siberië-The thing

Er is nog veel meer te zeggen over die piepkleine worm, het meest bizarre nieuws van deze vrijdag. Hij komt dus uit de smeltende permafrost in Siberië, de bevroren bodem in het ijskoude noordoosten van Rusland. Hij werd enkele jaren geleden ontdooid en... bleek te leven. Pas nu is bekendgemaakt dat het om een diertje gaat dat 46.000 jaar geleden ‘bevroor’ en z'n stofwisseling op zó’n laag pitje wist te zetten, dat-ie 460 eeuwen later weer ontwaakte.

Dat doet natúúrlijk denken aan John Carpenters horror/sciencefictionklassieker The thing uit 1982, waar wetenschappers op Antarctica een parasiet opgraven die vervolgens elke organische levensvorm kan aannemen om dood en verderf te zaaien.

Hoe het met de ontdekkers van het vijf jaar geleden ontdooide wormpje van Siberië is afgelopen, wordt nergens verteld. Die zullen het wel overleefd hebben. Maar dat het serieus gevaarlijk kan zijn wat in de permafrost gevonden kan worden, zeiden experts eerder dit jaar al. Zo is al een 48.500 jaar oud virus tot leven gewekt, ongevaarlijk voor de mens. Maar er zitten ontelbare micro-organismen in dat ijs. De vrees is dat er ‘slapende’ virussen opduiken waar de mens simpelweg niet tegen kan.

AI-The terminator

Over waarschuwingen gesproken: al die waarschuwingen van wetenschappers over de razendsnelle opkomst van artificial intelligence, kunstmatige intelligentie, zelfdenkende computers.... Wie dan aan The terminator denkt, is echt de eerste niet.

Nu is het nog een geinige chatbot die artikelen voor ons schrijft en foto’s maakt die eigenlijk niet bestaan. ,,Maar het is angstaanjagend. Op sommige vlakken gaan de AI-systemen van Google en OpenAI nu al de menselijke intelligentie voorbij”, zegt Geoffrey Hinton (75), een van de grondleggers van AI die waarschuwt voor de gevolgen. ,,Wat in die systemen gebeurt, is misschien veel beter dan wat er in het brein gebeurt.’’

Dat deed supercomputer Skynet in Arnold Schwarzeneggers klassieker The terminator (1984) ook: dingen bedenken die ‘eigenlijk beter zijn dan het menselijk brein'. Met uiteraard fatale gevolgen, want Skynet achtte ‘de mens’ niet meer nodig en het uitroeien kon beginnen. Overigens bedachten de robots in I robot (2004, met Will Smith) ook uit zichzelf dat ‘de mens’ een gevaar is voor zichzelf en beter opgesloten kan worden.

Die Hinton troost zichzelf met de gedachte dat ‘als hij AI niet had bedacht, een ander het had gedaan'. Net als Oppenheimer trouwens, die de atoombom ontwikkelde. Ook een film inmiddels, maar daar kwam de film ná de werkelijkheid.

Klimaatrampen-The day after tomorrow

Oke, The thing en The terminator zijn nog steeds een beetje sciencefiction, maar wat natuurlijk wel al aan het gebeuren is, is The day after tomorrow, de rampenfilm uit 2004 met Dennis Quaid vol superstormen, temperaturen van 100 graden onder 0 en overstromingen die heel New York doen vollopen. In The day after tomorrow gebeurt het in enkele uren, ‘in het echt’ in slow motion. Maar het gebeurt. Voorbeelden genoeg, want laten we nou even eerlijk wezen: hagelstenen zo groot als vuisten van boksers en ijsrivieren die door Milaan stromen. Dat ís toch gewoon een film!

Asteroïde-Armageddon

Ook nog maar kort geleden en goed voor apocalyptische visioenen: een asteroïde van 60 meter doorsnee die we helemaal niet zagen aankomen en langs onze planeet scheerde. Op 100.000 kilometer weliswaar, wat niet direct het gevoel geeft van ‘komen we mooi weg’, maar... We kwamen wel mooi weg. Want mocht zo’n asteroïde de aarde raken dan zou dat een ramp zijn met duizenden doden als gevolg. Als-ie tenminste niet in zee ploft, maar op een stad.

Dat doet natuurlijk toch denken aan films als Armageddon (1998, Bruce Willis) en Deep impact (ook 1998, Morgan Freeman), al zijn de meteorieten in die films vele malen groter. Want stukken ruimtesteen die op de aarde zorgen voor verzengende hitte, gewelddadige schokgolven en torenhoge tsunami’s: daar praat je pas over als de asteroïden veel groter zijn. Een kilometer of breder. Gelukkig hebben we van de stenen met die grootte het gros wel in beeld. Het gros... Maar alles?

VS verbergt ufo’s-Independence day

En daar was deze week ineens de Amerikaanse majoor David Grusch met dit verhaal: Amerika heeft een geheim programma dat ufo’s bergt en ze daarna probeert na te maken. Hij werd woensdag ondervraagd door een speciaal panel van het Congres. Het Pentagon ontkent alle beweringen.

Nou daar gaan we: Independence Day natuurlijk (1996, met Will Smith). Ineens wordt de aarde aangevallen door aliens uit ruimteschepen zo groot als wereldsteden. En ergens in die film wordt de president van de VS naar een ondergronds laboratorium gebracht waar dokter Brakisch Okun al decennialang loopt te klooien aan een klein ruimtevoertuig dat ooit is buitgemaakt en wat Okun probeert te begrijpen. En dat is natuurlijk weer gebaseerd op Area 51, het geheime militaire complex in Nevada waarover de mythe rondgaat dat daar ufo’s worden verborgen. Hoe echt wil je het hebben?

Corona-Outbreak

Tot slot voor wie niet gelooft dat fictie werkelijkheid kan worden: corona, die wereldwijde epidemie. Corona legde de wereld lam, maar gelukkig was het niet zo extreem agressief als het virus in de film Outbreak uit 1995 met Dustin Hofmann. In die film moesten ze uiteindelijk een aapje zien te vinden ergens in de jungle, om met een vaccin de mensheid te redden. Corona was gelukkig minder dodelijk, voorzichtig uitgedrukt. Maar wie weet wat er allemaal nog tevoorschijn komt uit die permafrost...