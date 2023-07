In deze 'control room' zorgen ze in zomer voor voldoende drinkwater

Op een hete zomerdag verbruiken Brabanders per persoon al snel tientallen liters meer water dan normaal. Dat betekent alle hens aan dek bij Brabant Water. 'Het doel? Voorbereid zijn vóórdat die piek komt.'

Dit artikel is afkomstig uit de Eindhovens Dagblad. Elke dag verschijnt een selectie van de beste artikelen uit de kranten en tijdschriften op NU.nl. Daar lees je hier meer over.

Schermen met kaarten, grafieken en vooral heel veel cijfers. In een controlekamer op de tweede verdieping van het Brabant Water-pand in Breda wordt live in de gaten gehouden hoeveel drinkwater wordt verbruikt in de provincie.

"Kijk, dit doet het nu", zegt technisch specialist Joey van der Vliet, lid van het daar actieve Zomer Afzet Team. "Vandaag is een redelijk gemiddelde zomerdag. Maar als het heet en droog is zie je bijvoorbeeld vaak een enorme piek aan het begin van de avond. Dan zijn mensen thuis en gaan ze hun tuintje sproeien."

Tot 700.000 kuub op 1 dag

Het gaat daarbij om flinke uitschieters. Het verbruik van een gemiddelde Brabander stijgt al snel van een gemiddelde van 128 liter per persoon per dag naar meer dan 150 liter. Of, op grotere schaal: waar op een gemiddelde dag 500.000 kuub water het 18.000 kilometers tellende leidingennet ingaat, is dat op een zomerdag al snel 620.000 en tijdens een hittegolf soms wel 700.000 kuub.

Dat vraagt nogal wat van de 28 productielocaties van Brabant Water, vertelt beleidsadviseur Marleen van der Velden, ook lid van het Zomer Afzet Team. Opgepompt grondwater wordt daar gezuiverd en omgezet in drinkwater. Normaal gesproken gaat dat in een automatisch, stabiel tempo. "Maar bij zo'n piek moet dat sneller en schakelen we vanuit hier met de hand bij. Of beter nog, zorgen we ervoor dat er zoveel mogelijk water in onze 'kelders' zit vóórdat het zover is. Dat zijn een soort grote betonnen bakken op de productielocaties."

Het team is jaarlijks actief van 1 april tot 1 september. Er werd mee gestart in 2018, de eerste van meerdere droge zomers in vijf jaar tijd. Brabant Water werd toen enigszins verrast door wat dat betekende voor het verbruik. "Dus daar zijn we scherper op gaan monitoren. Wat doet het weer? Wat zien we aankomen? Hoe plannen we onderhoudswerkzaamheden? Dat speelt allemaal een rol", legt Van der Velden uit.

Minder waterdruk

Voor de duidelijkheid: het is niet zo dat er geen water meer uit de kraan komt als de kelders bij een flinke piek niet volledig zijn gevuld. "Dat gebeurt echt niet zo snel", aldus de beleidsadviseur. "Wat in zo'n geval wel kan voorkomen is een verlaagde waterdruk. Of dat erg is? Voor een huishouden is het hooguit vervelend, maar bedrijven rekenen op een bepaalde druk. En er is een bepaalde ondergrens waar we boven moeten blijven."

Dat bereiken is voor het team een soort 'sport', zegt Van der Vliet met een knipoog. Geen enkele zomerdag is volgens hem helemaal te voorspellen. "Begin dit jaar had je bijvoorbeeld te maken met de hoge energieprijzen. Die zorgden ervoor dat mensen minder en minder lang douchten. Dan vraag je je af: wat betekent dat voor het verbruik in de zomermaanden? Je kunt niet zomaar de cijfers van vorig jaar erbij pakken en zeggen: zo zal het nu ook wel weer gaan."

Uitschieters bij coronapersconferenties

Andere jaren hebben zo ook hun bijzondere uitschieters. Zo draaiden Brabanders in coronatijd massaal rond dezelfde tijd de kraan open voor thee en koffie, voor bij de persconferenties van premier Rutte. Of gingen ze vooraf nog snel even naar de wc. "Dat was echt extreem."

"Rond wedstrijden van het Nederlands elftal op een EK of WK zie je hetzelfde", stelt de technisch specialist. "Daar moeten we dan wel wat mee. Liever net iets té voorbereid dan te laat erbij. Ik durf wel te zeggen dat we daar inmiddels best goed in zijn geworden."

Meer oppompen mag niet

Toch neemt dat niet weg dat bewust omgaan met drinkwater steeds belangrijker wordt, benadrukt Van der Velden. Zo kan er niet simpelweg méér grondwater worden opgepompt voor de drinkwaterwinning. Brabant Water mag jaarlijks zo'n 200 miljoen kuub uit bodemlagen van gemiddeld 160 meter diep halen. Dat wordt bepaald voor de provincie. Die heeft al aangekondigd dat dat niet mag toenemen, onder meer met oog op het grondwaterpeil.

"Dus is het zaak dat we zuinig zijn met drinkwater. Sproei de tuin met water uit een regenton, spreid je verbruik over de dag", klinkt het. "Dat maakt het voor ons hier ook weer beter te handelen."