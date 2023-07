Het klimaat maakt het Arctisch vogelbroedseizoen onvoorspelbaar

Door het veranderende klimaat lopen de schema's van insecten en broedvogels steeds vaker uit de pas. Tenminste, daar gingen biologen van uit. Het blijkt net anders te liggen dan ze dachten.

Het is bijna letterlijk een hot topic in de moderne veldbiologie: de mismatch tussen het broedseizoen van trekvogels en het moment dat insecten - oftewel: het kuikenvoer - uit de bodem of uit de eitjes komen. Door de opwarming van het klimaat komen die insecten steeds vroeger. In de bossen op de Veluwe gaat dat bijvoorbeeld om rupsjes van de wintervlinder, op de Arctische toendra gaat het om vliegen en spinnetjes die uit de ontdooiende bodem kruipen.

Trekvogels weten in hun winterkwartier niet wat er in het broedgebied gebeurt. Als een bonte vliegenvanger op zijn vaste tijdstip uit Afrika naar Nederland komt, is de lente misschien al een heel eind gevorderd. Dat kan betekenen dat de rupsenpiek op de Veluwe al voorbij is wanneer de vliegenvangerkuikentjes uit hun ei komen.

Achter de drieteenstrandloper aan naar Groenland

Voor een drieteenstrandlopertje dat de hele winter langs de Nederlandse branding op en neer heeft gerend, op zoek naar voedsel, zou hetzelfde kunnen gelden. Wanneer die naar Groenland vliegt, moet hij maar zien wat hij daar aantreft. Bioloog Jeroen Reneerkens van het Koninklijk Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee (Nioz) op Texel, reist al vele lentes de drietenen achterna, naar hun broedgebied op Groenland.

Reneerkens zette jaren terug met collega's de bloeidata van de toendraplanten en de verschijningsdata van de insecten op een rijtje. Uit de gegevens van 1996 en 2005 zag hij dat de sneeuw gemiddeld eerder smolt en de bloemen en de insecten daardoor soms wel dertig dagen eerder dan gemiddeld verschenen. In die periode legden de drieteenstrandlopertjes hooguit enkele dagen eerder dan normaal hun eerste ei. De kans dat kuikens en insecten niet zouden matchen was dus aanzienlijk. In sommige van die jaren groeiden de kuikens ook meetbaar slecht.

Insecten op Groenland blijken gemiddeld niet eerder wakker te worden

Deze week publiceert een internationale groep biologen, onder wie ook Reneerkens, een veel langere meetreeks in de wetenschappelijke pers. En wat blijkt? Als ze de afgelopen 25 jaar op een rijtje zetten, dan verdwijnt die vervroeging van planten en insecten als sneeuw voor de zon.

Gemiddeld genomen zijn er onder dertien soorten Arctische insecten en zes plantensoorten nog maar een paar die wat eerder wakker worden in de lente. De overgrote meerderheid wordt op of rond de gemiddelde datum actief. En behalve de drieteenstrandlopers, leggen ook de bonte strandlopers en de steenlopers op Groenland de afgelopen 25 jaar gemiddeld rond dezelfde dag hun eerste ei.

"Maar dat betekent zeker niet dat er niets aan de hand is", nuanceert Reneerkens. "In die afgelopen 25 jaar zien we wel een steeds grotere variatie, met enorme uitschieters naar links en naar rechts op de kalender. Het probleem is dus niet zozeer de vervroeging, maar wel de onvoorspelbaarheid."

In extreme jaren weinig nestjes

Van alle jaren dat Reneerkens de drieteenstrandlopers nu al volgt, waren 2018 en 2019 tot nu toe de meest extreme jaren. In 2018 bleef er zó veel sneeuw liggen, dat de onderzoekers maar één nestje konden vinden rond het Deense onderzoeksstation op Groenland, in Zackenberg. "Dat nest kwam ook pas belachelijk laat uit: op 9 augustus, dus die kuikens hebben het vrijwel zeker niet gered. Van alle volwassen vogels die we dat jaar rond het station hebben geringd, hebben we in de jaren daarna ook nauwelijks terugmeldingen gezien. Daaruit blijkt dat de vogels het toen bovengemiddeld zwaar hebben gehad."

In 2019 verdween de sneeuw juist extreem vroeg, en waren de meeste insecten al over hun piek toen de vogels hun eitjes hadden uitgebroed. "We vonden toen regelmatig dode vogels waar geen grammetje vet aan zat", herinnert Reneerkens zich.

De onvoorspelbaarheid van het voorjaar is een probleem voor trekvogels

"Het verhaal van de mismatch tussen trekvogels en het steeds vroegere voorjaar, door de klimaatverandering, ligt dus behoorlijk genuanceerder", vult Tom Versluijs, promovendus aan de Rijksuniversiteit in Groningen en ook één van de auteurs van het wetenschappelijk artikel aan. "Het is sowieso geen kwestie van 'even insecten tellen', om te zien of er een mismatch is. Uit onze analyses blijkt bijvoorbeeld ook dat de piek in het gewicht van de hoeveelheid insecten vaak wat later komt dan de piek in aantallen. Blijkbaar komen eerst de kleine insecten uit de bodem. Maar dan nog. De onvoorspelbaarheid van het ene voorjaar of het andere, kan voor trekvogels een veel lastiger probleem zijn dan een structurele vervroeging van de insectenpiek."

Trekvogelbioloog Jan van Gils, eveneens werkzaam aan het Nioz en aan de Rijksuniversiteit Groningen, noemt de studie van zijn collega's interessant, maar verbindt daar ook een waarschuwing aan. "Wie alleen maar door zijn oogharen naar deze gegevens kijkt, zou kunnen denken dat het met de gemiddelde klimaatverandering van de afgelopen 25 jaar al met al wel meevalt, maar dat is niet de conclusie van deze studie. De klimaatverandering maakt het voorjaar onvoorspelbaar. Bovendien zien we in andere delen van het Arctisch gebied wél een structurele vervroeging."

Wat voor Groenland geldt, geldt niet voor Siberië

Zelf doet Van Gils al jaren onderzoek naar kanoeten, vogels die in Afrika of West-Europa overwinteren en respectievelijk in Siberië of Noord-Canada broeden. Nu Van Gils door de verbroken banden met Rusland niet naar Siberië kan reizen, onderzocht hij de afgelopen twee zomers een andere ondersoort van de kanoet, die in Alaska broedt. "Met name in Siberië zien we sinds 1983 een structurele vervroeging van het smelten van de sneeuw."

Van Gils vervolgt: "De West-Afrikaanse kanoeten die in Siberië broeden, komen steeds later ten opzichte van het smelten van de sneeuw aan. We zien die vogels in de winter daarop met een groeiachterstand in West-Afrika aankomen. Kanoeten worden meetbaar kleiner. Het lijkt voor de hand te liggen dat daar dus een steeds grotere mismatch is tussen broedvogels en insecten. In de uitwerpselen van de kanoeten vinden we bijvoorbeeld ook steeds minder langpootmuggen, wat normaal hun favoriete prooien zijn."

De trekvogelbioloog wijt de grote verschillen in het Arctisch gebied aan de sterke regionale verschillen in het weer. "In de hoek van Oost-Canada en Groenland zie je dat het zee-ijs ook langer blijft liggen. Doordat het witte oppervlak de zonnewarmte beter reflecteert, warmt dat gebied minder op. In Siberië heb je vaker een zuidelijke wind, waardoor de toendra steeds eerder ontdooit en de donkere ondergrond alleen maar sneller opwarmt. Waar de wereldwijde temperatuur nu ruim een graad is gestegen, is dat rond Siberië al meer dan drie graden."

Langerlopend onderzoek loont

Van Gils hamert dan ook op de noodzaak om iets te doen aan de klimaatverandering. "We zien de klimaatverandering bij wijze van spreken in Siberië voor onze eigen ogen gebeuren."

Voor drieteenonderzoekers Reneerkens en Versluijs is een tweede belangrijke conclusie dat het loont om jaren achter elkaar op een gestandaardiseerde manier onderzoek te blijven doen. "Als we het bij het eerste onderzoek hadden gelaten, hadden we heel andere conclusies getrokken dan nu. Nu blijkt het verhaal veel genuanceerder te liggen. Niet per se eenvoudiger, maar wel heel belangrijk om te volgen, als je wilt weten wat de effecten zijn van het klimaat op trekvogels."