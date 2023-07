Hoe waargebeurd is Oppenheimer?

Veronica Superguide zoekt uit hoe waargebeurd die waargebeurde films en series zijn. Deze keer leggen we de groots opgezette biopic Oppenheimer (lees hier onze recensie) onder de loep. Wat is echt en wat nep?

Nep: Man zonder naam

In de film lopen iets van vijftig acteurs rond met namen en rugnummers van bestaande mensen. Des te opvallender is de rol van Alden Ehrenreich als een 'assistent' die bedacht is, zodat Robert Downey Jr. iemand heeft om tegen tekeer te gaan als de echte Lewis Strauss.

Echt: Net als in de film

Er werd inderdaad een hoorzitting ingesteld om Oppenheimers machtigingen af te pakken en de vijandigheid in die kamer is niet aangedikt voor de film. Regisseur Christopher Nolan baseerde zijn scenario op transcripties van die bijeenkomsten en van Senaatsvergaderingen, Oppenheimers biografie American Prometheus en verder alles wat hij te pakken kon krijgen.

Echt: Vergiftigde appel

Veel opvallende details kloppen ook, zoals de vergiftigde appel, alle geleerde koppen die Oppenheimer in Europa bezocht of dat zijn vrouw weigerde zijn collega een hand te geven. Voor de redenen daarvan, moet je de film gaan zien - moet je hoe dan ook doen. Het klopt ook dat Kitty haar man om de haverklap aanspoorde terug te vechten en niet alles over zich heen te laten komen.

Echt: Gemene president Truman

Oppenheimer zei inderdaad tegen president Truman dat er bloed aan z'n handen kleefde en als dank zou de president later reageren met de opmerking "die huilebalk komt er niet meer in". Alleen was de echte Truman nog zo beleefd te wachten tot Oppenheimer al weg was.

Echt: Hij leerde Nederlands!

Oppenheimer was behalve natuurkundige een talenwonder, die zichzelf in zes weken genoeg Nederlands leerde om in Leiden een gastcollege te geven. Alleen jammer dat Cillian Murphy die zin niet goed uit z'n mond krijgt, omdat hij de tekst fonetisch instudeerde...

Nep: Babbelen met Einstein

Op het einde van de film praten Oppenheimer en Einstein over de potentiële gevolgen van de bom. Dat gesprek heeft Nolan zelf verzonnen om iets te zeggen over de zorgen en het schuldgevoel van veel wetenschappers toen (en nu).

Echt: Van Princeton tot New Mexico

Van de universiteit in Princeton tot de natuur van New Mexico werd er zoveel mogelijk gefilmd op de juiste locaties. Uiteraard voor zover toegang mogelijk was en alles er nog uitzag (of kon worden gemaakt) als zeventig jaar geleden.

Echt: Voorstander van de bom

Het klopt dat Oppenheimer lange tijd een groot voorstander van de bom was en vond dat de autoriteiten zelf moesten kijken wat ze er mee wilden doen. Hij zat in het comité dat bepaalde waar de atoombommen werden gedropt en vond het blijkbaar niet nodig te zorgen dat de bom op een onbewoond stuk grond zou vallen om het aantal slachtoffers te beperken.

Waarheidsgehalte: 95 procent