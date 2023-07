Nederlands glasbedrijf naar Italië na hevige hagelbui

Volgens Remco Lammertink (55) uit Deventer duurde het allemaal te lang. Daarom nam hij het heft in eigen handen en zorgde ervoor dat een Nederlands glaszettersbedrijf hem én de andere Nederlanders op de camping aan het Gardameer uit de brand komt helpen. Zo moeten ze weer met hun eigen auto naar huis kunnen. 'Van de verzekeraars hoor je niks, daar kunnen veel mensen niet op wachten.'

Dit artikel is afkomstig uit de Stentor. Elke dag verschijnt een selectie van de beste artikelen uit de kranten en tijdschriften op NU.nl. Daar lees je hier meer over.

Veel Nederlanders zijn gestrand in Noord-Italië omdat hun auto is beschadigd door de hevige hagelbui van maandag. Een aantal van hen wordt met bussen opgehaald. Maar veel anderen verkeren nog altijd in onzekerheid.

Remco wil het niet afwachten. Hij is met zijn vrouw op vakantie op een camping in Pisciera aan het Gardameer. Ze zitten samen in een bungalow. Samen met andere Nederlandse campinggasten wist hij te regelen dat de ruiten van de beschadigde auto's binnenkort ter plaatse zullen worden vervangen.

Korte broek

Van genieten is het voor Remco en zijn vrouw nog niet gekomen. Op het moment dat maandag de hevige hagelbui losbarstte waren zij namelijk pas net aangekomen. "Ik had nog geeneens tijd gehad om mijn korte broek aan te trekken." De bui kwam als uit het niets aanzetten. "We moesten in een hoekje bij de auto schuilen, want we konden onze bungalow niet snel genoeg meer bereiken."

De bui was kort maar zeer hevig. "Er zijn ook gewonden gevallen, we zagen ook dat er mensen per ambulance zijn afgevoerd. Ik las later dat er twee doden gevallen in dit gebied. Eerlijk gezegd is het nog geluk dat het er niet nog meer zijn." De hagelbui duurde maar een paar minuten, maar het weer bleef nog lang onstuimig. "Het heeft de hele nacht nog geonweerd, ook met stortregens."

En dan is er dus de materiële schade, die is ook niet gering. "Overal in onze auto zitten deuken. Zelfs op plekken waarvan je denkt: knappe jongen die dat met een hamer voor elkaar krijgt. De campingeigenaar noemde het een soort oorlogsgebied. Alsof ze met een mitrailleur in het rond hebben lopen schieten." En veel autoruiten zijn dus gesneuveld.

Connectie bellen

"Onze achterbuurman zei op een gegeven moment: ik denk dat ik even een connectie ga bellen." Dat bleek een Nederlands bedrijf te zijn dat gespecialiseerd is in het zetten van vrachtautoruiten op locatie. De eigenaar van dat bedrijf bleek wonderwel bereid te zijn om zijn zaak een paar dagen stil te leggen om met een paar man en tientallen ruiten naar Italië te komen om de nood te ledigen voor de Nederlanders op deze camping.

De eigenaar van het glaszetbedrijf, dat gevestigd is in de buurt van Eindhoven, laat desgevraagd weten niet met naam genoemd te willen worden. "Dan staat de telefoon meteen roodgloeiend. Terwijl we onze handen hier al vol aan hebben. Het zal al lastig genoeg worden. Als we daar aankomen zullen ook andere mensen hulp willen, maar we kunnen echt niet meer doen dan dit."

Remco, zijn vrouw en enkele medecampinggasten proberen de schade nog zoveel mogelijk te beperken. Foto: Remco Lammertink

Remco maakt in elk geval graag optimaal gebruik van de aangeboden hulp. "We hebben alle Nederlanders op de camping aangesproken. Zij waren heel blij dat er een oplossing was gevonden, want ook zij kregen geen informatie van hun verzekeraar. Sommige mensen overwogen serieus om dan maar met kapotte ruiten terug naar Nederland te rijden."

Op vrijdag vertrekken twee wagens van het Nederlandse glaszettersbedrijf naar Italië. Tussen zaterdag en maandag hopen ze alle ruiten van de Nederlanders op de camping te kunnen vervangen. In totaal gaat het om bijna veertig ruiten. Remco: "We hebben een plek ingericht waar ze kunnen werken. De mensen die het eerst naar huis moeten, komen als eerste aan de beurt. Wij zitten hier nog een paar weken, dus gaan als laatste."

Tikkie

De campinggasten moeten wel ter plekke voor de reparatie betalen. "Ze kunnen eventueel ook een Tikkie sturen, dat maakt niet uit. Als ik het geld maar wel meteen krijg, anders redden we het niet. Verder wordt het verzekeringswerk", zegt de eigenaar, die ook op de heenweg en terugweg nog een paar mensen helpt aan nieuwe ruiten.

Remco en de andere Nederlanders zijn het bedrijf zeer dankbaar. "Het eten en het verblijf zullen we voor ze regelen." Hij raadt andere gestrande Nederlanders aan om ook een bedrijf te bellen. Maar de Brabantse glaszetter acht de kans dat dat succes zal hebben nihil. "Ik heb meer collega-bedrijven gesproken. Dat wordt heel lastig. Al is het maar omdat we midden in de vakantieperiode zitten. Zijn oproep is heel sympathiek, maar niet erg realistisch."

Van genieten komt het voorlopig in elk geval nog even niet, verwacht Remco. "We zijn nu erg druk met alles regelen. Hopelijk is het volgende week rustiger, dan komt er ook familie over die hier tot het einde van onze vakantie blijft. En dan gaan we samen terug naar huis." Als alles goed gaat dus in elk geval met nieuwe ruiten in de auto. "De rest van de schade regelen we dan thuis wel."

De hagelstenen veroorzaakten behoorlijk wat ruitschade. Foto: Remco Lammertink