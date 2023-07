Richel (36) slaapt al een jaar in zijn auto

Hij vierde onlangs zijn jubileum: op 15 juli sliep Richel Bergmans precies één jaar in zijn auto. Een huis kopen kan hij niet en huren is ook geen optie, vanwege de lange wachttijd bij de woningcorporaties en de bizarre inkomenseisen. En dus is zijn auto zijn huis, al een jaar lang.

Dit artikel is afkomstig uit het Eindhovens Dagblad. Elke dag verschijnt een selectie van de beste artikelen uit de kranten en tijdschriften op NU.nl. Daar lees je hier meer over.

"Ik ben de meest gespierde zwerver van Nederland", zegt Udenaar Richel Bergmans (36) monter. Wie hem ziet zou absoluut niet zeggen dat hij een zwerver is, iemand zonder vaste woon- of verblijfplaats. Hij ziet er fris uit, met schone, nette kleren, en hij ruikt lekker, naar aftershave. Hij ís ook fris, want elke ochtend als hij wakker wordt is zijn eerste ritje dat naar de sportschool. Om te sporten en daarna te douchen. "Ik moet goed voor mezelf zorgen. Als ik dat niet meer doe, glij ik af. Dan is het gedaan met me. Dan ben ik écht een zwerver."

Want hij kan wel grapjes maken, dat hij de meest gespierde zwerver van Nederland is, maar evengoed barst hij in tranen uit over de uitzichtloze situatie waarin hij al een jaar zit. En dat hij écht niet meer weet wat de oplossing is. "Dan zeggen ze dat ik verder moet met mijn leven. Maar hóe dan? Ik woon in mijn auto, dat is toch geen leven?"

Pols verlamd na ongeluk

Hij belandde in deze penibele situatie door een relatie die vervelend eindigde. Het koophuis dat hij met zijn vriendin had in Uden, werd verkocht. Bergmans zag er geen cent van. Vermogen heeft hij dus niet. Ooit was hij loodgieter en servicetechnicus, maar na een motorcrossongeluk twaalf jaar geleden werd hij voor 100 procent afgekeurd. Voorgoed. Zijn pols is verlamd.

Bergmans krijgt een uitkering, iets meer dan 1300 euro. "Toen het over was met mijn vriendin heb ik me gelijk ingeschreven bij de de woningcorporaties. Inmiddels sta ik daar drie jaar op de wachtlijst. Dat is niks. De gemiddelde wachttijd om een huis te krijgen, is vijftien jaar. Ik reageer overal op hoor, maar ik word het nooit. Je hebt ook loothuizen waar die inschrijftijd niet uitmaakt, maar dat is eens in de drie maanden of zo, dat er één voorbijkomt. En daar reageren tweeduizend mensen op."

Sociale huur is voorlopig dus geen optie. Maar ook huizen in de vrije sector kan Bergmans op zijn buik schrijven. "Ik heb geen hoog inkomen. Overal vragen ze inkomens, netto, die drie of vier keer zo hoog liggen als de huur. Daar kom ik dus ook nooit voor in aanmerking." Hij zoekt breed, in een hele grote straal om Uden heen. De markt voor antikraakwoningen is volgens Bergmans totaal ingestort, sinds veel panden door gemeenten geclaimd worden om er vluchtelingen in op te vangen. Ook flexwoningen gaan op inschrijftijd.

'Soms eet ik niet'

En dus heeft hij geen andere optie dan in zijn auto slapen. Met familie heeft hij door omstandigheden geen contact meer. Vrienden laten hem soms wel een nachtje bijkomen, maar daar voelt hij zich al snel te veel. "Het is psychisch heel zwaar om zo te leven. Ik heb inmiddels al op 10.000 woningen gereageerd en de moed zakt je in de schoenen. Ik vraag overal om hulp, maar die is er niet. Ik kan naar het Verdihuis voor een paar maanden, maar dan ben ik mijn postadres kwijt. Dat is nu bij de gemeente Maashorst. Maar als ik dan na twee maanden daar weer weg moet en er is niet opeens wél een huurhuis voor me, dan heb ik helemaal niks meer. Dan raak ik mijn uitkering kwijt."

Het Verdihuis, bedoeld voor de opvang van dak- en thuislozen in de regio, stelt om privacyredenen niet in te kunnen gaan op de situatie van Bergmans. De organisatie stelt wel dat mensen die daar worden opgevangen hun uitkering niet kwijtraken, maar dat zij juist worden geholpen met hun financiën. Ook worden er geen mensen uitgezet, al stelt het Verdihuis wel als voorwaarde dat er gezocht wordt naar vervangende woonruimte.

Hij soms wel een mooi uitzicht, dat dan weer wel. Foto: Richel Bergmans

Bergmans - zo zegt hij - heeft zijn uitkering broodnodig, ook als hij in zijn auto slaapt. "Het is fakking duur om in je auto te leven. Alleen al aan benzine ben ik 800 of 900 euro in de maand kwijt. Weet je hoe koud het is 's nachts? Ik moet de auto wel aan zetten af en toe, om te stoken. Ik eet kant-en-klaarmaaltijden maar wel een beetje gezond, want ik moet gezond blijven. En ik heb mijn telefoon en de sportschool. Ik ben bang dat ik daar straks mee moet stoppen. Ze worden binnenkort duurder, dan kan ik het écht niet meer betalen."

Het lukt Bergmans maar nét om niet in de schulden te komen. "Soms eet ik niet. Dan maken vrienden een bakje voor me of staat er opeens iets in de keuken van de sportschool, die hebben dat wel door."

Mannen met bivakmutsen bonzen op de ramen

Uitzicht op een oplossing is er niet en Bergmans zorgen groeien. "Kijk hier", zegt hij en hij laat zijn verlamde hand zien, die in een brace zit, met een doekje tussen zijn gevouwen vingers en de palm van zijn hand. "Wondjes. Ik ben als de dood dat het er meer worden. Ik moet echt goed voor mezelf zorgen, anders moet die arm eraf. Het is zó rot om in een auto te slapen. Je wordt een paar keer per nacht wakker. Je kan niet lekker liggen. En je wordt weggestuurd door de politie, want eigenlijk mag het niet. Ik heb ook al weleens gehad dat er twee mannen met bivakmutsen op mijn raam stonden te bonzen. Toen heb ik me muisstil gehouden en gingen ze gelukkig weg. Maar dit is echt niet goed voor je, het is écht overleven. En als er niet snel een oplossing komt, dan hoeft het voor mij niet meer."

Het is te zien dat zijn reserves op zijn. De sportschool heeft hij al gehad deze morgen. Hij gaat een stukje rijden, en dan even kijken bij een vriend die ging klussen aan zijn huis. En dan maar weer een plekje zoeken waar hij zijn auto die nacht neer kan zetten.

De gemeente Maashorst is gevraagd om een reactie, maar kan in het kader van de privacywet niet ingaan op individuele gevallen.

In de buurt van een appelboomgaard had de kweker 's ochtends wat appels voor hem achtergelaten. Foto: Richel Bergmans