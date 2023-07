Topdrukte in ziekenhuis door festivalgangers

Het drugs- en drankgebruik van festivalgangers rijst de pan uit. De spoedeisende hulp van het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis in Tilburg moet tijdens grote festivals met een bezetting draaien die gelijk staat aan carnaval en de jaarwisseling. 'Ze spelen zelf voor apotheek.'

Je gaat naar een festival en neemt ketamine, gewoon omdat het kan. Als je het idee hebt dat je wel erg hard gaat, pak je GHB om wat relaxter te worden. Erg sloom geworden? Een xtc-pilletje pept je vast wel weer op.

Dennis Ellenbroek weet soms niet wat hij meemaakt in deze 'perfecte storm voor oververhitting'. De intensivist van het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis (ETZ) ziet festivalgangers zelf 'voor apotheek spelen', alsof het de normaalste zaak van de wereld is.

Het Tilburgse ziekenhuis wordt tijdens grote festivals in de regio overspoeld met feestgangers die te veel, de verkeerde of verschillende drugs tegelijk hebben gebruikt. Soms in combinatie met alcohol. Precieze cijfers ontbreken omdat incidenten nu nog niet goed worden geregistreerd, maar de artsen en verpleegkundigen in de vuurlinie - zoals Ellenbroek - weten maar al te goed wat ze dit festivalseizoen met eigen ogen zien.

Veel patiënten uit buitenland

"Een meerderheid gebruikt gelukkig niet, maar het lijkt wel alsmaar normaler om drugs te nemen", constateert Bianca Drinkwaard, SEH-arts op de spoedeisende hulp van het ETZ. "Onze boodschap: dat ís niet normaal. Ik zie hier twintigers binnenkomen met een gekookt brein, die 44 graden koorts hebben. Het brengt zo veel schade toe. En in sommige gevallen redden ze het niet." Nee, dat gebeurt niet iedere week. Maar al wel meer dan eens, alleen al tijdens dit lopende festivalseizoen.

Wat het ETZ vooral opvalt is het grote aantal patiënten uit het buitenland. Drinkwaard: "We gaan naar een festival in Nederland om daar eens in alle vrijheid drugs te kunnen gebruiken, denken ze. Zonder na te denken over de gevolgen."

Die zijn levensgroot. Voor de patiënten, voor (eventuele) nabestaanden, maar ook voor het ziekenhuis. "Soms zijn er zeven of acht zorgverleners bij één extreem geval betrokken, bijvoorbeeld bij oververhitting", zegt Marije van Velzen, SEH-verpleegkundige. "Die eerste uren gaan we er met volle kracht op af. Dat is fysiek zwaar, maar zeker ook mentaal."

Zeker als het verkeerd afloopt en ze een fitte twintiger de dood in zien glijden. 'Uw kind ging naar een feestje - en kwam nooit meer terug'. "En na zo'n ingreep van een paar uur kom je terug op een ontplofte afdeling, waar de gewone spoedzorg ook gewoon doordraait."

Je kunt je dealer niet op z'n blauwe ogen geloven

Gebruikers zijn veelal onwetend, zeggen de medisch specialisten van het ETZ. Ellenbroek: "Je weet niet wat je neemt. De ene keer is de concentratie veel hoger, een andere keer de samenstelling net even anders." Ofwel: je kunt je dealer echt niet op z'n blauwe ogen geloven. "Drugs zetten je hele lichaam in de allerhoogste versnelling. Je hartslag en bloeddruk schieten omhoog, je temperatuur stijgt, je spieren spannen aan."

Ellenbroek werkt zelf ook op festivals, waar tegenwoordig 'halve ziekenhuizen' met EHBO'ers, verpleegkundigen en gespecialiseerde artsen worden opgetuigd. "Die zitten soms vol, met tientallen tegelijk." Stuk voor stuk patiënten die (overmatig) drank of drugs hebben gebruikt. Met kleine gevolgen als misselijkheid en hoofdpijn tot festivalgangers die zo onrustig zijn dat ze moeten worden 'platgespoten'.

Drinkwaard: "De druk wordt op deze manier zoveel mogelijk weggehouden bij ziekenhuizen. Wij zien hier 'alleen' nog maar de extremen."

En daar heeft het ETZ al de handen vol aan. Veelzeggend genoeg draait de 'spoed' van het Tilburgse ziekenhuis met een festivalbezetting als er grote festivals in de regio zijn. De inzet is dan gelijk aan voor de ziekenhuiszorg extreem drukke dagen als de carnavalsperiode of de jaarwisseling. "De uren na festivals zijn ook berucht, als mensen totaal onder invloed naar huis gaan en met de fiets of auto een ongeluk krijgen."

Dat zijn ook mede de momenten waarop alcohol door comazuipen 'voor veel ellende' zorgt in het ziekenhuis. "Dat is minstens zo ontwrichtend als drugs."

Bijkomend probleem is agressief gedrag van drugsgebruikers, die in veel gevallen totaal niet voor rede vatbaar zijn. "Zes beveiligers, twee verpleegkundigen en een spuit met slaapmiddelen in de bil om rustig te worden", put Ellenbroek nog maar eens uit de ziekenhuispraktijk van zomaar een zaterdagavond. "Dat moeten we niet normaal gaan vinden."

Festivalgangers zorgen voor topdrukte bij het ETZ in Tilburg. Foto: Getty Images