C2000 bedreigt politie én burgers, zegt inspectie

Hulpdiensten hebben een gevaarlijk verouderd communicatiesysteem, oordeelt de arbeidsinspectie. Jan Struijs, voorzitter van de Nederlandse Politiebond is niet verrast. 'Het is al zo vaak aangetoond.'

Dit artikel is afkomstig uit Trouw. Elke dag verschijnt een selectie van de beste artikelen uit de kranten en tijdschriften op NU.nl. Daar lees je hier meer over.

Een klopjacht op vuurgevaarlijke verdachten in het Brabantse Rijsbergen liep in maart uit de hand. Agenten dreigden tot schietschijf te worden omdat ze niet onderling konden communiceren − het zoveelste bewijs dat het landelijk communicatiesysteem voor hulpdiensten, C2000, falend was. De actie liep met een sisser af, het trio werd ingerekend, maar de politiebonden waren woedend. Ze vroegen de arbeidsinspectie om C2000 te onderzoeken.

Donderdag lekte het oordeel van de arbeidsinspectie naar C2000 uit. Het communicatiesysteem is zo gebrekkig, dat het een risico is voor de veiligheid van politie en burgers, luidt een van de conclusies. Communicatie binnen gebouwen is onmogelijk, net als in grote delen van het land. Het systeem is te snel overbelast en agenten worden onvoldoende geschoold in het gebruik. Pikant is ook de conclusie dat de politietop, die met dit systeem haar personeel de straat op stuurt, de arbeidsomstandighedenwet overtreedt.

'Dat heb ik vaker gehoord'

"Ik ben blij met de ferme taal die de inspectie gebruikt", zegt Jan Struijs, voorzitter van 's lands grootste politiebond. "Maar als je me vraagt of het snel opgelost wordt? Ja, minister Dilan Yesilgöz (justitie en veiligheid) zei, vlak voordat het kabinet viel, in de Tweede Kamer dat ze 'echt plannen aan het maken is voor een nieuw systeem' en ook naar een snelle oplossing voor de korte en langere termijn kijkt. Maar ze zei ook: de financiering is niet rond. Dat heb ik zo vaak gehoord, dan weet ik genoeg."

C2000, een van de grootste it-projecten van de overheid, startte in 1996, en is van meet af aan een bron van klachten. Honderden miljoenen zijn geïnvesteerd in aanpassingen en modernisering − maar de problemen bleven. "Eigenlijk is het een schande dat mijn mensen, maar ook de burgers, zo'n gevaar hierdoor moeten lopen. Terwijl informatie en communicatie voor hulpdiensten cruciaal zijn", zegt Struijs.

"Agenten zijn echt afhankelijk van actuele informatie. Je wilt toch weten, als je een pand moet betreden, of de bewoner vuurwapengevaarlijk is of zo." C2000 heeft nooit haar beloftes waargemaakt: naast spraak is ook het versturen van beeld gebrekkig, vervolgt Struijs. "Ondertussen is er wel een generatie agenten aangetreden die is opgegroeid met mobiele telefoons waarop echt alles kan. We weten dus wat technisch mogelijk is."

'Wat voor werkgever stelt zijn mensen bloot aan zulke risico's'

"Je kunt je afvragen wat voor een werkgever dit is, die zijn mensen blootstelt aan zulke risico's. Het falen van C2000 is ook al zo vaak aangetoond, in allerlei rapporten, door media of in Zembla-documentaires. En dat is tot nu toe altijd onvoldoende gebleken − echt een schande."

"Ik sluit niet uit dat we uiteindelijk bij de rechter zullen uitkomen. We schreeuwen immers al van meet af aan moord en brand. Je moet er toch niet aan denken dat er een écht grote calamiteit ontstaat, een grote overstroming bijvoorbeeld, en dat dan ook de andere hulpdiensten in actie moeten komen. Want ambulance, brandweer, marechaussee; ze maken allemaal gebruik van C2000."