Rechters willen piepkleine delicten achteraan de rij zetten

De rechtbank Gelderland is met het Openbaar Ministerie (OM) van Oost-Nederland in gesprek om voor 2024 nieuwe afspraken te maken over de afdoening van lichte, maar strafbare feiten. Dit om de druk op de rechtspraak verder te verminderen.

Opsporen en vervolgen zijn puur voorbehouden aan politie en OM, benadrukt de rechtbankpresident Van Leest. "Daar gaan wij rechters niet over." Maar toen hij begin dit jaar las dat politie en OM de kleine misdaad laten schieten, zette hem dat wel aan het denken. Want behalve een gebrek aan mankracht bij politie en OM, zijn ook extra strafrechters hard nodig. Ook omdat zaken zwaarder worden.

Intern hevelde Van Leest rechters over naar het strafrecht. "Dat had effect op andere rechtsgebieden. Zeker bij bestuursrecht zijn de achterstanden te hoog: daar heb ik wel buikpijn van. Mensen moeten nu veel te lang wachten op een uitspraak van de bestuursrechter, waardoor bouwprojecten stil liggen of horeca-uitbaters de vereiste drank- of horecavergunning maar niet krijgen."