Helft Veluwenaren vindt het 'te druk' in de regio

Is de Veluwenaar blij met het toerisme in zijn regio? De meeste Inwoners kunnen prima leven met de huidige bezoekersaantallen, omdat die zorgen voor meer horeca en winkels. Toch zijn er ook zorgen. 50 procent van de Veluwenaren geeft aan dat het zo langzamerhand 'te druk' wordt in hun regio.

Dit artikel is afkomstig uit de Stentor. Elke dag verschijnt een selectie van de beste artikelen uit de kranten en tijdschriften op NU.nl. Daar lees je hier meer over.

Veluwenaren zijn op dat moment (nog) overwegend positief over het toerisme in hun regio. De meerderheid (89 procent) geeft aan dat de miljoenen vakantiegangers en dagjesmensen die elk jaar deze kant opkomen de lokale economieën een boost geven. Ook denkt het gros (74 procent) dat er in hun dorp of stad meer horeca en winkels zijn, met dank aan de toeristische drukte.

Dat blijkt uit een inwonersonderzoek naar 'leefbaarheid, recreatie en toerisme op de Veluwe', dat is uitgevoerd in opdracht van de provincie Gelderland. In totaal hebben 1209 respondenten de enquête ingevuld. De deelnemers zijn afkomstig uit alle 21 gemeenten op de Veluwe.

Voordelen

De uitkomsten van het onderzoek laten dus zien dat de de meerderheid van de Veluwenaren van mening is dat de toeristische drukte vooral voordelen met zich meebrengt. 63 procent van de respondenten vindt bijvoorbeeld dat recreatie en toerisme bijdragen aan de instandhouding van de culturele identiteit en historische gebouwen.

Ook denkt een ruime meerderheid (58 procent) dat toerisme ervoor zorgt dat de ontwikkeling van publieke voorzieningen, zoals wegen en fietspaden, wordt gestimuleerd. Iets minder dan de helft (48 procent) van de ondervraagden vindt dat het de leefbaarheid ten goede komt, 19 procent is het oneens met die stelling.

Negatief effect op natuur

Maar een deel van de respondenten ziet ook nadelen. Maar liefst 76 procent is van mening dat de instroom van vakantiegangers en dagjesmensen een negatief effect heeft op de natuur. Ook vindt een flinke meerderheid (66 procent) dat het toerisme een negatief effect heeft op de mobiliteit, denk aan files en parkeerdrukte.

Hoewel bijna 60 procent aangeeft dat er op dit moment 'niet te veel en niet te weinig' bezoekers naar de Veluwe komen, denkt de helft van de deelnemers ook dat het inmiddels 'te druk' wordt.

Juiste balans

Herre Dijkema, directeur van Toerisme Veluwe Arnhem Nijmegen (TVAN), is blij met het onderzoek. "Wat deze resultaten naar mijn idee laten zien, is dat de meerderheid van de Veluwenaren vindt er op dit moment een juiste balans is. Er is dus nog nog geen sprake van 'Amsterdamse toestanden', waar het massatoerisme er toe heeft geleid dat de eigen inwoners het helemaal zat zijn."

Tegelijkertijd zijn er wel degelijk alarmsignalen, benadrukt Dijkema. "De helft geeft aan het 'te druk' wordt en een ruime meerderheid maakt zorgen over de natuur. Dat zijn geluiden waar we oog voor moeten hebben. Het zou dan ook mooi als dit onderzoek in de toekomst vaker wordt herhaald, zodat we weten hoe de publieke opinie op de Veluwe zich ontwikkelt."

Meer spreiding

De resultaten sluiten volgens Dijkema ook aan bij de eigen bevindingen van zijn organisatie. TVAN roept al geruime tijd dat moet worden voorkomen dat het té druk wordt op de Veluwe. Daarom moet volgens Dijkema worden ingezet op spreiding, zowel fysiek als in tijd.

"Daar is ook een rol voor ons weggelegd", zegt de TVAN-directeur. "Al langere tijd verzamelen wij data om inzicht te krijgen in de drukte en zo gericht te zorgen voor meer spreiding over de Veluwe. Dat is een langetermijnaanpak die we samen met gemeenten en ondernemers oppakken."

"Je kunt dit vraagstuk niet blind overlaten aan de markt. Want ik verzeker je dat het dan alleen maar drukker wordt op plekken waar het nú al razend druk is. En dan is het snel gedaan met het draagvlak onder inwoners."