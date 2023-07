Familie Vos wordt bedreigd maar weet niet door wie

Wie gooide nu al twee keer stenen naar de woning van de familie Vos in Nuenen? Geen ruzies, geen conflicten, niet politiek actief, dus wat is de reden achter de bedreigende incidenten? 'Het geeft een enorm gevoel van onveiligheid.'

Het zijn zware stenen, want de jongens hebben beide handen nodig om ze te tillen. Bewakingscamerabeelden tonen hoe vorige week donderdagochtend rond 2.00 uur een jongen met donkere helm en een jongen met grijze hoody over het pad naar de woning aan Oudenstein in Nuenen rennen. Een voor een gooien ze een flinke kei met twee handen naar het raam net buiten beeld. De gooier met helm botst in zijn haast om te vluchten tegen z'n maat en valt half in de struiken.

Acht kilo wegen ze per stuk. De eerste kei vernielt de eerste laag van het dubbele glas van het raam aan de zijkant van het huis, de tweede vliegt er helemaal doorheen. Zes weken eerder - in de nacht van 5 op 6 juni - waren de daders minder succesvol. Toen haalde de steen het woonkamerraam niet maar vernielde een bankje voor de woning. Het lukte de daders bij het zijraam vervolgens alleen om de eerste laag stuk te gooien.

Ook politie tast nog in duister

"Het raam was net vervangen", zegt bewoner Henno Vos. Hij woont op het adres met zijn vrouw en nog een van hun twee zoons. "We hebben werkelijk geen idee waar het vandaan komt. Het geeft een enorm gevoel van onveiligheid."

Dat bewoners na een bedreiging bezweren niet te weten uit welke hoek de agressie komt, is niet uniek. Het is geen informatie waar je mee te koop loopt. Maar bronnen binnen de politie melden dat de reden achter de incidenten echt onduidelijk is.

Kan het een vergissing zijn? De politie sluit dat niet uit. De recherche neemt de zaak serieus onder de loep. "Er is inmiddels al behoorlijk wat werk in verzet en we doen er actief onderzoek naar", is het enige wat een politiewoordvoerder kwijt wil over de zaak. Naar verluidt heeft de recherche nog geen heel concreet vermoeden, maar richt een van de scenario's die voor de zekerheid wordt onderzocht zich op een buurtgenoot: de Nuenense wethouder Sandor Löwik.

Die woont vlak bij de familie Vos. Al heeft die met onderwerpen als maatschappelijk vastgoed, duurzaamheid en sport ogenschijnlijk geen portefeuille bomvol risicovolle onderwerpen. De gemeente Nuenen heeft dat scenario onderzocht. 'We geloven niet dat de wethouder het eigenlijke doelwit is', aldus een woordvoerder in een schriftelijke reactie.

Het echtpaar Vos in hun woning achter het kapotte raam. Foto: DCI Media

Er zijn beelden van het incident van vorige week, opgenomen door de camera die Vos na de eerste vernieling aan zijn woning heeft gehangen. Wonderbaarlijk genoeg lijken de daders daar geen oog voor te hebben gehad. Onkunde? Jeugdige overmoed? Ze schermden hun gezichten amper af tijdens het gooien en zijn daardoor redelijk goed zichtbaar. De camera legde ook een handlanger vast. In het nabijgelegen speeltuintje wacht een derde persoon die samen met het stenen gooiende duo vlucht.

Aantal namen genoemd

De twee daders gaan inmiddels rond op sociale media. Vos had in een noodkreet de beelden van het incident gedeeld op Facebook. "Burgerlijke ongehoorzaamheid", noemt hij het. Er zijn al wat namen genoemd, 'met name eentje'.

Voor de zekerheid hing Vos een straatnaambord op de gevel, om de stenengooiers duidelijk te maken op welk adres ze het gemunt hebben en de kans op een vergissing te verkleinen. "Want voor je het weet stappen ze binnen. Ik wil alles doen wat nodig is om deze nachtmerrie te laten stoppen. Ik hoop dat mensen zich melden bij de politie als ze weten wie deze jongens zijn, eventueel anoniem."