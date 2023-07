Toeslagenmoeder is het helemaal zat en klaagt de staat aan

Ze voelt zich keihard gepakt door de Belastingdienst. En waarom? Een goed antwoord op die vraag kreeg Marloes van Dam (38) uit Groenlo nooit. Dus sleept ze de Nederlandse staat voor de rechter. 'Ik wil weten waarom mij dit is aangedaan.'

Marloes van Dam is een van de vele slachtoffers van het toeslagenschandaal. De moeder van twee kinderen (nu 14 en zeven jaar oud) vroeg in 2009 kinderopvangtoeslag aan voor haar oudste zoon. Vijf jaar later werd ze ineens bestempeld als fraudeur en moest ze duizenden euro's terugstorten.

Zittend aan haar keukentafel in Groenlo bladert Van Dam door hele stapels papier. Dit is haar dossier, opgesteld door de Belastingdienst. Maar het antwoord op die ene vraag: 'waarom ik?' kan ze niet vinden.

"Moet je kijken", zegt ze. "De informatie die ik heb gekregen, is verre van compleet. Er zitten talloze witte vellen in, hele stukken tekst die afgelakt zijn en pagina na pagina met alleen maar computertaal. Dit is toch geen dossier."

Dus heeft Van Dam de staat voor de rechter gedaagd. "Ik wil mijn hele dossier kunnen inzien. Is dat zo'n gekke vraag?" Volgens de Belastingdienst heeft de inwoner van Groenlo voldoende informatie gekregen. Maar daar neemt Van Dam geen genoegen mee. Zij wil de onderste steen boven hebben. "Ik wil zien waarom mij dit is aangedaan. Ook om het te verwerken."

13.000 euro

Uit het niets kreeg Van Dam in 2013 te horen dat ze 13.000 euro moest terugbetalen. Die had ze gekregen als toeslag, maar dat was onterecht zo oordeelde de Belastingdienst. "Dat moest en zou ik terugbetalen." Maar dat bedrag had ze helemaal niet. En dus waren de gevolgen enorm.

"Ik was het ene gat met het andere aan het opvullen. Ik raakte zwaar in de schulden. Ik had een baan en wilde gaan studeren, maar dat liep allemaal mis." Haar leven stortte letterlijk in. Haar relatie ging uit en ook een volgende relatie liep stuk.

Dieptepunt was het moment dat haar zoon uit huis geplaatst werd. Van Dam had hulp aangevraagd omdat ze de zorg voor haar zoon, die adhd heeft, niet meer aankon, maar dit was nooit de bedoeling.

"Het is dat de gemeente Den Haag in 2018, waar ik destijds woonde, de stopknop heeft ingedrukt, anders had ik hier nu niet meer gezeten", zegt ze met trillende stem. "Ik kon mijn huur niet meer betalen en dreigde dakloos te worden. Ik zag het allemaal niet meer zitten. Dat kon dankzij de gemeente voorkomen worden."

Onterecht weggezet als fraudeur

De erkenning dat al dit leed haar onterecht is aangedaan, volgt pas jaren later. De omvang van het toeslagenschandaal is pas de laatste jaren duidelijk geworden. Van Dam blijkt net als duizenden andere Nederlanders onterecht weggezet te zijn als fraudeur. "Waarom ik destijds aangemerkt ben als fraudeur? Ik heb nog altijd geen idee. Het enige dat nu wel duidelijk is, is dat het niet klopte.

Marloes van Dam heeft haar leven weer deels op de rit, maar werken kan ze nog niet. Foto: Jan van den Brink

Inmiddels heeft Van Dam haar leven weer deels op de rit. Ze woont in Groenlo met haar nieuwe liefde en haar twee zoons. "Die verhuizing is echt heel belangrijk voor het gezin geweest. Het heeft mij en mijn kinderen de energie gegeven er weer voor te gaan. Want we zijn er nog lang niet."

Werken kan Van Dam bijvoorbeeld nog niet. "Ik ben psychisch hard getroffen door alle ellende. Hier krijg ik hulp voor, maar ook hierbij geldt dat het inzien van mijn volledige dossier belangrijk is. Zonder op alle vragen een antwoord te krijgen, kan ik het niet afsluiten."

Mocht de rechter meegaan in haar eis tot volledige inzage, dan kan het verstrekkende gevolgen hebben voor alle ouders die getroffen zijn door het toeslagenschandaal, zegt Van Dam. Zover is het echter nog niet. Afgelopen woensdag oordeelde de rechter dat Van Dam eerst weer in gesprek moet met de Belastingdienst.

"Ik mag een hele lijst met vragen opstellen die de Belastingdienst voor 10 september beantwoord moet hebben. Maar eigenlijk heb ik maar één verzoek: geef me mijn volledige dossier. Ik moet vragen naar iets waarvan ik het bestaan niet weet. Hoe kan ik dan gerichte vragen stellen? En hoe kan ik, op basis van dit dossier, zien dat mijn schadeafhandeling goed is verlopen?"

Dat er dingen ontbreken, dat weet ze wél zeker. Die heeft ze namelijk terug kunnen vinden in haar eigen administratie.

Stekende opmerkingen

In haar strijd tegen de overheid wordt ze bijgestaan door advocaat Kees-Pieter Dekker. "Het is toch niet uit te leggen dat je als burger geen inzicht krijgt in je eigen dossier? Dat gaat immers over jou als persoon. Dan moeten er wel zwaarwegende redenen zijn", liet hij voor de zitting weten.

Inmiddels is duidelijk dat het volgens de Belastingdienst vooral een personeel probleem is. "Mij is toegezegd dat ik inzicht ga krijgen. Maar dat kan nog jaren duren", zegt Van Dam. "Ze hebben het over te weinig mankracht. Ook verwijten ze me dat ik wil voorkruipen. Dat ik ervoor zorg dat andere getroffen ouders langer moeten wachten omdat mijn verzoek voorrang moet krijgen."

Die opmerkingen steken haar. "Waar hebben we het over? Op basis van mijn dossier is toch ooit besloten dat ik een fraudeur ben? Dan bestaat dat dossier toch? Geef me daar dan inzicht in."

Waarom de Belastingdienst dit verzoek niet direct inwilligt? "Voor mij is het een raadsel. Misschien zijn ze bang dat er een beerput opengaat? Juist omdat je met zoveel onzekerheid zit, is het gissen naar de reden."

Als de Belastingdienst voor 10 september geen goed inzicht gegeven heeft, zet Van Dam haar zaak voort. "En ik hoop ook dat andere getroffen ouders hetzelfde doen. We moeten hier geen genoegen mee nemen", besluit ze