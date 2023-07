Topvrouw Britse bank stapt op na rel over weren Nigel Farage

Delen via E-mail

Delen via LinkedIn

Delen via Twitter

Delen via Facebook

Delen via WhatsApp

De Britse rijkeluisbank Coutts, waar ook koning Charles bankiert, verslikte zich in een poging om de rechtspopulist Nigel Farage te dumpen als rekeninghouder.

Dit artikel is afkomstig uit Trouw. Elke dag verschijnt een selectie van de beste artikelen uit de kranten en tijdschriften op NU.nl. Daar lees je hier meer over.

Het internetfilmpje waarmee het allemaal begon was typisch voor Nigel Farage. De radicaal-rechtse Britse oud-politicus, bekend van zijn campagne voor de Brexit, onthulde eind vorige maand in een zes minuten durende video dat zijn bank hem heeft laten weten dat zijn rekeningen gesloten zullen worden. Volgens Farage voerde de bank niet nader omschreven 'commerciële redenen' aan voor de sluiting. Maar hij sprak het vermoeden uit dat hij werd gedumpt vanwege zijn politieke overtuigingen.

Hij vertelde inmiddels ook zeven andere banken te hebben benaderd om nieuwe rekeningen te openen, maar dat die hem allemaal weigerden. "De gevestigde orde probeert mij te dwingen om het Verenigd Koninkrijk te verlaten door mijn bankrekeningen te sluiten", aldus Farage. "Dit is serieuze politieke vervolging."

Britse bovenlaag

De financiële instelling die van Farage af wilde, bleek de chique private bank Coutts, een instituut in de door klasse geobsedeerde Britse bovenlaag. Om er te mogen bankieren moet je minstens 3 miljoen pond (3,5 miljoen euro) op je rekening hebben. Onder anderen koning Charles is er klant.

Het bankconcern NatWest, waartoe Coutts behoort, gebruikte vervolgens zijn contacten in de media om zich te verweren. Op een liefdadigheidsdiner suggereerde NatWest-topvrouw Alison Rose tegen een BBC-journalist dat Farages rekeningen louter werden gesloten omdat hij er te weinig geld op had staan. Wat de omroep vervolgens keurig meldde in een bericht.

Maar Farage liet niet los. Hij wist een 36 pagina's tellend dossier over zichzelf van Coutts te bemachtigen en stapte ermee naar rechtse kranten als de Daily Mail en The Daily Telegraph en het conservatieve tv-kanaal GB News, waar hij zelf een programma heeft. Uit de interne stukken van Coutts, waaronder notulen van een vergadering eind vorig jaar, blijkt dat de bank wel degelijk om zijn uitlatingen van hem af wilde.

'Xenofoob en racist'

De bankiers maakten zich zorgen over de reputatie van Farage als 'xenofoob en racist'. Volgens hen paste het niet bij hun 'inclusieve organisatie' om hem als rekeninghouder aan te houden. Zo werd er met afgrijzen op gewezen dat Farage anti-racisme-activisten eens had vergeleken met de Taliban.

De BBC zag zich daarop gedwongen excuses aan te bieden aan Farage. Het eerdere bericht over zijn tekortschietende tegoeden was 'onvolledig en onjuist', gaf de omroep toe. En de zaak groeide uit tot een serieuze politieke kwestie over vrijheid van meningsuiting.

Daarbij speelde ook een rol dat NatWest tijdens de financiële crisis in 2008 nog met zo'n 20 miljard pond (23 miljoen euro) aan belastinggeld overeind werd gehouden. Ruim 38 procent van de aandelen van NatWest is nog altijd in handen van de staat.

In reactie op alle ophef kondigde de Conservatieve regering van premier Rishi Sunak vorige week regels aan die klanten beter moeten beschermen tegen discriminatie door banken. En Sunak oefende druk uit op NatWest-topvrouw Rose om op te stappen.

'Ernstige beoordelingsfout'

Na crisisberaad kondigde Rose in de nacht van dinsdag op woensdag inderdaad haar onmiddellijke vertrek aan. Daarbij ontkende ze betrokken te zijn geweest bij het besluit om Farage te weren. Maar ze erkende wel dat ze ten onrechte had gesuggereerd dat het puur een financieel besluit was geweest. 'Een ernstige beoordelingsfout', noemde ze dat.

Maar voor Farage is het nog lang niet genoeg. De radicaal-rechtse activist, die zelf jarenlang in de Londense financiële wereld werkte, grijpt de affaire aan om zich weer eens te presenteren als slachtoffer van een politiek-correcte elite. Volgen hem worden duizenden anderen eveneens door banken op ondoorzichtige gronden buiten de deur gehouden.

"Ik hoop dat dit een waarschuwing is voor de banksector", twitterde hij woensdag. "We hebben zowel culturele als juridische veranderingen nodig in een systeem dat op oneerlijke wijze vele duizenden onschuldige mensen heeft uitgesloten."