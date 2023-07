Wat heeft Koningsdag Rotterdam opgeleverd?

Het kostte een lieve duit en de beelden waren prachtig. Maar wat heeft Koningsdag in Rotterdam nu werkelijk opgeleverd? Een kersvers rapport, waar betrokkenen reikhalzend naar uitkeken, heeft opbrengsten in kaart gebracht - zowel financieel als sociaal.

Dit artikel is afkomstig uit het AD Rotterdams Dagblad. Elke dag verschijnt een selectie van de beste artikelen uit de kranten en tijdschriften op NU.nl. Daar lees je hier meer over.

Ze was toch best een beetje zenuwachtig, erkent Alice Vlaanderen. En dat terwijl de projectdirecteur van afgelopen Koningsdag in Rotterdam samen met haar team al was overladen met complimenten. Want wat was het toch een geslaagde dag geworden!

Onder een stralende zon trok de koninklijke familie door de stad; van de Afrikaanderwijk tot de Binnenrotte. Een ontmoeting met Rotterdammers van alle kleuren. Máxima droeg een Feyenoord-sjaaltje en Willem-Alexander zong mee met Lee Towers. Ondertussen had de stad zich in al haar glorie gepresenteerd, maar er was ook ruimte voor moeilijke gesprekken over bijvoorbeeld armoede en het slavernijverleden.

Twee miljoen

In de stad waren zo'n 200.000 mensen op het spektakel afgekomen, op de televisie keken er nog eens twee miljoen mee. Het was de duurste Koningsdag ooit (4 miljoen euro!), maar daar klaagde niemand meer over.

"Ja, ik had er na afloop wel een goed gevoel over. Maar toch is het spannend als het rapport uitkomt", zegt topambtenaar Vlaanderen. "Want je weet het nooit helemaal zeker. Wat zeggen de cijfers?"

Dure evenementen

Drie maanden later ligt het rapport er. Twee onderzoeksbureaus (Cigarbox en R2 Research) hebben een zogeheten 'impact rapportage' gemaakt. Dat doet de gemeente vaker bij grote en dure evenementen. Wat levert het feest eigenlijk op? Niet alleen financieel, maar ook in sociaal opzicht. En wat 'city marketing' betreft.

Wel, bezoekers en Rotterdammers gaven de Koningsdag gemiddeld een 8,2. En dat is een mooi cijfer voor een evenement, zegt Pieter Brouwer, directeur van Cigarbox.

Koning Willem-Alexander tijdens Koningsdag in Rotterdam. Het bezoek markeerde het tienjarig koningschap van Willem-Alexander. Foto: ANP

Ook werd de achtergrond van de bezoekers in kaart gebracht. "Daaruit blijkt dat het publiek erg divers was, qua leeftijd, opleiding en culturele achtergrond. Als je aan eerdere edities van Koningsdag terug denkt, geeft dit een beeld van een traditioneel feest voor een vrij homogeen publiek. Dat wilde de gemeente Rotterdam deze keer anders, en dat is ook gelukt."

Helemaal niets

Volgens de onderzoekers heeft 38 procent van de Rotterdammers deelgenomen aan een van de Koningsdag-activiteiten. Aan de andere kant geeft een derde van de Rotterdammers (32 procent) aan er helemaal niets van te hebben meegekregen. "Dat is best wel een hoog percentage", zegt Brouwer. "Dan zie je dat lang niet iedereen wordt bereikt. Daar ligt wel een uitdaging. Aan de andere kant is het interessant om te zien wat er gebeurt met de Rotterdammers die wel hebben meegedaan."

Brouwer wijst erop dat er, in de Afrikaanderwijk bijvoorbeeld, ook blijvende positieve gevolgen zijn gemeten. "Tijdens Koningsdag gaven buurtbewoners aan dat ze nieuwe mensen hebben leren kennen en dat ze zich meer verbonden voelen met de buurt. Een maand later zijn we nog eens de wijk in gegaan. Toen gaf in Feijenoord nog steeds één op de vijf aan sinds Koningsdag beter contact te hebben met buurtgenoten. Er worden nieuwe sociale verbindingen gelegd."

Conto

Dan de financiën. De bezoekers hebben zo'n zes tot 7 miljoen euro gespendeerd, is de inschatting. Dit komt voornamelijk op het conto van de bezoekers van buiten Rotterdam, zo'n 100.000 mensen die speciaal zijn gekomen om de koninklijke familie te zien.

Vlaanderen is dus tevreden. "Zelf vind ik het belangrijkste dat de sociale binding is versterkt. Want 4 miljoen euro is veel geld, en het is de bedoeling dat het meer oplevert dan alleen een feestje. Volgens mij is dit een te rechtvaardigen investering geweest."

Koning Willem-Alexander, koningin Máxima met hun dochters Prinses Amalia en Prinses Ariane tijdens Koningsdag 2023 in Rotterdam. Foto: Brunopress