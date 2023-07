Kai (23) is een van de jongste buschauffeurs van Nederland

Bus zoekt chauffeur. Dat is geen variant op een populair tv-programma. Vervoersbedrijven zitten te springen om nieuw talent, maar jongeren staan niet te trappelen. Kai Klaassen (23) uit Zwolle snapt daar helemaal niets van. 'Dit is een droombaan.'

Dit artikel is afkomstig uit de Stentor. Elke dag verschijnt een selectie van de beste artikelen uit de kranten en tijdschriften op NU.nl. Daar lees je hier meer over.

E-mail van Kai Klaassen uit Zwolle. Of we geen verhaal willen maken over het vak van buschauffeur? Buschauffeur! Pardon? Waarom?

Omdat het het mooiste vak van de wereld is, reageert Klaassen, maar jonge mensen dat niet weten. En omdat er nu al te weinig buschauffeurs zijn en dat tekort de komende jaren snel groter wordt.

Zo kan het gebeuren dat we een paar dagen later met Klaassen aan tafel zitten. Hij is 23 jaar en daarmee een van de jongste buschauffeurs van Nederland.

Met pensioen

De gemiddelde leeftijd van buschauffeurs in Nederland ligt tussen de 55 en 60 jaar. In de komende jaren gaat meer dan 40 procent van de huidige chauffeurs met pensioen. Noodgedwongen vallen nu al ritten uit door gebrek aan chauffeurs.

Klaassen wist het al toen hij veertien jaar was. Een baan in het openbaar vervoer moest het worden. Eerst dacht hij serieus aan het vak van treinmachinist, ook door zijn hobby met modeltreinen, maar het vooruitzicht van vele uren alleen voorin de trein duwden hem een andere kant op.

Hij wil contact met reizigers. Een praatje maken. Als is het maar de opmerking 'een fijne dag', die hij tegen iedere reiziger zegt.

Machtig mooi

Op zijn 19de was hij buschauffeur en hij heeft geen dag spijt gehad. "Voor mij is dit de mooiste baan. Ik rij mensen van A naar B, naar hun werk, naar huis of naar leuke plekken. Dat geeft veel voldoening. Het besturen van zo'n grote machine is ook machtig mooi."

Waarom halen jongeren dan hun neus op voor dit vak? "Ik denk dat het onbekend is. Er is ook geen school voor. Meestal gaat de opleiding via de werkgever. Misschien denken ze ook wel: als het geen zware opleiding vraagt, zal het ook wel niets wezen."

Leuke mensen

Klaassen zegt dat het beeld dat mensen hebben van zijn beroep niet klopt. "Elke dag is anders: andere route, andere reizigers. Ik rij door de hele regio: van Harderwijk en Deventer, Barneveld, Dedemsvaart, Apeldoorn tot Amersfoort en Hoogeveen. Ik ontmoet leuke mensen, heb prachtig uitzicht. Vooral als ik over de Veluwe rijd, zoals tussen Wapenveld en Heerde, kan ik enorm genieten."

Vandaag rijdt hij vanaf het busbedrijf op industrieterrein Hessenpoort de lijndienst van Zwolle naar Deventer. Vertrek om 14.07 uur stipt. De eerste halte is meteen om de hoek. In Deventer stapt hij na een pauze over op de stadsdienst. De dag eindigt met een lijndienst van Deventer naar Zwolle. Om 19.50 uur is hij terug waar hij begon.

Oké, dan zal het wel slecht betalen? "Nee, echt niet. Ik heb een prima salaris. Ik verdien al meer dan mijn vader die vrachtwagenchauffeur is en mijn moeder die in de zorg werkt." De cao-schaal voor 'beginners' loopt globaal tussen de 2900 en 3700 euro bruto per maand.

Discobus

Klaassen begon bij een touringcarbedrijf in Dalfsen. Reed onder meer schoolreisjes en op discobussen, voor vervoer van jongeren uit plattelandsgemeenten naar grote feestzalen in de regio. In 2020 ging hij aan de slag bij Keolis en sinds december rijdt hij voor EBS op de RRReisbussen.

Die zijn grotendeels elektrisch. Als pure busfanaat is Kai ook gek van traditionele diesels. Hij rijdt daarom graag op de lange studentenbussen in Zwolle, die over een paar jaar elektrisch worden. "Dat is dubbel plezier. Grote bussen, diesel en tweehonderd reizigers aan boord."

Hij ziet en hoort vaak de reacties van reizigers: die chauffeur is echt jong zeg. "Komt omdat bijna geen chauffeur zo jong is. Dan valt het op." Vanaf je 17de mag je op rijles. Dan kun je voor je 19de als chauffeur aan de slag.

Dasspeld

Klaassen neemt zijn werk serieus. Daar past in zijn ogen goede kleding bij. "Ik draag altijd een stropdas als ik werk, met een dasspeld."

- Foto: Frans Paalman

Die speld heeft hij zelf laten maken. Hij wil ook alles weten over de bussen en de routes die ze rijden. "Collega's noemen me de busnerd. Ik geniet er gewoon van. Elke dag opnieuw."

Vervoersbedrijven kunnen nieuwe chauffeurs goed gebruiken. EBS heeft tientallen vacatures in deze regio, de meeste in Apeldoorn en Zwolle. Als er jongeren of anderen zijn die nu denken: misschien is het ook wat voor mij? Wat dan? "Laat ze gaan kijken. Op de website van vervoersbedrijven. In de bus zelf. Kijk wat een chauffeur doet. Dat heb ik ook maanden gedaan. Daardoor wist ik het helemaal zeker: dit wil ik."

Betekent dit een leven lang op de bus? Klaassen aarzelt. "Misschien maak ik ooit nog een keer de overstap naar de trein. Ergens blijft het vak van machinist ook wel trekken."

Kai Klaassen Foto: Frans Paalman