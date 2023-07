Wilma stond doodsangsten uit in schietpartij met aannemer

Ze was het middelpunt van een krankzinnige schietpartij in haar voortuin. Wilma Lynch (57) stond doodsangsten uit toen ze onder vuur werd genomen door haar dronken aannemer. Dit is haar verhaal.

Hier gaat ze sterven. De gedachte schiet door het hoofd van Lynch als ze op 9 december tegenover haar woedende aannemer komt te staan. Hij houdt de Rotterdamse onder schot en dreigt haar 'kapot te schieten'.

Minutenlang staat Lynch doodsangsten uit. "Ik keek zo de loop in en wachtte tot de kogels zouden komen. Mijn leven flitste voorbij. Ik was mijn naasten al aan het groeten."

Maar Lynch weet uit haar benarde positie te ontsnappen en slaat de aannemer, Rene P. (52), meerdere keren met een baksteen. Daarna komen twee stratenmakers tussenbeide en lijkt P. af te druipen. Totdat hij zich omdraait en tien keer de trekker van zijn luchtbuks overhaalt. Twee onschuldige stratenmakers worden geraakt.

Eerder deze maand hoort P. in de rechtbank van Rotterdam zes jaar cel tegen hem eisen. De aanklager neemt het hem zeer kwalijk dat hij op klaarlichte dag drie slachtoffers, onder wie dus de stratenmakers die juist de ruzie hadden geprobeerd te sussen, onder vuur heeft genomen. P. betuigt spijt.

Lynch volgt de zitting op afstand. Het lijkt haar niet verstandig om een ruimte te delen met de man die haar leven voorgoed op z'n kop heeft gezet vanwege een klusrekening.

Want dat is waar het op 9 december allemaal om draait. Lynch en P. hebben al langer een conflict over de bouwkosten: de aannemer vraagt om meer geld, terwijl de Rotterdamse eerst wil weten wat P. precies met haar aanbetaling van 10.000 euro heeft gedaan.

's Ochtends laat P. een 'dreigende' voicemail achter. Lynch speelt het bericht af en belt de aannemer terug. Dat gesprek escaleert en P. zou hebben gedreigd zijn opdrachtgeefster neer te schieten.

Later die ochtend belt Lynch meermaals met P. om te vragen 'waar hij blijft'. "De politie bellen? Dat is niet eens in me opgekomen. Ik heb een pittige jeugd gehad en schrik niet zo snel. Ik ben een vechtersbaasje. De dreiging wilde ik zo snel mogelijk elimineren."

Rond het middaguur komt de aannemer alsnog. Hij heeft 'zes, zeven of acht' bier op en voelt zich 'aangeschoten', verklaarde hij tijdens de rechtszaak. Als hij naar zijn luchtbuks grijpt, gaat het mis.

De gebeurtenissen van 9 december hebben Lynch beschadigd, zegt ze. Zo heeft ze PTSS opgelopen en mag ze van haar artsen niet meer werken. Bovendien ligt haar grote droom - de bouw van zorgappartementen naast haar woning in Rotterdam-Overschie - stil.

Alles is anders, vertelt ze. "Ik mis mijn werk, mijn inkomsten, mijn vrijheid. Ik ben afhankelijk geworden van mijn kinderen en dat is de omgekeerde wereld."

Sinds de schietpartij zegt Lynch moeite te hebben met het vinden van een aannemer. Heel Nederland heeft immers kunnen lezen wat in háár tuin is gebeurd. "Ik sta onterecht als wanbetaler te boek. Ik ben guilty until proven innocent. Terwijl híj een rommeltje van zijn administratie heeft gemaakt. Het was puur nattevingerwerk."

En dat ze een machete zou hebben - P. heeft dit meermaals beweerd - is volgens haar onzin. Wel bezit ze een houwer - een soort kapmes - van haar oma. "Die gebruikte ze om in tuinen te werken. Een voor mij heel bijzonder erfstuk."

'Laat hem maar verslavingsvrij worden'

Donderdag krijgt P. het vonnis te horen. Lynch hoopt niet per se op een snoeiharde straf, vertelt ze. "Je kan iemand jarenlang in de gevangenis stoppen, maar ooit komt hij weer buiten. Laat hem maar een paar flinke sessies krijgen waarin hij zichzelf blootgeeft en verslavingsvrij kan worden. Daar heeft de maatschappij veel meer aan."

Zelf is ze strijdbaar. "Ik neem dit mee in mijn rugzak en zal hiervan leren. Ik weet zeker dat ik drie keer zo hard terugkom."