Vierdaagseloper laat poepbroek in voortuin achter

5.00 uur, vrijdag 21 juli. Op de Wedren in Nijmegen beginnen lopers aan de slotdag van hun Vierdaagse. Buurtbewoonster Mieke is toevallig even wakker als haar telefoon trilt. Alarm van de voordeurcamera. Er staat een man in de tuin. Ze schrikt. Trekt hij nou zijn broek omlaag?

Dit artikel is afkomstig uit de Gelderlander. Elke dag verschijnt een selectie van de beste artikelen uit de kranten en tijdschriften op NU.nl. Daar lees je hier meer over.

Mensen die vlak bij de Wedren wonen zijn wel wat gewend. In Vierdaagsetijd geldt hun buurt als epicentrum van wandelend Nederland. De mars start en finisht hier. Dat betekent een week vol wegafsluitingen, muziek en mensenmassa's. Gezelligheid ook. Omwonenden stellen zich op van alles in. Maar niet op wat Mieke* vrijdagnacht op haar stoep ziet gebeuren.

Zelf kan ze het ook amper geloven. De Nijmeegse is net voor 5.00 uur even uit bed om haar kind te troosten, als ze meerdere meldingen op haar telefoon ziet. De voordeurcamera heeft een paar minuten terug beweging geregistreerd. Op de opgeslagen beelden ziet ze iemand haar voortuin binnenstappen. Even denkt ze dat de man - korte broek, rugzak, stevige stappers - het op een fiets heeft gemunt. Maar nee.

"Hij trok zijn broek uit en stond ineens in blote kont voor ons huis. Schijnbaar had-ie in zijn broek gepoept. Je ziet hem heel rustig een T-shirt pakken om zijn billen af te vegen. Gadverdamme, dat meen je toch niet."

Stinkend en vol vliegen

Na een paar minuten loopt de man het beeld uit. Hij gaat richting Wedren, een paar 100 meter verderop. Mogelijk maakt hij zich op voor een glorieuze entree op de Via Gladiola later deze vrijdag. Mieke kruipt terug in bed met de vraag wat ze in haar voortuin zal aantreffen als het weer licht is.

Het antwoord blijkt te stinken en vol vliegen te zitten. De nachtpoeper heeft zijn boodschap in de tuin achtergelaten. Naast de niet-gestolen fiets liggen zijn vuile onderbroek en het T-shirt dat als wc-papier is gebruikt. Miekes vriend moet in de weer met handschoenen en kokend water. "Te ranzig voor woorden."

Aangifte doen? Mieke en haar vriend laten het idee net zo snel varen als het bedacht is: de politie heeft wel wat beters te doen. Wel besluiten ze de beelden op videowebsite Dumpert te zetten. Ze willen het niet persoonlijk maken - en vertellen hun verhaal daarom ook anoniem - maar hopen wel een breder punt aan te kaarten.

"Dat iemand hoge nood heeft, snap ik nog", zegt Mieke. "Maar ruim op zijn minst je eigen rotzooi op. Dit gaat over een gebrek aan respect en goed fatsoen."

Aanwonenden van het Vierdaagse-parcours in Brakkenstein protesteren al jaren tegen wildpoepers in hun buurt. Foto: Eigen foto

Marsleider: 'Plaatsvervangende schaamte'

Dat is ook hoe de organisatie van de Vierdaagse erover denkt. Het wandelevenement probeert het aantal wildpoepers en -plassers sinds vorig jaar al terug te dringen met een gerichte campagne. "Wij roepen deelnemers op zoveel mogelijk gebruik te maken van toiletten op de Wedren en langs de route", zegt een woordvoerder.

Op basis van zijn kleding en vaste pas lijkt de 'Wedren-wildpoeper' eerder een loper, dan een feestvierder. Zeker is dat niet, maar wat marsleider Henny Sackers betreft doet het er ook weinig toe. "Dit gaat niet over de Vierdaagse, maar over een gebrek aan beschaving", zegt hij. "Ik kan niet anders dan met plaatsvervangende schaamte naar deze videobeelden kijken."

*Mieke is een gefingeerde naam. Identiteit en exacte woonplaats zijn bij de redactie van de Gelderlander bekend

Had jij deze Vierdaagse ook last van wildpoepers of - plassers? Laat het weten via mail aan d.rieken@gelderlander.nl

De resten van het 'toiletbezoek' vrijdagochtend, in de voortuin bij omwonenden van de Wedren in Nijmegen. Foto: Eigen foto