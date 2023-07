Overdinkel is een hotel rijker, maar niet voor mensen

Ze groeide op tussen de dieren en hoopte stiekem om daar op een dag haar werk van te maken. Met de opening van het Kattenhotel De Klimhoeve is voor Nicole Niemeijer een droom in vervulling gegaan. 'Een kat werd opgehaald, maar liep meteen weer terug naar de hotelkamer.'

Dit artikel is afkomstig uit Tubantia. Elke dag verschijnt een selectie van de beste artikelen uit de kranten en tijdschriften op NU.nl. Daar lees je hier meer over.

Lang stond er op het erf van de familie Niemeijer in Overdinkel een oude houten schuur. Zonder daadwerkelijke functie, in vervallen staat. Wie nu op diezelfde plek kijkt, die ziet een hotel. Geen normaal hotel, maar een hotel speciaal voor katten. "Ze worden hier in de watten gelegd", zegt Niemeijer. Vorige week ontving ze de eerste gasten.

Voor elk type kat is er een ruimte beschikbaar. Er zijn twee groepsverblijven (met buitenverblijf) waar de verschillende 'gasten' met elkaar kunnen spelen. Maar ook twee privéverblijven, voor katten die liever op zichzelf zijn. Niemeijer: "Elke kat is anders. Het kan zijn dat een oude of rustige kat liever niet in een verblijf zit met katten die heel actief zijn."

Vloerverwarming

Het ontbreekt de bezoekers tijdens het verblijf aan niets. Zo staat in de koudere maanden de vloerverwarming aan en bij warm weer worden de verblijven gekoeld. En overal staan spullen waar de katten mee kunnen spelen of in kunnen uitrusten. "We hebben geprobeerd om zo verantwoord mogelijk te bouwen. Waar het kon hebben we spullen gebruikt die ergens anders niet meer nodig waren. Maar de verblijven voor de katten, die zijn natuurlijk gloednieuw."

Collega's

In haar zoektocht naar ideeën ging Niemeijer op bezoek bij reeds bestaande kattenhotels in Nederland. "Niet bij de concurrentie, maar bij de collega's. Zo zie ik dat. Ik werd overal te woord gestaan, was overal welkom. Je hebt je eigen ideeën, maar door op andere locaties te kijken kom je altijd weer dingen tegen waar je zelf nog niet aan had gedacht."

Goed signaal

De telefoon gaat. Een minuutje later keert Niemeijer terug. "De volgende gasten", zegt ze met een knipoog. Via via stromen de boekingen binnen. "De eerste reacties zijn goed. Zo kwam een vrouw haar kat Sam na een weekendje weg weer ophalen, maar die liep meteen terug naar de hotelkamer. Een goed signaal, lijkt me. De baasjes hebben vakantie, maar de katten ook."

Proefslapen

Wie zijn of haar kat niet graag zomaar achterlaat, zonder te weten of die het fijn vindt in zo'n hotel, is er de mogelijkheid om drie nachten proef te slapen. "Ik moet heel eerlijk zijn: ik luister meer naar de kat zelf dan naar de baasjes. Zo kijken we naar eet- en drinkgewoontes. En of de kat zich fijn voelt in het hotel. Als na een paar dagen blijkt dat het niet werkt, dan werkt het niet. Dan zijn we daar ook eerlijk over."

In de watten

De verblijven worden, ook 's nachts, in de gaten gehouden middels camerabewaking. En de rookmelders zijn verbonden met het woonhuis. Mocht er wat aan de hand zijn, dan heeft Niemeijer dat meteen in de gaten. "Er kunnen zo'n twintig katten tegelijkertijd bij ons verblijven. We willen er geen personeel bij aannemen, we doen het hier zelf, met ons eigen gezin. Groter dan dit wordt het niet. Voor ons is het belangrijkste dat de katten het fijn hebben. Wij leggen uw katten graag in de watten."

De twee privéverblijven in Kattenhotel De Klimhoeve. Deze kunnen ook geschakeld worden tot een groter privéverblijf. Foto: Annina Romita

Een tevreden hotelklant. Foto: Annina Romita