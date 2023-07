Dringende oproep aan ouders op het strand: 'Let op je kind'

Op warme dagen spreekt de reddingsbrigade veel ouders aan: leg die telefoon weg en let op je kind. Het gevaar van zwemmen in open water wordt nog te vaak onderschat. In 2022 verdronken 73 Nederlanders, kinderen én volwassenen in Nederlandse wateren. 'Gebruik je verstand als je te water gaat', is de boodschap van Stichting Nationale Raad Zwemveiligheid.

Dit artikel is afkomstig uit het AD Rotterdams Dagblad. Elke dag verschijnt een selectie van de beste artikelen uit de kranten en tijdschriften op NU.nl. Daar lees je hier meer over.

"Steeds gaat het weer mis", vertelt Gees. Ze is naar het strandje bij Nesselande gekomen met haar veertien maanden oude kleindochter Isa. "Je snapt niet hoe het kan, maar keer op keer gaat het mis. Ik woon hier vier jaar en ik zie het steeds weer misgaan vanaf mijn balkonnetje."

Het is steeds weer akelig om te zien, zegt ze. Als een lint gespannen wordt op het strand gaat ze tegenwoordig naar binnen. Zij weet genoeg: iemand is in het water in de problemen geraakt. "Je denkt dat mensen enorm gaan zwaaien of trappelen als er problemen zijn. Het kan zo snel gaan, je zakt zo naar beneden."

Kan iedereen overkomen

Het kan iedereen overkomen, vertelt Titus Visser, directeur bij Stichting Nationale Raad Zwemveiligheid. Hij kent verhalen van zeer geoefende zwemmers die bijvoorbeeld kramp kregen. Stromingen, koud water en een dosis overschatting van de eigen zwemvaardigheden, dat is voor iedereen gevaarlijk. "Zwemmen is onderdeel van onze cultuur", zegt Visser. "Met warm weer zoeken we massaal het water op." Het gaat te vaak mis, daarom is de raad een campagne gestart.

De slogan 'Wie checkt jou?' moet mensen helpen waakzaam te blijven. Visser hoopt dat het net zo'n uitspraak wordt als 'bob jij of bob ik'. "Want we willen dat mensen zich afvragen: wie let op mij als ik het water in ga? We hopen zo zwemmers alerter te maken. Hoe slim is het om diep het water in te gaan? Is het slim om hierin te gaan? Van zwemmen in rivieren zijn wij geen fan door de sterke stromingen."

Geoefend oog

Veruit de meeste mensen die in het water in de problemen komen, overleven het. Door geluk, maar vaak door het geoefende oog van strandwachten. Vanaf boven bij de reddingsbrigade wijst Willem, de coördinator van Strand Nesselande, naar het elektrische surfbord waar een strandwacht op heen en weer zoeft. "Dat ding heeft laatst het leven van iemand gered. We zijn er snel mee in het water." Het gaat om een man die in de problemen kwam, Gees had het vanaf haar balkon gezien. Willem vindt het een wonder dat de drenkeling er niets aan over heeft gehouden. "Zeker na twintig minuten in het water."

In Nesselande aan het strand aan de Sicilieboulevard worden bezoekers op World Drowning Prevention Day gewezen op de gevaren van het water, en de kans op verdrinking. Foto: Frank de Roo

Extra ogen die opletten op de veiligheid kan op drukke dagen geen kwaad. "Als het druk is, zijn hier misschien wel tienduizend mensen. We kunnen mensen niet verbieden achter de gele veiligheidslijn te blijven. Op die dagen zijn we ook druk met EHBO en het aanspreken van mensen. Ouders zitten vaak op hun mobiel, dat is gevaarlijk. We spreken ze aan of ze wel opletten op hun kinderen."

Extra goed opletten

Sanne en haar achtjarige dochter Bo lopen over de boulevard voor de speurtocht van het Vakantiepaspoort. Ze wonen in de buurt, maar gaan op drukke dagen liever naar de overkant van de Zevenhuizerplas. "Daar is het rustiger", vertelt Sanne. Bo is volgens haar heel voorzichtig, toch blijft ze opletten. "Je zegt wel eens: als ze hun zwemdiploma's hebben, dan hoef je niet meer zo op te letten. Dat blijf je toch doen."

Het enorme oog dat over het strand kijkt, vindt ze een 'goede reminder' om op te blijven letten. Het water wil Bo, net als haar moeder, op deze koudere zomerdag echt niet in. "Dat doen we alleen op de heel warme dagen. Gelukkig weet Bo heel goed tot hoever ze het water in mag", zegt Sanne naar haar dochter kijkend. "Tot de gele bollen", antwoordt zij meteen.