In het koophuis van Ron en Daphne had lang een lijk gelegen

Hartstikke blij waren Ron en Daphne uit Eindhoven in 2021 met hun nieuwe koopwoning in Best. Tot ze een penetrante lucht op de slaapkamer op de eerste verdieping roken: de geur van een lijk.

"Het lichaam van de vorige eigenaar had er twee maanden gelegen; het lijkvocht en de lijkgeur was in vloeren, muren en het plafond gaan zitten", vertellen ze nu die lucht na anderhalf jaar eindelijk is verdwenen en een rechtszaak om de daarvoor gemaakte kosten in hun voordeel is beslecht.

"Het was ons niet verteld door de verkopende makelaar", zeggen ze. "Sterker nog, er is alles aan gedaan om de geur te verbloemen."

Bij de bezichtiging werden meteen de openslaande deuren naar de tuin opengegooid, overal in huis stonden luchtverfrissers en ook boven werd er gelucht met open ramen. "Ik rook desondanks toch wel iets smerigs", zegt Daphne (55). "Maar de makelaar zei dat dit kwam omdat de man de boel had lopen versmeren. Vandaar ook die vochtige plek op de vloer in de slaapkamer. Dat kwam door het schoonmaken van de kamer volgens haar. Klonk heel plausibel."

"Ze zei zelfs nog, uit zichzelf: 'Het is niet zo dat die man hier is overleden, hij is in het ziekenhuis gestorven'. Een keiharde leugen, bleek later."

Nadat ze half september 2021 het koopcontract hadden getekend en vervolgens hun nieuwe woning bezochten, kwam de penetrante geur pas echt tot leven. "We hebben direct die luchtverfrissers weggehaald. Ik heb astma en die chemische luchtjes leken me niet goed voor de lucht in huis."

Een zoetige kaneelachtige luchtje met een onderliggende heftige urinegeur. Zo omschrijven ze de lucht die er bleek te hangen. Het gedrag van hun hondje gaf echter de doorslag: "Die kwam in ons oude huis nooit de trap op, na een val durfde hij dat niet meer", zegt Ron (54). "Maar zo gauw de hond binnenkwam, vloog ie de trap op en ging op zijn rug in die vochtvlek liggen draaien. Precies wat honden doen bij een kadaver."

Man had er twee maanden gelegen

Hij besloot navraag bij buren te doen. "De buurman van twee huizen verder, een oud-politieman, vertelde dat ze dachten dat ons was verteld dat er inderdaad een tijdje een lijk had gelegen. Sterker nog, hij had de man zelf gevonden omdat hij de reservesleutel had."

Dat het de buren niet eerder was opgevallen, kwam omdat de man wat teruggetrokken leefde, het midden in de coronaperiode was en er buiten de woning geen geur hing. "De buurman had de dochter wel proberen te bereiken, maar die had telkens niet gereageerd. Toen is hij eind mei toch maar zelf gaan kijken."

Doordat op tafel kranten lagen van 27 maart en een opengeslagen agenda op 27 en 28 maart, leek het de oud-politieman aannemelijk dat de man er twee maanden had gelegen.

Verkopers werken niet mee

"We waren geschokt", zeggen Ron en Daphne. "Niet omdat er iemand in dit huis is gestorven, dat gebeurt in elk huis wel eens. Maar dat ze er niets over hebben gezegd!" Terwijl zij in een stinkend huis zaten, waar ze niet meer vanaf konden, ze in de woonkamer sliepen en kotsmisselijk en diepbedroefd werden van de geur.

Het echtpaar trok aan de bel, zowel bij de makelaar als bij de verkopende partij, maar die deden alsof hun neus bloedde. De makelaar zei het niet te hebben geweten, de verkopers weigerden mee te denken, laat staan mee te betalen aan een oplossing.

Die probeerden Ron en Daphne wel te vinden. Eerst bij dé schoonmaakman voor extreme en uitzonderlijke reiniging: Tugrul Çirakoglu van Frisse Kater, bekend van zijn YouTube-video's. "Die heeft het schoongemaakt en met een isolerende coating dichtgemaakt, om mogelijk geurrestanten in het beton af te sluiten", legt Ron uit.

Maar na een paar dagen kwam de geur gewoon weer opzetten. "Frisse Kater heeft toen nog een chemische oxidatiebehandeling uitgevoerd, maar ook die hielp niet." Ze lieten Intra-Air, een specialistisch bureau een geuronderzoek uitvoeren.

Het bedrijf vermoedde na metingen dat 'de geur afkomstig is van een cocktail van chemische middelen. Daardoor zou er een geurmutatie kunnen zijn ontstaan en is niet te achterhalen welke specifieke stof de geur veroorzaakt'. Advies: 'Wanden en plafonds afbikken, toplaag van de vloer verwijderen en na een ventilatieperiode opnieuw stucen en de vloer weer storten'.

Wékenlang zaten ze in de troep toen een stukadoorsbedrijf de slaapkamer kwam zandstralen. Met als resultaat: "Niets. De geur bleef, die was in de dikke wanden getrokken."

Geur weg en gerechtigheid

Inmiddels de wanhoop nabij besloot Ron een speciale gellak, die ook bedrijven als Frisse Kater gebruiken, op de muren, de vloer en het plafond te smeren. Pas nadat ie met een heater dagenlang de boel volledig heeft laten verharden en drogen, leek de geur dan eindelijk weg. "En die is ook niet meer teruggekomen."

Het was ze inmiddels niet in de koude kleren gaan zitten en de stress eiste zijn tol: Daphne kreeg tot tweemaal toe een hartinfarct, Ron belandde in een burn-out. "Het gaat nu weer beter, ik ben weer aan het werk", zegt hij. "En ik heb, mede door EMDR-therapie wat afstand tot alles kunnen creëren", zegt zij.

"Met als ultieme kroon op al het werk de uitspraak van de rechter." Die bepaalde in maart van dit jaar dat de verkopers alle door Ron en Daphne gemaakte kosten inclusief een vergoeding voor immateriële schade moeten betalen. "We werden volledig in het gelijk gesteld. Dat geld deed er al niet meer toe, dit is gerechtigheid."

Uitspraak

De rechter stelde Ron en Daphne om meerdere redenen in het gelijk. Hij stelde vast dat de lijklucht (ontstaan doordat de vader van de verkopende partij bijna twee maanden onopgemerkt in de slaapkamer lag van de woning, tussen maart en mei, toen het niet bepaald koud was) de woning 'zonder meer onbewoonbaar heeft gemaakt' en daardoor 'ongeschikt voor normaal gebruik' was geworden.

De rechter bepaalde in zijn uitspraak dan ook dat de verkopende partij in dit geval twee opties had gehad: óf 'de aspirant-koper volledig inlichten dat de overleden persoon bijna twee maanden in het huis heeft gelegen in de periode maart tot mei 2021', óf 'de kijkers daadwerkelijk de gelegenheid geven om geruime tijd in de woning rond te kijken. Juist in 'normale omstandigheden', dus op een moment dat ramen en deuren gesloten zijn en er niet overal luchtverfrissers staan'.

'Een beroep op de onderzoeksplicht van de koper is hier niet aan de orde', stelde de rechter bovendien. 'De verkoper had de werkelijke stand van zaken moeten vertellen. En de kopers hadden bij de bezichtiging en de koop niet kunnen weten dat de overleden man lange tijd in de slaapkamer heeft gelegen, waardoor het gebrek aan de woning is ontstaan'.