Beboete groep skaters 'Rollerdam' gaat demonstreren

Nadat de politie afgelopen woensdag een groep skaters van Rollerdam klemreed en beboette, heeft de achterban een demonstratie aangekondigd. Die wordt door de gemeente gefaciliteerd. 'Wie kan er nu tegen de Wednesday Night Skate zijn?'

Ze krijgt de schrik van haar leven. Tiara Marelis (22) rolt vorige week woensdag met vijf vrienden nietsvermoedend de Binnenrotte op, als ze plots door een motoragent en handhaver in auto wordt klemgereden. "Ik kon nog net op tijd remmen en wegduiken", blikt ze terug. "Anders was dit verkeerd afgelopen."

Het is woensdagavond 19 juli als skatefanaten vanuit de binnenstad richting Binnenrotte koersen. Het is tijd voor het wekelijkse skaterondje van een groepje Rollerdammers, die ondanks een verbod op de tocht van de burgemeester, toch gegroepeerd de weg op willen gaan.

"Natuurlijk waren we op de hoogte van het verbod", zegt Marelis. "Maar een week ervoor werden we ook gespot en begeleid door agenten per fiets, die niet ingrepen. 'Als jullie je aan de verkeersregels houden', zeiden ze toen, 'dan grijpen wij niet in'. Wij gingen er vanuit dat we nu ook konden skaten, zonder charges van de politie."

'Het was een fuik'

Dat gebeurt een week later niet. Ter hoogte van café Pol aan de Meent komen ineens vele politieagenten tevoorschijn. In de auto, op de motor en fiets. "Het was een fuik", blikt Ed Dietz, een van de gezichten van Rollerdam, terug. "Om onschuldige kinderen en jonge meiden klem te rijden en te beboeten. Hoe triest."

De politiewoordvoerder vindt het vervelend dat skaters angstige momenten hebben beleefd, maar benadrukt dat burgemeester Aboutaleb de skatetocht had verboden en dat hij nu eenmaal de leiding heeft. "Als mensen een verbod naast zich neerleggen, dan moet je er niet van opkijken dat de politie optreedt."

'Ik heb kinderen zien huilen'

Dietz, die de in het verleden mateloos populaire Wednesday Night Skate nieuw leven in wil blazen, begrijpt niet dat agenten zo hard moesten optreden. "Ik heb kinderen zien huilen", vertelt hij. "Jonge kinderen, die schrokken van zoveel machtsvertoon van de politie."

Een jongetje van 9 op rolschaatsen staat hem nog het meeste bij. "Hij pakte mijn hand stevig vast en vroeg: 'U bent toch Ed? Wilt u ervoor zorgen dat ik ooit met mijn opa en andere familieleden op woensdagavond door Rotterdam kan skaten?'"

De opa van de jongen, Per van Ardenne, bevestigt de tranen van zijn kleinzoon: "Ontroostbaar was hij, en dit was ook nog eens zijn eerste keer!?"

De confrontatie met de politie zet Dietz aan het denken. "Toen ik 's avonds thuiskwam, belde ik onze adviseur. 'Wat kan ik nog doen?' vroeg ik hem. Volgende week zet de politie misschien wel waterkanonnen in. Een protestmars, klonk het aan de andere kant van de lijn. Een demonstratie dus, komende woensdag."

De wednesday Knight Skate, ofwel Rollerdam, mocht dan niet doorgaan van de gemeente. Het weerhield tientallen deelnemers er niet van om hun wekelijkse rondje door de stad te maken Foto: Ed Dietz

Onder de naam Rocket Power diende hij afgelopen vrijdag een verzoek in bij de gemeente voor een demonstratie: een skaterondje, dat met veel boegeroep eindigt bij het stadhuis. "Dat wordt gefaciliteerd door de gemeente", aldus een woordvoerder van de locoburgemeester - vervanger van de vakantievierende Aboutaleb.

Ook nodigt plaatsvervangend burgemeester Tim Versnel (VVD) de organisatie van de demonstratie uit voor een gesprek op het stadhuis. "Daar zal hij meteen de petitie in ontvangst nemen", aldus zijn woordvoerder.

'Behandeld als voetbalhooligans'

Tiara Marelis, tijdens Koningsdag met haar kunstjes in een half-pipe voor de ogen van koning Willem-Alexander en koningin Máxima als boegbeeld van skatestad Rotterdam, is daar zeker bij. "Wij laten ons niet intimideren", zegt ze strijdbaar. "Wij doen niemand kwaad. Wie kan er nu tegen de Wednesday Night Skate zijn?"